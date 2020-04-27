因为疫情的影响很多俱乐部都希望球员减薪或延迟发薪来帮助球队渡过难关，而英超切尔西俱乐部则表示蓝军一线队不会采取减薪的做法。蓝军的老板阿布的确是大气的举动，也更能安抚人心，球员们也都积极做好备战的准备。目前的英超豪门中阿森纳宣布主帅阿特塔领衔一队同意减薪12.5%，其他球队也有一些类似的做法，因此更能衬托切尔西高层的应对危机能力。

目前英超重启还需要时间，球队还是更多着重于引援方面的运筹。近期巴萨同特尔施特根的续约陷入僵局，原因是薪水方面的分歧，目前谈判暂停也给了其他豪门机会。切尔西门将凯帕和主帅有一些问题，曾被放在板凳上很久，所以目前的消息是切尔西希望纳入巴萨门神，球员能力上不需要质疑，只是这笔交易的难度还是比较高的。

特尔施特根和巴萨的合同要在2022年到期，目前不续约的话则会被巴萨送走，这样可以降低损失。目前对这位门神有意的还有曼城、尤文图斯和拜仁，所以这其中谁能如愿还真难说。不过对于切尔西来说还是稳定军心更好，门将位置的确是可换可不换的，高额的转会费和高薪对于球队来说都是负担。

特尔施特根之前为巴萨出战了224场比赛中有94场比赛零失球，整体表现稳健，数据的确不俗。凯帕本赛季曾连续6场替补等待，兰帕德称让门将坐板凳是为了让他更强大，颇有磨练他的意思。随后凯帕再度获得首发机会也有不错的表现，所以个人认为蓝军门神今夏也未必被送走。近期凯帕也曾公开表示自己和队友们每天都会和理疗师联系，为的是确保自身的状态，并且在家里积极的训练，这样的态度更证实了努力，所以留队的几率是比较大的。

除了门将位置的转会消息，最近的切尔西一直和库蒂尼奥联系在一起，近日拜仁宣布这员大将在周五接受了一次小型的脚踝手术，预计两周之后开始恢复性训练，这个小手术也可能影响到这笔交易。不过德甲将在5月9日重启，如果赛事再度开战的话，库蒂尼奥的表现则是最好的证明。德甲剩余赛程还有9轮，球员们在这期间的表现也可能吸引其他豪门的注意，想转会离队的球员们也可能会如愿，这其中就包括库蒂尼奥。如果球员表现一般的话，切尔西则可能会停止对于库蒂尼奥的求购，毕竟伤病可能影响下赛季的发挥，因为在英超征战无伤病影响是第一位的。

因为在本赛季额冬季转会窗结束前，切尔西以3700万英镑的转会费签下了阿贾克斯的前锋齐耶赫，具体到队的时间是7月1日，所以这名球员本赛季的发挥也很到位。因为荷甲已经提前结束，球员本人日前表示自己毫不犹豫的加盟切尔西，也期待在英超征战。

2016年8月阿贾克斯以1100万欧元签下齐耶赫，2016-17赛季阿贾克斯杀入欧联杯决赛，只是决赛0比2不敌曼联无缘冠军。齐耶赫在比赛中的发挥极其关键，事实证明这笔当初被质疑的新援是惊喜。齐耶赫有一对一的过人能力，速率也极快，脚下技术和得分能力都高，所以才得到了切尔西的青睐。

齐耶赫的经典战役是阿贾克斯4比1大胜皇马的比赛中，齐耶赫先拔头筹堪为第一功臣。不过这名球员也比较随性，比如主帅为了保护他将他换下的时候，他会表达不满。比赛中遇到阻力的时候，也会有一些泄气的表情令球迷们不满。切尔西主帅兰帕德对于齐耶赫是很欣赏的，也看好球员的创造力，球迷们也希望他能替代阿扎尔在球队中的作用，撑起球队的进攻大旗，他的多方面优势也是各方看好他能在英超有所建树的理由。

有数据显示齐耶赫效力阿贾克斯之后的159场比赛中打入了48个进球，并送出82次助攻，这样的大将的确是难得的。本赛季阿贾克斯4比4切尔西的比赛中，齐耶赫参与了三粒进球。切尔西也一向有引进在比赛中攻破蓝军球门的大将，当年的托雷斯和现在在队的威廉都是如此，兰帕德也是因为那场比赛看上了齐耶赫。

近期切尔西可能会挽留吉鲁一年，加上实力还有可能提升的亚布拉罕，如今齐耶赫进攻端的能力也有如虎添翼的，蓝军新赛季的进攻端的确会有提升。不过近期也有消息称切尔西对奥巴梅扬也有兴趣，因为锋霸与阿森纳的续约也出现了问题，球员希望涨薪，但是俱乐部却因为疫情影响而拒绝，所以球员本人也希望离队。

近些年伦敦双雄有过一些交易，如果奥巴梅扬铁心离队的话，的确是有可能加盟蓝军的。奥巴梅扬的合同是在2021年夏天到期，如果不续约明夏就会自由转会，这显然是球队不愿意看到的，所以的确可能加快离队的工作。今年因为疫情球员身价下降，所以近期纳入强援也是很合适的。