今夏曼城着重引进后防线的球员，斯通斯则可能被送走。近日悍将的前队友迪斯丁为斯通斯打抱不平，他认为斯通斯在瓜帅麾下没有兑现全部天赋，言外之意是曼城主帅没能让球员发挥自身的所有能力。瓜帅一直被认为是伯乐，具备点拨球员发挥超能的能力，所以迪斯丁的一些言论也引发了热议，多数人认为他是在为朋友的低迷开脱。

如果斯通斯也是这样认为的，那么换东家的话是正选，换一支球队效力的话也可能迎来第二春。迪斯丁所指出的是斯通斯防御能力其实很强，只是曼城阵中没能发挥出来，所以接下来如果加盟控球少一些和防守强度更高的球队更为适合。基于好友的这个言论，今夏斯通斯也可能转会离队寻求更适合自己的球队。

个人认为斯通斯在遭遇伤病之后有一些影响，这也是所有伤愈后球员所需要面对的。斯通斯本赛季对抗能力下降了，接下来需要多加练对抗方面的训练，因为这个方面减弱了，所以他的位置漏人的情况增多，对抗无力也无法拿回球权，更难限制和破坏对手的进攻。斯通斯的优势是传球控球，弱点也很明显，所以即便加盟其他球队也需要尽快弥补自身的不足，因为在英超赛场征战对抗能力是基本。

斯通斯是2016年加盟曼城，转会费是4750万英镑，他在埃弗顿的发挥是足够出色的，所以当时并不仅仅是曼城对他抛出了橄榄枝，球员选择曼城也是因为主帅和争冠的实力。本赛季斯通斯在英超出场12次，欧冠只有1次出场的机会。本赛季各项赛事首发13次，替补10次，得到的机会的确也有限，还有不少场次被排除在大名单之外，这样做对于球员本人是极大的打击，所以今夏离队对斯通斯的职业生涯更有利。

事实上斯通斯刚加盟曼城之后也有亮点的，整体的发挥也有提升，只是球员并没能将这样的优势延续更久，也可以说斯通斯缺乏稳定性。此外曼城的打法也是斯通斯总是出错的一个诱因。因为主帅需要后卫具备出球的能力，并不是开大脚到前场这样简单，而是面对对手逼抢的时候可以传出威胁球，或精准的找到队友，用短传来渗透，继而制作绝佳的射门机会。此外后卫出球的速度和判断都要快，避免被断球后制造险情。事实上球员本身是需要应变能力的，这一点也是豪门球员必须具备的。

斯通斯加盟曼城之后也有关键的表现，上赛季在主场对阵利物浦的比赛中斯通斯表现不错，且有一次解围化解险情，那是一次必进球的机会。如果那场比赛输球的话，那么上赛季登顶的球队就是利物浦了，所以斯通斯离队的话也不该全面否定。瓜帅早前也曾力挺斯通斯，因为当时悍将在国家队出错备受质疑，因为得球后粘球导致球队出现险情和失球，但是赛后曼城主帅则认为斯通斯本身有特殊的能力。只是随后斯通斯不断出现问题，加上拉波尔特更为出色，所以瓜帅才会对斯通斯彻底失望。

事实上孔帕尼才是球队的后防领袖，本赛季球队缺少了这枚定海神针才会出现问题，加上后防线伤病的困扰，所以个别球员的问题和后防整体上存在的漏洞也是相关的。今夏引进后防大将同样也需要时间来磨合，目前曼城阵中再出一个如孔帕尼那样的领军人物不易，所以防线稳固还是需要一些时间的。

斯通斯此前在比赛中的失误比较多，所以被质疑和弃用也是必然的，目前关于去留的问题，球员本人的想法的确比较重要，瓜帅是没有太多时间在一名球员身上下功夫的。近期的消息斯通斯有望加盟阿森纳，如果如愿的话他将和路易斯搭档，这倒是可能成为下赛季的一大看点，因为后者有能力但是也总是因为想参与进攻而暴露漏洞，阿森纳主帅还需要留意。

目前的阿森纳主帅阿尔特塔可能要在酋长球场与斯通斯重聚了，这也说明他是了解且欣赏这员大将的，毕竟斯通斯只有25岁，提升实力找到最佳的状态也是很可能的。值得一提的是阿尔特塔和斯通斯是同一家经纪公司，所以这笔交易很可能顺利达成。曼城和斯通斯的合同还剩下两年，所以今夏送走也很合适，也能利用这笔资金纳入强援。

斯通斯的弱点还有冒顶这一项，国家队的比赛中也曾因为争顶不占优直接导致失球，赛后也并被球迷评为最差球员，所以球员本人也需要在俱乐部摒弃不足，此后才可能重新获得国家队主帅的信任如果这笔交易成功的话，下赛季斯通斯的表现也是绝对的焦点。如果表现不佳，则是球员的问题，如果表现极其出色，则是打了瓜帅的脸，而作为此前曼城助教的阿尔特塔则会得到认可。

曼城此前寄望引进国米后卫，但是转会进展缓慢。与此同时队内的拉波尔特也被其他球队追逐，虽然悍将无意离队，但是马竞和其他豪门的橄榄枝还是抛向曼城的这员悍将，俱乐部还是需要规避失去拉波尔特的可能。马竞主帅今夏的目标是卡瓦尼和拉卡泽特，这两人加盟的概率都不大，尤其是后者。



