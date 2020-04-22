近期关于赛事有望重启的消息让球迷们开心，五大联赛最早开启的可能是德甲，预定的日期是5月9日，其他4大联赛则分别是5月底或6月初，虽然这些消息还需要最终确定，但是对于球迷们来说已经足够了，因为这也预示着五大联赛不会提前结束。基于以上这些消息，各大豪门俱乐部转会方面的动作也会同时加速，这也是连锁反应。

德甲如果顺利如期开启的话，6月21日就可能打完本赛季的赛事，这样的话引援方面的运筹也会优于其他联赛。去年夏天萨内和拜仁的转会消息就是热门，最终没能达成，萨内也伤停了整个赛季，如今后者康复拜仁重启谈判却始终无法达成协议，近期的消息是这笔交易有望成功，只是时间会晚一些。

俱乐部的事情牵一发动全身，很多利弊都需要全面的权衡，一笔交易达成之后也会促成其他交易，所以官宣的时间也可能因此而改变。关于萨内的转会费可能是8000万欧元的价格，而悍将当年转会曼城的转会费是5050万欧，所以这笔交易如果真的达成也算是双方满意的结果。

萨内在瓜帅帐下也算是受益良多，从不被重视到成为绝对的主力，此后得到国家队的重视，曼城对于球员本人来说的确是福地。如果萨内最终真选择离开英超的话，的确是因为在英超豪门赛程很魔鬼，伤停的几率也大于其他联赛，此外就是被拜仁持久的苦苦追求所感动了。还有一个原因就是在德甲征战更利于国家队的发挥，也更能得到主帅的器重。

萨内是2016年夏季从德甲的沙尔克04加盟曼城的，此前为蓝月亮出战134场比赛，打入39球，送出45助攻。因为今夏球员身价因为疫情的影响而下降，目前曼城球员身价最高的是斯特林和德布劳内，第三位就是8000万欧的萨内。曼城每个赛季都会受到球员伤病的影响，送走一些受困其中的球员也是必然的，所以从这个方面看萨内的离开也更合理一些。

近期萨内的经纪人曾公开表示球员加盟拜仁可以实现夺得欧冠冠军的愿望，言外之意是曼城想触及冠军要比拜仁更难一些，因为球队可能遭遇两个无缘欧战的处罚。德甲老大最近两次夺得欧冠是在2001年和2013年，曼城则从未染指欧冠，德甲联赛中拜仁长期雄霸也比曼城更为轻松一些。今夏拜仁给萨内开出的条件也是蛮丰厚的，除了一份为期5年的合同外，年薪也将超过曼城时期，具体年薪可能为1200万欧元。

曼城目前阵容厚度是足够的，最为重要的补强位置是后防线，萨内的位置有马赫雷斯和贝尔纳多可以替代，所以前者离队的可能性又增加了一层。或许人们会提出疑问，既然三方都能接受，为什么这笔交易迟迟无法公布，这其中和利物浦有一定的关系。因为拜仁今夏想纳入萨内或维尔纳，后者也是红军的目标人选，如果拜仁早早的签入了萨内，那么利物浦也可能更快的签下维尔纳，所以萨内的交易推迟一些公开也可以牵制另外一笔交易。

早年英超争冠集团是不会相互交易球员的，离队的球员也不会加入对手的阵中，虽然近几个赛季这个规则已经破除，但是暗自竞争的关系还是存在的。转会期纳入强援和下赛季的战绩有关联，各大豪门俱乐部自然会做好各方面的准备。本赛季利物浦联赛战绩出色，也将成为曼城未来数个赛季最强的劲敌，所以今夏两支球队的交易也是球迷关注的焦点。

萨内的确是难得的大将，18/19赛季萨内打进10球，送出12次助攻，很多关键比赛都有不俗的发挥，关键性并不能单靠进球和助攻数来证明，如果本世纪不是遭遇伤病也会有更为出色的表现。不过本赛季的曼城已经在缺少萨内的情况下征战多半个赛季，应该说已经做足了失去萨内的准备，所以送走悍将对于球队的影响不会太明显。

不过回看上赛季和本赛季曼城的表现，的确是有很多的不同，战绩上更是差了很多，这和萨内长时间伤停以及防线伤员增多都有关。曼城18/19赛季联赛38积98分夺冠，战绩是32胜2平4负，打进95球，失23球。本赛季28轮只积57分，战绩是18胜3平7负，打进68球，失31球。两个赛季的差距之大也是今夏需要纳入强援的一个重要因素，接下来赛季重启的话，曼城也只能争夺欧冠的奖杯，因为联赛只能目送利物浦登顶。

目前的曼城最不可或缺的是斯特林、德布劳内和后卫拉波尔特，后者伤停后球队战绩才开始下滑的。这位球员也是比较全面的后防大将，今夏还需要给他纳入最有具实力的防线搭档。近期关于拉波尔特也有一个消息，他拍下已故奥运选手瓦斯蒂内参加2012年伦敦奥运会时穿戴的运动装备，并将这套运动装备归还给逝者的父亲手里，而他出资4360英镑也将给医护工作者所用。这的确是善举，加上拉波尔特本人从没有负面的消息，训练场上和比赛中也是竭力出战，的确是曼城楷模级的人物。近期的两大利好消息的确对球队有利，寄望转会方面还有更多的好消息。



