近期关于引援的消息是巴萨放弃引进拉齐奥的中后卫路易斯-费利佩，这给了其他豪门球队机会，因为巴萨和这位悍将的传闻已经够久的了，突然放手也一定有原因。目前对路易斯费利佩有意的还有英超豪门曼城和德甲老大拜仁，瓜帅对于防线的补强更为迫切，这位悍将也更可能接近曼城。

之前瓜帅看好国米的中后卫，但是目前的进展不太顺利，所以转向求其他球队的防线大将也是可能。巴萨此前愿意支付4000万欧元来纳入这员大将，而拉齐奥三年前纳入费利佩只用了100万欧元，这的确说明这三年中这位年轻球员是迅速成长了，实力方面的提升更是很明显。本赛季他费利佩的表现尤为突出，因为在拉齐奥对阵尤文和国米的比赛中他有绝对稳健和出色的发挥，所以成为豪门争抢的对象也是必然的。

以往的赛季尤文在意甲的领先优势会很明显，而本赛季国米和拉齐奥则成为与之抗衡的球队，尤其是拉齐奥本赛季的表现令人吃惊。目前的意甲积分榜尤文第一，拉齐奥以一分差距排名第二，国米比尤文少9分，可以看出拉齐奥是斑马军团最大的威胁。接下来联赛还有12场比赛，拉齐奥的确还可能取而代之。

23岁的路易斯费利佩本赛季为拉齐奥出场23次，打进1球，送出1助攻，他和球队的合同要在2022年夏天到期，目前续约受阻，所以极其可能在今夏离队。球员本人和经纪人是不会放过这样的良机，因为无论是曼城还是拜仁都优于拉齐奥的，曼城每个赛季均能斩获冠军，又有瓜帅坐镇自然更具吸引力。拉齐奥本赛季之前还需要为欧战资格而努力，很显然不能留住未来之星。

路易斯费利佩目前的年薪是80万欧元，拉齐奥续约合同已经翻倍，但是仍没促成续约，这也说明金钱不是悍将最在意的。本赛季意甲第15轮拉齐奥主场迎战尤文图斯的比赛中，C罗只上半场率先破门，令人没有想到半场末尾时刻路易斯费利佩扳平了比分。当时来自路易斯阿尔贝托的传中球，路易斯费利佩头球攻门扳平比分。全场比赛他有2次射门1次射正打进1球，3次解围，35次传球的成功率82.86%。

2019月8月17日巴西足协宣布了新的U23国家队名单，拉齐奥后卫路易斯费利佩被选入国家队，这也是对悍将的认可。虽然因为今夏疫情影响，所以赛事都变更了时间，联赛也退后了，但是球员养精蓄锐之后势必会有更好的发挥。费利佩的个人优势是速度快，回防也很到位，所以在强强对话中才能第一时间化解险情。此外球员脚下技术也不错，也被认为是目前足坛比较的全面的后卫球员，攻防两端都对球队有助益。

意甲积分榜上尤文排名第一，26轮打进50球，失24球，拉齐奥打进60球，失23球。可以看出拉齐奥进球数比斑马军团多，球队是联赛进球第二多的球队，亚特兰大打进70球位列第一。拉齐奥失球数少于尤文，也是联赛失球最少的球队，由此可见防线的稳固上优于意甲所有对手，所以今夏防线球员也受到了一些诱惑。

拉齐奥队内米林科维奇也是热门人物，但是球员随后和球队续约，所以今夏的重点落到了路易斯费利佩身上，后者年龄更小，可用的时间也更长久，的确更合适曼城。本赛季意甲第二轮拉齐奥1比1平罗马的比赛中，费利佩只打了不到半场的时间就因伤下场，即便只打了40分钟他仍有1次抢断成功和2次犯规和被犯规的数据，对手对于他的防守动作偏大，这也说明球员本人制造了威胁。

此后拉齐奥首次对阵国米的比赛中费利佩也打满全场，个人数据有1次抢断成功，2次过人，5次解围，1次犯规和1次被犯规，整体表现是很稳健也有威胁的，球队最终在客场0比1憾负国米。球队3比1尤文的比赛中费利佩打进球队的第一球，全场比赛有2次射门打进1球，3次解围，表现极其惊艳。拉齐奥2比1国米的比赛中，费利佩有1次射门，2次抢断1次成功，4次解围，1次犯规，整体发挥都很到位。

本赛季拉齐奥对阵热那亚的比赛中，路易斯费利佩也有令球迷动容的表现，当时他后场带球之后连续过掉3名防守球员，最后突破到前场用一脚直传球帮助因莫比莱单刀破门，这次助攻的确展露了他的绝对优势。赛后也引发专业人士们的热捧，甚至将他和贝肯鲍尔相比。此外在2017拉齐奥3比0零封维罗纳的比赛中，费利佩也曾用同样精彩的方式助攻莫比莱破门，所以这员大将的确是有实力还有潜力可挖的球员。