近日的消息巴萨和切尔西开始库蒂尼奥的转会谈判，宇宙队希望得到9000万左后的转会费，还要将坎特加入交易中，但是切尔西则不愿意出这样的多资金纳入强援，也无法同意坎特离队，所以这笔交易还需要一些时间才能定论。因为双方已经展开谈判，这比交易还是有可能达成的，只是前提是巴萨必须让步。

库蒂尼奥在巴萨无法证明自己，在租借拜仁期间的状态则有所提升，不过这依旧无法确保他重返英超能发挥出此前在利物浦的作用。目前的英超主帅中也只有克洛普能有把握激发悍将的能量，兰帕德未必能做到，所以转会费的确需要减少一些才划算。此前托雷斯加盟蓝军就曾饱受质疑，好在欧冠两场关键战有不俗的表现才算是为己正名了。库蒂尼奥如果高额转会费重返英超的话，一旦球队战绩不佳也会遭遇压力和质疑，毕竟现在的蓝军是青春风暴，队内很多年轻球员也未必能保证下赛季战绩优于本赛季。

除了直接签入库蒂尼奥外，切尔西也希望租借这员大将，但是巴萨是不可能接受这个提议的，否则就继续让库蒂尼奥为拜仁效力就可以了。库蒂尼奥与巴萨的合同将在2023年到期，所以还是有时间运作的，租借的事情巴萨也不太可能随意让步，因为能尽早送走悍将且收回成本是第一位的。

库蒂尼奥表现最为出色的是16/17赛季，他为利物浦出场31打进13球。17/18赛季联赛14出场打进7球，欧冠为利物浦出场5次打进5球，在西甲为巴萨出场18次打进8球。18/19赛季在西甲为巴萨出场34次打进5球，欧冠出场12次打进3球。本赛季租借拜仁为球队出场22次打进8球，欧冠7次出场打进1球。本赛季目前在拜仁获得20次首发出场的机会，其中11次是替补出战，整体来看他的进球效率也并不高。拜仁本赛季阵容厚度是足够的，所以库蒂尼奥也并不是挑起大梁的绝对核心，因此想他撑起切尔西的进攻大旗的确是有点想当然了。

目前的切尔西仍想纳入知名的球星坐镇也是有原因的，这也是因为阿扎尔的离开，球队更需要能掌管全局的绝对核心。不过切尔西引进库蒂尼奥的想法，各方的意见也不一致，球迷们也有一些反对的声音。不过因为目前引援方面的竞争很激烈，所以能尽早的纳入有实力和潜力的球员就应该满足了，因此切尔西针对库蒂尼奥的交易也会竭力争取。

除了中前场的引援外，还有消息指出切尔西希望将目前的主力门将凯帕与AC米兰的多纳鲁马交换，这笔交易也不容易，而且没必要。因为凯帕的能力毋庸置疑，只是此前和主帅有一些失和，状态上也有一些问题，但是随后这两个问题都已经解决了，球队的确没必要在这个位置上调整，主帅还是应该加强边路的引进。

AC米兰的多纳鲁马的年薪是650万欧元，凯帕是800万欧元，如果互换的话米兰会增加薪金的支付，就这一点上看意甲劲旅是不愿意的，此外球员们本人也愿意留在意甲，所以这笔交易可能是臆测。不过本赛季这位年轻的多纳鲁马倒是极其稳健的，所以也成为今夏几支豪门球队追逐的目标。目前的凯帕还是需要为己正名的，兰帕德从全盘考虑的话，应该也不会执意送走这位门将。

多纳鲁马此前先后被尤文图斯、皇马、巴黎等球队看中，并希望纳入阵中，因为这位门将是未来之星且有潜力可挖的。如果球员和米兰续约失败的话，从个人角度选择意甲老大尤文更为合理一些，不过这几大豪门球队的主力门将都是当打之年，所以米兰门将被交易的可能性不大。



