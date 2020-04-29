近期德甲联赛准备重启，法甲却被迫取消随后的赛程，英超仍在讨论是否会提前结束，因为荷甲和法甲结束的影响，英超想重启更加困难。和高层的纠结相比英超球员们来说则很渴望在绿茵场驰骋，因为这已经是他们几十年来的常态，因此只要相关的高层宣布赛事重启，球员们势必会全力出击打出更为精彩的比赛。曼城球员费尔南迪尼奥近期公开表示自己非常想念足球，也想念队友以及俱乐部的所有人，还有训练前和理疗师交谈的时光。很明显悍将是太希望重返赛场了，也很享受备战前的准备。

球员们常年驰骋绿茵场，陪伴家里人的时间的确是有限的，今年的确有了更多的时间和家人一起，但是这些时光不能阻挡足球场上的吸引力。对于球迷们来说今年也是极其难过的，因为体育竞技同样是球迷们的精神食粮缺之不可，所以接下来还是和费尔南迪尼奥一起寄望英超早日重启。

因为荷甲和阿根廷联赛先后宣布提前结束，所以未曾宣布重启的联赛也处于观望中，不管赛事是否重启，球员们都会积极备战。作为球迷来说回味本赛季的经典战役和关键球员则是很惬意的事情，本赛季曼城联赛战绩不稳，有一位老将客串其他位置也引发了各方的热议，这个人就是费尔南迪尼奥。

这位瓜迪奥拉的爱将是2013年6月7日从顿涅茨克矿工队加盟曼城的，当时的转会费达4000万欧元，在他为球队效力的7个赛季里共为球队出场308次，贡献23球，送出20次助攻。这期间他还跟随球队一起斩获3座英超联赛冠军、1座足总杯冠军、5座联赛杯冠军。在完成国内奖杯大满贯之后，悍将也寄望随队一起在欧冠登顶。

瓜帅是2016年夏天执教曼城的，费尔南迪尼奥在后腰位置上的稳健也得到了主帅的认可，基于他攻防两端的多元化优势，也坐稳了绝对的主力位置。今年费尔南迪尼奥和曼城完成续约明夏到期，所以接下来本赛季赛事重启和下赛季对于巴西人来说都更为重要，这一点也是悍将寄望重返赛场的关键因素。

和今夏结束后将离队的席尔瓦一样，球迷们对于费尔南迪尼奥也很不舍，毕竟这两人对于球队仍然很重要，近几个赛季仍是宝刀不老。相关的数据也揭示了这一点，17/18赛季费尔南迪尼奥联赛出战34次，打进5球，送3次助攻，场均抢断1.8次、拦截1.4次、解围1.9次、争顶成功2.8次。此后的18/19赛季，费尔南迪尼奥联赛29次出场，有1个进球和3次助攻，场均抢断2次、场均拦截1.4次、场均解围2.4次。19/20赛季费尔南迪尼奥出场23次，场均抢断1.8次、场均拦截1次、场均解围3.1次，没进球和助攻是因为改变了位置，打中后卫的场次更多的一些，更倾向加固防线。

很多球员到队后会根据主帅需要改变位置，这其中也有很多人成功的转变，并且有更为出色的发挥。不过这其中多数是年轻球员进行一些改变，而对于老将来说长时间客串不同的位置就需要更多改变和努力，能做到让主帅满意不易。本赛季曼城防线其他成员都有一些问题，除了伤病困扰导致伤停的球员之外，其他球员的状态有一些下滑，这也是导致战绩不佳的主因。

关键时刻瓜帅还是想到了35岁的老将，费尔南迪尼奥还是不负主帅的期待，在一些比赛中祭出较为稳定的表现。老将的跑动能力和防守功力强，防守值85，的确可以稳固防线，奈何队友总会有一些错漏无法弥补，才造成了一些平局和败仗。不过也必须承认的是费尔南迪尼奥本赛季的一些数据和此前赛季相比是有一些下滑，而且客串中后卫明显是勉为其难，不能发挥球员本身的优势。

本赛季罗德里被安排在后腰的位置，但是这位新援在防守端的作用明显不及费尔南迪尼奥，虽然这其中也有处子赛季需要适应联赛的因素在内，但是防守是需要经验和临场应变来决定的，罗德里还需要一些时间才能和费尔南迪尼奥媲美。在防守的一些数据中可以揭示新援的不足，不过给予更多的时间的话，还是可能最终替代前辈的作用的。

瓜帅是技术流的主帅，自然会喜欢技术型中场，费尔南迪尼奥也是其中之一，也是这个位置上实力排名靠前的球员，所以未来的一个赛季中瓜帅还要继续倚重这名老将的传帮带。除了技战术的能力和防守端的稳健外，费尔南迪尼奥很少有伤病的侵扰这一点也是主帅更倚重他的主因，按理来说年纪逐渐增加的他更应该被伤病侵袭，而从近几个赛季来看他的出勤率是蛮高的。

有数据显示费尔南迪尼奥效力曼城的7个赛季中伤病极少，从2013-14赛季至2017-18赛季，伤停的天数分别为31天、0天、15天、6天、14天，共有66天，这样的大将的确豪门球队的至宝，因为多线作战最怕核心球员伤停。2018-19赛季费尔南迪尼奥因伤休战了101天，这也是30岁以上球员可能遭遇的事情。不过本赛季只伤停10天，所以7年只有一个赛季受到伤病影响的确不多。

费尔南迪尼奥和俱乐部的合同将在2021年夏天到期，到时候年满36岁的他也可能选择在球队挂靴，也可能转战其他球队，无论如何他都是曼城王朝中重要的一员。每年的夏季人们都会送别一些球员，这其中老将的离队会更令人伤感，因为人们会感叹他们的贡献和叱咤风云的那些过往，今夏大卫席尔瓦将挥别曼城，所以球迷们也寄望联赛可以重启，而不是就此结束。



