近日英超的一次视频会议中讨论如何结束本赛季，利物浦CEO彼得-摩尔呼吁踢完本赛季，其他19支球队的高管则都保持了沉默，这的确是令人尴尬的场面，同时也揭示英超极其可能就这样结束了。此前多方位的分析英超是会踢完本赛季剩余的赛程的，因为提前结束则要退很多费用，这其中英足总和俱乐部都需要退一些，这样的情况下更多人倾向空场踢完剩余赛程。因为这样做的对所有人都是利好的，而今有一些改变一定有其他的原因。

集体沉默并不只是给利物浦高层难堪，而是目前的情况或许不适合重启赛程，其他球队或许并不看重本赛季的战绩，而是开始为下赛季筹谋了。

利物浦希望踢完本赛季无非是希望有一个圆满的赛季，毕竟本赛季球队有望斩获俱乐部历史上第一座英超冠军，即便赛事提前结束依旧可以夺冠，含金量上也存在遗憾，所以据理力争是很正常的。

此前也有一些消息称曼城也不希望赛季提前结束，因为球队是保有争冠可能的。此外目前排名前四之外的曼联和热刺以及阿森纳都有一些心有不甘，毕竟曼联和切尔西的积分差距只有3分，热刺7分，阿森纳8分，联赛还有9轮没有开战，赛事重启的话的确有各种可能。目前排名英超前四的球队是利物浦、曼城、莱斯特城和切尔西，曼城一旦被禁止参与欧战的话，曼联就可以跻身欧冠，所以红魔高层自然无异议。

目前排在降级区的球队是伯恩茅斯、维拉和诺维奇，和前者同积27分的球队还有西汉姆和沃特福德，布里顿则积29分，这些都是比较危险的球队，但是都有可能跳出降级区，也都有可能最终降级。这些球队其实本来应该反对赛季提前结束的，不反对也可能是因为赛季提前结束的话，英超也不会有降级的球队。

近日荷甲联赛已经宣布提前结束，荷甲官方宣布本赛季不产生最终冠军，同时也没有降级队。如果英超参见荷甲的方式，那么利物浦就将没有冠军，降级区的球队反而得到继续在英超征战的机会，所以不坚持赛事继续也就是必然的了。基于以上这些原因，利物浦很显然是孤立无援了。

目前利物浦位居联赛榜首，比第二位的曼城多25个积分，的确是极大的领先优势，如果因此疫情而错失奖杯的话，也会成为利物浦最伤感的赛季，球队接下来也只能等待最终的结果。不过赛事重新开启或提前结束都不妨碍球队提前纳入强援，所以近期英超豪门的引援依旧是最为重要的工作。

曼城相关人士曾透露球队一直希望引进一名左边后卫，因为队内的门迪伤病不断不能支撑一个赛季的赛事，津琴科经验不够，也有一些小伤病出现，所以这个位置必须补强。球队之前签入的安吉利诺明显是主帅不满意的，所以冬季租借到莱比锡锻炼去了，因此今夏曼城的引援重点还是会放在这个位置。

目前这个位置上塞梅多、阿方索都是被看好的年轻球员，就看曼城是不是也同样看好这两位。近期的消息依旧在说瓜帅的目标人选是博努奇，个人认为曼城不会再纳入老将，瓜帅也可能只是欣赏这名球员而已，而不是真的希望将他纳入帐下。尤文也不愿意放走防线的领军人物，球队和博努奇的合同要到2024年才到期，的确不急于在今夏离队，瓜帅还是需要另觅良将的。

今夏的转会热门的球员分别是莱比锡的达约特·乌帕梅卡诺、国际米兰的斯克里尼亚尔和那不勒斯球星卡里杜·库利巴利，这三人都与曼城联系在一起。只是目前进展缓慢，曼城也并没有提出报价，更多的可能是在探索和筛选。以往曼城买人还是比较顺利的，应该是未来两个赛季欧战的禁令让一些球员有一些犹豫。

莱比锡本赛季战绩不错，目前位列德甲第三位，只比榜首的拜仁少5分，25轮联赛的战绩是14胜8平3负，打进62球，失26球，失球数和拜仁一样，也是德甲失球数最少的球队，防线的稳固不言而喻。约特·乌帕梅卡诺和莱比锡的合同将在明年夏天到期，今夏转会离开的可能性比较大，曼城的确可以下手。因为疫情的干扰，这员大将的身价跌到4500万欧元，也是蛮合适的金额。

相关的数据揭示了这位21岁法国后卫的优势，约特·乌帕梅卡诺在一些数据中排名第二，仅次于皇马的瓦拉内。球员的优势是速率极快，赛事中的表现也很稳健，尤其是正面交锋的身体素质也极强，这一点很适合在英超征战，加上年龄上的优势，的确还有潜力可挖。莱比锡的阵型是三后卫，达约特·乌帕梅卡诺是保护中场的球员，所以应该是各方面都比较占优的球员才被委以重任。值得一提的是皇马也对这员虎将有意，曼城需要更多的运筹才可能如愿。

本赛季达约特·乌帕梅卡诺为莱比锡出战29场，这其中球队9次零封对手，他在比赛中的表现游刃有余，抢断和拦截方面也很到位，只是控球能力略有不足。不过瓜帅一向有点拨年轻球员的能力，所以小将加盟曼城或皇马都会有更大的提高，因为齐达内也对这员小将有意。

国米本赛季位列意甲第三，球队是失球数是联赛第二少，25轮联赛丢了24球，失球数最少的球队是拉齐奥的23球，榜首的尤文也丢了24球，不过国米目前比另外两队少赛一场。今夏转会传闻里国米球员是各大豪门球队争抢的焦点，这其中后防线大将更是得到了很多橄榄枝，斯克里尼亚尔也是受到了诱惑的。他本赛季为国米出场32场比赛，25岁的他也被球队当为非卖品，国米曾经拒绝了曼联的求购，所以曼城想纳入这员大将还要看球员本人的意愿，因为只有本人的想法才可能促成这笔交易。

27岁的卡利杜·库利巴利也是今夏热门，他也是那不勒斯后防重要成员，巧合的是曼联冬窗就对这员大将感兴趣。卡利杜·库利巴利的确是很全面的防线球员，上抢和拦截能力都强，体能充沛，有回追的能力，身体强壮也不会在对抗中落下分，这些都和适合在英超征战。个人感觉这员大将更值得曼城去追逐，也应该是瓜帅所喜欢的球员。



