近日切尔西名宿阿兰-哈德森接受访问谈及兰帕德当年险些加盟利兹联，因为他的一些建议后者最终加盟了切尔西，也成为了蓝桥的绝对功勋球员。如今执教切尔西更是成全了他的蓝色梦想，兰帕德传奇的职业生涯也依旧在球迷们的记忆中。这段往事也揭示一些选择似乎是注定的，兰帕德会和特里以及穆帅一起打造蓝色王朝，那些至今仍会动心的岁月值得回味。

利兹联当年的风光无限，到随后降级到如今依旧无法重返英超，同样是一种不一样的经历和记忆。当年的切尔西只是劲旅中很顽强的球队，打法细腻也总能力挫当时的豪门球队，蓝军被看好也是因为阿兰哈德森慧眼独具，因为当时的他就很看好切尔西的前景。

对于切尔西球迷来说最难忘的就是穆一期打造的铁血之师，队内特里、兰帕德等球员已经储备了一定的能量，当时主帅拉涅利也是功不可没，穆帅入主之后罗本、切赫和德罗巴等球员的加盟更让球队如虎添翼。兰帕德得到恩师穆里尼奥的点拨，这对于随后的职业生涯甚至执教生涯都有帮助，开启执教生涯能快速出成绩也和穆帅以及其他蓝军主帅相关，毕竟穆帅的睿智和临场致胜模式以及独特的个性都是执教者所需要的。

穆帅给予切尔西的是血性和顽强，球队总是能完成赛前被认为无可能的事情，所以取代曼联和阿森纳长期统治的英超霸主位置也是必然的。令人遗憾的是特里、兰帕德、德罗巴等功勋球员都没能在蓝桥挂靴，目前新生代为主的年轻阵容能否打破这个固有模式则需要时间。近期坎特陷入转会传闻中，但是多数切尔西球迷寄望这员大将能长时间的镇守蓝桥，虽然可能性不大，但是作为球迷还是寄望有那么一位球员能在蓝桥挂靴成为旗帜性人物。

特里是切尔西青训人才，此后成为蓝军队长带队征战斩获无数奖杯，也帮助球队成为大满贯冠军得主，这期间有太多的经典的战役值得记忆。特里共为蓝军出战717场比赛，5次率队斩获英超冠军，5座足总杯冠军、3座联赛杯冠军、2座社区盾冠军，切尔西唯一一座欧冠奖杯虽然特里因为红牌停赛无缘决赛，但是他对于的贡献也是毋庸置疑的。在穆帅离开球队之后，特里和兰帕德在球队的作用更为明显，也是随后数座奖杯的无二功臣。

兰帕德效力切尔西期间曾经无数次凭借一己之力扭转乾坤，所以被誉为蓝桥神灯也是实至名归的，副队共为切尔西出场648次，是球队队史射手王，13年坐镇蓝桥留下了很多精彩的瞬间。此后马塔也曾在蓝桥两个赛季中祭出绝对出色的发挥，连续两个赛季获得队内最佳，遗憾的是随后换帅让萌塔不得重用，之后挥别了蓝桥。兰帕德离队之后，球迷们都寄望有人能取代他的作用，发挥出他的高效率和关键性，但是却没有能够取而代之的人，所以穆一期的成员的确是难以复制的。

德罗巴是蓝军的魔兽，也最忠诚于球队，在队期间不少豪门抛出橄榄枝都不为所动。德罗巴共为切尔西出战341场比赛，打进157粒进球，送出71次助攻。魔兽离队之后只有科斯塔表现极佳，但是仍无法超越德罗巴，之后因为和孔蒂的矛盾固执离队，注定不会成为蓝桥的楷模。曾经卢卡库也被寄予厚望，但是最终还是留下了遗憾，如今的亚布拉罕有望成为新魔兽捍卫蓝桥的荣誉。

切赫同样是切尔西第一门神，也是穆一期斩获冠军的绝对功臣，穆帅第一次挥别蓝桥也和他在比赛受伤缺席了很长时间有关，防线不稳导致战绩不佳，所以功勋主帅才被下课，这也是切尔西球迷最为心痛和遗憾的事情。切赫当年比预期快的重返了赛场，在伊万诺维奇状态下滑和防线不稳定的时期，切赫的神奇发挥帮助球队斩获胜局，关键扑救不胜枚举。如果不是因为想留住年轻的库尔图瓦，切赫的确有可能最终在蓝桥挂靴的。捷克门神为切尔西所做的一切得到了老板阿布的认可，切尔西也第一次破例允许核心球员加盟切尔西争冠对手阵中，如今切赫也重返俱乐部工作，继续为切尔西做事，也可以说一日为蓝最终依旧为蓝。

阿扎尔加盟球队也是因为看到切尔西欧冠登顶，来英超征战也是为了斩获更多的冠军荣耀。扎球王将自己最好的年华都贡献给了切尔西，远走西班牙后饱受伤病困扰，无法祭出在切尔西的惊艳表现，蓝桥也同样会记忆这位无二的功臣。

作为切尔西球迷一定不会忘记2012年05月28日阿扎尔在自己的官方推特上宣布正式切尔西，6月4日切尔西官宣阿扎尔签约球队，转会费为3200万英镑。比利时人开启了切尔西又一个新的时代，他效力切尔西7年为球队出战352场比赛，打进110球，送出81次助攻，期间共斩获6座冠军奖杯。2012-13赛季和2018-19赛季获得欧联杯冠军，2014-15赛季、2016-17赛季获得英超冠军，2017-18赛季足总杯冠军，2014-15赛季联赛杯冠军。欧联杯决赛中2球1助攻绝对惊艳，4比1力挫同城德比对手阿森纳的确更提气。

28岁的阿扎尔选择挥别蓝桥加盟儿时梦想的皇马，他的离开也是得到了切尔西球迷的祝福的，毕竟对于职业球员最为重要的7年他都贡献给了蓝桥。球王的离队也让球队必须重建，兰帕德拿起球队的教鞭也更有意义。和穆帅当年一样，兰帕德帐下年轻悍将不少，这其中的亚布拉罕、芒特、詹姆斯、托莫里、凯帕、克里斯滕森、奇克、奥多伊、祖玛、巴舒亚伊、普利西奇都被寄予厚望。