近日的消息是切尔西将和吉鲁续约一年，兰帕德不希望在疫情期间失去大将。针对这个消息个人的感觉是喜忧参半，原因是切尔西是要将青春风暴进行到底的，而今挽留老将一定有其他原因。因为本赛季的兰帕德并没有给与吉鲁足够的时间和信任，他在兰式战术体系中的发挥也很一般，这样的人留下来能起到什么样的作用是个问号。更令人担心的是挽留大将极其可能是因为今夏无法纳入锋线大将，所以才做了这个备案。

从德罗巴和科斯塔相继离队之后，切尔西锋线的大将们始终都无法令人信服。亚布拉罕本赛季目前为止的表现是不错的，但是指望他承担魔鬼赛程多线争冠是无可能的，所以切尔西必须纳入更强的锋线大将和亚布拉罕合理轮换，而今挽留吉鲁则意味着这个设想可能会落空。

赛事暂停期间吉鲁并没有表示自己想留队，而是愿意降薪离开球队，这样的情况下却突然被留下了，这也是极其不正常的一点。支持切尔西的球迷都知道吉鲁在萨里时代是有极其出色的发挥的，上赛季欧联杯夺冠就是他和威廉、佩德罗带领一些轮换球员合力冲击的，只是最终决赛主帅才派遣了全主力阵容拿下这座奖杯。吉鲁贵为上赛季欧联杯的射手王，但是本赛季在兰帕德帐下却没有得到足够的信任，这也让他在球队的作用淡化了。

如果切尔西今夏暂时无法纳入更强的锋霸的话，球队进攻端的无力感还会持续，也会导致战绩不稳，这样的话下赛季争冠也会无望，所以吉鲁续约的连锁反应的确令人无法开心。切尔西目前可能是激活吉鲁的延长合同条款，如果还能纳入锋线新援的话，巴舒亚伊则会在赛季结束后离队。不过最近一段时间都是吉鲁离队的消息，而没有比利时人离开的迹象，这也是一个疑点。

切尔西和吉鲁续约后，今夏法国人将无法自由离队，或许切尔西是想在冬窗再放球员离队，好过今夏自由转会离队，此前对于吉鲁有兴趣的球队是国米和罗马则可能冬窗如愿。多方位的来看切尔西高层的这个决策是有多方面保护性的，并不是主帅兰帕德想好了要重用老将，目前吉鲁已经34岁了，如果续约成功的话合同将在2021年到期。

回看吉鲁本赛季的表现，联赛首轮吉鲁第66分钟登场换下亚布拉罕，1分钟后曼联的拉什福德进球将比分定格为3比0。主帅在2球落后就迅速换上吉鲁，遗憾的是没多久就失球，吉鲁也没能祭出绝对威胁的射门，最终蓝军0比4惨败红魔。应该说这个是很不好的开始，不过随后对阵利物浦的超级杯上吉鲁首发且先拔头筹，这粒进球是坎特突破后传球给科瓦契奇，后者一脚斜传助攻半单刀破门。最终点球大战兰帕德派上了亚布拉罕为第五个主罚点球的球员，而不是吉鲁，最终小将交了学费。

联赛第二轮蓝军1比1莱斯特城，吉鲁踢了61分钟的比赛，他先后给佩德罗和芒特做球很是无私，但是除了芒特抓住对手传球失误打进一球外，其他机会队友都浪费了。这其中最妙的一脚传球是吉鲁脚后跟传给坎特，后者射门被防守球员挡出了。吉鲁被换下之后5分钟狐狸城利用角球机会扳平了比分，主帅换人之后未能奏效也是很明显的不足。

切尔西3比2诺维奇的比赛中，亚布拉罕梅开二度，芒特建功，吉鲁替补登场助攻祖玛破门，但是被判冲撞门将进球无效。从这几场比赛可以看出吉鲁给队友做机会的时候多，而自己得到绝佳机会的次数较少，这也是切尔西一直存在的问题。此后的16场比赛吉鲁都没能得到登场机会，亚布拉罕独立支撑多线作战的确很疲惫，这也是随后状态下滑的一个关键点。

吉鲁再度获得登场机会是在联赛第14轮的比赛中，遗憾的是那场比赛切尔西主场0比1输给西汉姆，吉鲁打了71分钟的比赛，科瓦契奇一脚远射被扑出，吉鲁抢点却错过了皮球，普利西奇末尾完成射门。此后吉鲁利用角球机会完成一次攻门，球队的失球是对手的克雷斯维尔扣过詹姆斯将球打进的，后者进攻强，防守薄弱的这一点是失球的主因。

此后吉鲁再度缺席13场赛事，此后在主场对阵曼联的比赛中再度得到机会，不过他只是在第68分钟替补登场，换下的是巴舒亚伊。他登场的时候球队2球落后曼联，吉鲁接芒特定位球头球建功，但是判越位无效。紧接着球队2比1热刺的比赛中吉鲁首发出场先拔头筹。第15分钟若日尼奥直传找到吉鲁，后者射门被洛里用腿挡出，巴克利补射打中立柱弹回，吉鲁再度射门将球打进。

遗憾的是随后欧冠连场首发，球队最终0比3惨败，吉鲁打了61分钟被亚布拉罕换下，球队却颗粒无收。比赛中吉鲁2次射门1次射正，传1次威胁球。亚布拉罕替补登场打了29分钟只有8次传球和1次抢断的数据，很明显后者表现更弱。紧接着切尔西2比2平伯恩茅斯的比赛，吉鲁继续首发，他接詹姆斯传球起脚射门击中横梁，阿隆索抽射建功。下半场吉鲁接阿隆索传球射门再度击中立柱，遗憾的是随后防线出错连丢了两球，末尾阿隆索建功平局结束。

此后足总杯2比0利物浦的比赛中吉鲁继续获得首发机会，不过他并没参与这两粒进球，随后切尔西主场4比0埃弗顿吉鲁末尾锦上添花。应该说在赛事暂停前兰帕德似乎找到了使用吉鲁的秘籍，悍将也有一些不错的发挥，或许这也是挽留吉鲁的一个重要的因素。

如果随后赛事开启，切尔西的联赛需要面对的对手是诺维奇、利物浦和狼队，所以球队还需要做足备战的准备，因为后两个对手都比较难缠。尤其利物浦想更早夺冠，拼三分会更竭力，而切尔西为欧冠资格也不能在联赛中再度失分。

事实吉鲁在加盟切尔西之初也曾有惊艳的表现，当时球迷们认为吉鲁和莫拉塔都是头球能力强于脚下的，但是前者还是展现了自身的脚下能力，在极小的禁区空间里能传出威胁球，更不乏妙传助攻和直接破门，这也让喜欢漂亮足球的老板很开心。但是随后的赛事中当吉鲁登场后，球队起高球的次数并没有增多，这也让吉鲁发挥空间减少了。

萨里是比较有主见的主帅，他对于吉鲁的使用也更加到位，比孔蒂要更合理的使用手里的球员。当萨里选择了三小前锋的时候就会坚持使用，虽然这样吉鲁的机会减少了，但是杯赛却委以重任，所以才能在处子赛季联赛位居第三，欧联杯最终夺魁。接下来寄望兰帕德也能更为合理的使用吉鲁，让老将在切尔西有更多的贡献。