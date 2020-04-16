因为疫情的影响，五大联赛的球员身价都有下跌，相关专业的分析揭示1998年及以后出生的球员贬值10%，其余球员贬值20%，所以英超球队将面临16亿英镑的巨额转会损失。曼城阵中只有一名1998年以后出生的球员菲尔-福登，球队损失在20%左右，斯特林和德布劳内身价下跌最多。

利物浦损失也比较多，总身价19%多一点，阿诺德身价下降了10%，其他核心球员下降更多，其中包括萨拉赫、范戴克、马内，三人身价合计减少7200万英镑。凯恩身价下降了2700万英镑，至1.08亿英镑，孙兴慜身价下降了1500万英镑，至2760万英镑。

切尔西因为开启青春风暴影响不大，普利西奇、芒特、哈德森-奥多伊、詹姆斯和吉尔摩的身价下降了10%，蓝军的整体阵容身价下降了18%，降至6.12亿英镑。没想到转会禁令居然让切尔西有所获益，经过一个赛季的磨合这支年轻阵容也会更加成熟，今夏买人在转会费上也能节约资金。 曼联的阵容价值整体下降19%，博格巴的身价从9000万英镑降到7200万英镑了。拉什福德的身价也少了1400万英镑，马奎尔身价从6300万英镑降到5000万英镑。阿森纳和切尔西一样因为年轻球员多，身价下降影响不大。

球员身价下降的确是无法避免的，但是引援方面则有契机，因为可以用更合适的转会费纳入强援。曼城近期一直都在补强后防线，只是目前还没有确定的交易。近期阿贾克斯中卫公开示好曼城，阿尔瓦雷斯表示自己从小就是曼城球迷，渴望为蓝月亮踢球。只是不知道这样直白的表达是不是会得到瓜帅的垂青，因为这位悍将在阿贾克斯并没有获得绝对的主力位置。

这位球员是去年夏天以1500万欧元的身价加盟阿贾克斯的，登陆欧洲足坛不到一个赛季，22岁的阿尔瓦雷斯的确需要累积足够的经验才可能为曼城所用。前一段时间这位悍将也曾和皇马联系在一起，球员当时也表示自己需要实际更多提升实力。可以看出这位球员表达欲比较强烈，也是想跻身五大联赛的豪门阵中的年轻人。

因为本赛季欧冠小组赛切尔西和阿贾克斯分在一组，两回合的对阵中这员虎将还是偶有亮点的，第一次交战中阿尔瓦雷斯有一次威胁到了球门，只是遗憾击中了立柱没能打进。阿尔瓦雷斯本赛季至今为阿贾克斯打了23场比赛，15次首发的比赛中打进2球，的确是有带刀后卫的能力，他的合同要到2024年6月，所以短期加盟豪门的想法可能无法实现。

在切尔西1比0拿下阿贾克斯的比赛中双方僵持不下，下半场第第59分钟阿贾克斯的角球机会，普罗梅斯开到禁区，阿尔瓦雷斯在前点小禁区边缘头球攻门击中了立柱。第86分钟芒特传中助攻巴舒亚伊锁定胜局，阿贾克斯防线还是没防住蓝军的替补奇兵，但是在防守功力上是被外界认可的。两队第二次交手4比4战平，遗憾的是阿尔瓦雷斯并没有得到首发机会，只在第72分钟替补登场，被换上也是因为布林德被红牌罚下才临时调整阵容。不过这场比赛他没有出色的发挥，倒是看着切尔西罚进点球后3分钟再打进一球，将比分改写为4比4。

年轻球员就需要这样的大战才能得到成长，所幸的是阿贾克斯每个赛季都有欧冠可打，年轻球员的成长也足够快速，所以每年夏季都有豪门球队只阿贾克斯阵中挖宝，曼城同样会关注这名向球队示好的球员。目前曼城防线有两个目标都比阿尔瓦雷斯更强，分别是国米的后卫什克里尼亚尔和巴斯托尼。前者25岁正是当打之年，本赛季为球队出场32次表现出色，也是瓜帅的第一选择。巴斯托尼只有20岁，但是本赛季的发挥令人眼前一亮，更深得主帅孔蒂的认可，小将的潜力还可挖掘，所以也入了瓜帅的眼，接下来就看国米是否能割爱。

此外曼城对国米的劳塔罗也有意，因为他可以成为阿奎罗的接班人，但是因为很多豪门球队都看好这员虎将，曼城目前很难将他带到阵中。目前的国米的确不是阿贾克斯，可以允许其他球队从球队挖走多名球员，所以曼城引进一名防线大将还是可能的，更多的是20岁的小将。

引援方面总是瞬息万变的，因为队内人员流失的话则可能加速球队的引援策略。近期有消息称阿奎罗的老东家独立队正试图将悍将带回梦开始的地方，虽然这个时间略早一些，31岁的阿奎罗还可以在欧洲的赛程征战2到3个赛季，但是有这样的动作曼城也不得不防。如果悍将随后选择离队，提前储备替代者则是必然的，那么加大对劳塔罗的力度也是可能的。