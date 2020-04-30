近期英超在准备重启，近日已经告知球队应召回海外球员，但是回到英国后必须先隔离2周才行，这也是一个积极的备战准备，为的是确保球员们的健康和安全。与此同时还有消息称英超联赛的医务人员认为，如果英超重启后如果有工作人员和球员感染新冠病毒，也不会宣告重启失败，还是会尽可能的完成赛事。这个说法的确有点想当然，其实是需要看情况而定的，或许医务人员有信心和能力及时治愈可能发生病情的人员才会这样发声。

对于赛事重启也是两种态度的，因为荷甲和法甲先后宣布赛事结束，所以也有人认为赛事重启可能让球员和俱乐部工作人员承受风险，因为新冠病毒是带走了很多生命的。另外的人群则认为疫情不严重的地区的确可以重启联赛，只要做好防护工作，空场进行的话问题不大，也能彰显体育的力量，并不会向病毒屈服。

相关的传闻还指出多数球员不想赛事重启，而从目前正规平台上并没有球员公开拒绝赛事重启的言论，所以球员们并不排斥赛事开启。目前曼城大将费尔南迪尼奥已经返回英国，接下来将隔离2周，球员此前就表示很渴望回到俱乐部，也是做足了开战准备的。

目前的英超极其可能在5月恢复训练，而已经到队的球员则可能更早的恢复训练。如果有球员不能如期回到球队，并完成隔离的话，一旦决定赛事重启也不会为这些人而改变。从目前来看曼城相关的人员备战是比较积极的，此外引援方面也没有放松。近期球队的目标放在本菲卡迪亚斯的身上，竞争的球队还有巴萨，不过1亿欧元的转会费是阻碍，曼城是不可能为这员大将出这样高的转会费的，所以这只是一个比较理想的目标人选而已。

和引进本菲卡悍将相比，利兹联的本怀特其实更适合曼城，目前这名球员被租借到了布莱顿。作为英格兰年轻后卫的他本赛季也有不错的表现，也适应了英超赛事的激烈，更了解了群雄的实力，这样的新援的确可以减少适应期，同样可以更快速的融入球队。巧合的是利物浦和曼联也对这名球员感兴趣，这也是转会期间的一场较量，最终谁能得到还需要时间。

利兹联也想留下本-怀特，但是和英超群雄相比，挽留悍将的几率比较小，毕竟每一位球员都想跻身争冠球队，习惯了在英超作战，一定不希望重新回到低级别联赛的球队中。布莱顿本赛季排名第15位，比降级区的伯恩茅斯多2分，也不太稳定，所以想留下这名未来之星比较困难。布莱顿本赛季29轮联赛只积29分，战绩是6胜11胜12负，打进32球，失40球，不过失球数是排名联赛第12位和第20位中最少，这说明球队防守端还不错，球队的问题还是进攻端的效率不高。

据悉英超目前可能开启的时间是6月8日，预计到7月27日结束，下赛季开打的时间将推后到8月22日开打。近期《天空体育》评选出了俱乐部的最佳球员，曼城的德布劳内力压阿奎罗和其他球员当选成为本赛季英超联赛的MVP，这次评选以个人数据以及对球队的贡献作为参考，比利时人的确是实至名归。

德布劳内本赛季联赛打进8球，送出16次助攻，如果队友把握能力再高一些，可能有更多的进球。因为德布劳内本赛季传关键球的次数增多，在创造机会和绝对机会等数据也高居第一，所以他当选也无异议。和队内其他所有核心相比，德布劳内都是近几个赛季中最为稳健的，因此也深得瓜帅的欣赏和重用。

本赛季关键战中德布劳内的表现也更能说明他的重要性，对阵热刺的比赛中德布劳内有4次射门1次射正，传出9次威胁球，送出2次助攻，堪为第一功臣，否则曼城未必能拿到1分。不敌利物浦的比赛中他也传出3次威胁球，2次威胁球门，那场比赛球队集体低效，比利时人仍是最稳的一员。曼城2比1切尔西的比赛中，德布劳内3次射门打进1球，传3次威胁球，他也不是第一次攻破旧主的大门了，所以双蓝会中德布劳内永远是焦点。曼城1比2憾负曼联的比赛中，德布劳内传5次威胁球，4次射门，也是制造威胁最多的球员。

此后曼城客场3比0阿森纳的比赛中，德布劳内5次射门，4次射正，传3次威胁球，打进2球，送出1次助攻，又是极其完美的一战。欧冠对于曼城最重要的一战是客战皇马的比赛，德布劳内的发挥是球队最终逆转银河战舰的关键，所以德布劳内当选最佳的确是无异议。

本赛季联赛再度重启也意味着很多纪录会刷新，本赛季联赛战绩出色的利物浦还可能刷新更多纪录，曼城虽然联赛争冠几率极小，但是只要球队连胜还是可以延缓利物浦提前登顶的脚步，而作为球队核心的德布劳内也有一项纪录有望冲击。因为本赛季比利时人总是16次助攻，这和亨利在2002/03赛季创下的20次最高助攻纪录还差5次就能开创新的纪录，联赛还有10轮比赛，这的确是可能完成的，所以更多的人是期待英超重启的，前提是做足三点。