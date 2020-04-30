近期关于切尔西的消息令人吃惊，据说蓝军主帅兰帕德每天都给默滕斯打电话，意图是希望说服对方加盟切尔西。这的确是极少见的事情，如果属实的话的确意味着兰帕德对于这员悍将的重视和喜爱。不过俱乐部一向对30岁以上老将的续约比较苛刻，如今直接纳入30+的老将的确也是破例了。不过基于两个转会窗口没有给予兰帕德足够的支持，如果主帅非默滕斯莫属的话，俱乐部高层也会应允的。

孔蒂当年执教切尔西的时候，就曾以个人魅力力邀坎特来投，萨里执教之处则带来了自己的得意弟子若日尼奥，这些都是主帅欣赏并能直接增加阵容厚度的悍将，今夏则要看兰帕德的魅力了，默滕斯是否来投还需要时间定论。其实很多年轻球员的偶像就是兰帕德，他还是很有魅力的，切尔西阵中此前比利时球星是阿扎尔和库尔图瓦，前者的确在蓝狮军团中祭出绝对关键的表现，所以兰帕德看中默滕斯也是有理由的。

事实上今年的1月冬窗期切尔西就有意将默滕斯纳入阵中，只是最后没能如愿，悍将今夏和那不勒斯的合同到期，球员可以以自由球员的身份加盟切尔西，这一点上也是兰帕德极力争取的主因。现在吉鲁和默滕斯之间也会有一些微妙的变化，如果默滕斯来投，吉鲁则可能不再续约，也可能如愿加盟国米，如果那不勒斯悍将无法加盟，激活吉鲁留队一年和合同就成为后手，这的确是稳妥的方式，也证明蓝军高层是留了后手的。

对于吉鲁本人来说应该更希望到孔蒂帐下踢球，接下来就看默滕斯是否能被兰帕德所感动。切尔西青春风暴更需要一员老将坐镇，开启新的蓝色风暴，如果默滕斯有使命感的话，自然不会拒绝这样的盛情邀请。国米希望纳入吉鲁也是未雨绸缪，因为球队今夏的确有可能会失去劳塔罗，所以有一位具备大赛经验的悍将到队更为安心。

切尔西本赛季目前排名联赛第四的位置，那不勒斯在意甲的排名第6，比第四的亚特兰大少9分，默滕斯留队的几率比较低，就看球员本人会在几支对自己有意的球队中做出选择。本赛季欧冠射手榜上莱万排名第一打进11球，其中有一粒点球，哈兰德为多特打进10球排名第二。并列第三的是默滕斯、格纳布里和凯恩，三将都打进6球，这其中格纳布里是右脚4粒进球，左脚2粒进球，左右开弓的确不俗。凯恩是右脚4粒进球，头球2球，可谓是头脚并用，也是多能的。默滕斯6粒进球都是右脚打进的，这也是令人惊奇的，同时也揭示悍将可以用相同的方式洞穿不同对手的球门，而且屡试不爽，球员本人也是有血性气质的，这一点的确适合切尔西。

默滕斯是在2013年加盟那不勒斯的，这位并不被高看的新援却送了惊喜，因为他在进球和助攻上都令球迷们满意。此后因为队友受伤而改打中锋，这个意外激活了他更多的能量，处子赛季就打进29球的确是绝对的出色。默滕斯的速率是优势，加上脚下技术也到位，所以总能撕开防线斩获进球，近几个赛季的表现也很稳健。

本赛季截至目前为止，默滕斯已经为那不勒斯打进12球，送出6次助攻，之前还有三个赛季进球和助攻数都上双。本赛季赛事继续开启的话，两双的数据也不会改变，这一特质也应该是兰帕德看中默滕斯的理由。这员大将还可以胜任边锋和中锋的位置，任何一家豪门球队对于这样的多面手都是渴望的。

兰帕德处子赛季就坚持进攻打法，在很多强强对话的比赛中也都如此，哪怕球队阵容实力不及对手也不会被动挨打，所以速率上有优势，脚下能进球的锋霸是必须纳入阵中的。默滕斯也很适应高压逼抢和高速传切的战术要求的，且有突破制造杀机和得分的能力，兰帕德自然求贤若渴。

本赛季默滕斯不乏表现惊艳的比赛，欧联杯那不勒斯3比2萨尔斯堡红牛的比赛中悍将打进两球，赛后他的进球数达到116球，同时超越马拉多纳的115球，成为那不勒斯队史射手榜第二名。赛后马拉多纳也表示赞赏，并希望默滕斯不要离队。不过对于30+的球员来说，可以选择的就只有今夏了，个人认为留队几率极小，到英超征战是正选。

回望默滕斯在那不勒斯的表现，处子赛季在意甲33次出场的比赛中打进11球，送出6次助攻。14/15赛季31场打进6球，送出7次助攻。15/16赛季出战33场比赛打进5球，送出5次助攻。16/17赛季联赛35次出战打进28球，送出9次助攻。17/18赛季38次出场打进18球，送出6次助攻。18/19赛季为球队第200场意甲比赛后，默滕斯送出79球和49次助攻的数据。默滕斯和阿扎尔一样都个子不高，但是脚下技术和球商都极其到位，技术和速度也是两人的优势，阿扎尔能在英超如鱼得水，默滕斯应该也可以。



