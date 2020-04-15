去年夏季阿扎尔挥别蓝桥转会皇马后，兰帕德入主为帅，威廉和坎特等核心球员加上新锐亚布拉罕、芒特撑起了蓝军的战旗。谁都不会否认坎特的重要性，但是近期却爆出这位核心也不是蓝军的非卖品，所以今夏也可能挥别蓝桥，巴萨更是有意让库蒂尼奥和坎特互换东家，这的确是令蓝军球迷无法接受的消息，因为他们知道坎特的重要性。

不过英国当地的一些专业人士认为送走坎特也是可以接受的，也是睿智和有前瞻性的，因为近几个赛季这员大将已经被伤病所困扰，接下来还可能继续受困，所以有合适的报价送走也是可行的。个人认为还是球员本人的意愿更为重要，因为前有库尔图瓦的前车之鉴，强留只能让球队吃亏，到时候还需更急切的寻找替代者，这样的事情不能再度出现。此外参照阿扎尔的例子，皇马也一直对坎特垂青，如果球员本人也想离队，那么顺水推舟也是正确的选择。

阿扎尔是因为儿时的梦想加盟银河战舰，坎特之前倒是从未有相关的言论，所以今夏离队还是需要打上一个问号的，也可能只是一些人们的臆测而已。不过相关的数据显示坎特本赛季为球队出场22场比赛，切尔西目前共打了42场比赛，29岁的坎特的确是被伤病困住了，状态上倒是没有下滑的迹象。

坎特的优势是防守和拦截，加上比赛中把控局面和全盘的考量上都很到位，也是同位置实力较高的球员，在英超征战多年也能应对所有对手，若送走他则很难再引进相同能力的球员。不过上赛季萨里给坎特换位让他的全面性提高了，执行战术方面也更到位，所以球员愿意留队还是应该留下来为年轻的阵容坐镇，毕竟威廉今夏离队的几率更高，队内还是需要有一老坐镇的。

坎特加盟切尔西的转会费是4000万欧元，孔蒂引他加盟，并且让他在比赛中更加如鱼得水，且连续两个赛季在不同的球队触及到联赛冠军。坎特效力蓝军的处子赛季的确是最为出色的，次赛季萨里执教蓝军则用不同的方式使用坎特，后者依旧无怨无悔的接受了考验，并偶尔有奇迹出现打进了制胜球。但是经过这样的改造之后，兰帕德对于坎特的依靠似乎减少了，因为伤停时间比较久，所以主帅只能用其他人替代坎特的位置，若日尼奥和科瓦契奇也比较稳健，其他替补球员巴克利等人也偶有亮点。

科瓦契奇加盟切尔西并没有人报以厚望，但是这员虎将的确发挥了关键性的作用，也让切尔西无缘引援的困顿期，有买断他继续为球队效力的契机，本赛季他的表现也是可圈可点，兰帕德很重用他。若日尼奥身为副队长更是勤勉竭力，比赛中还是具有大局观的一员大将，不到两个赛季中也没有因伤休战很久，所以更被主帅信任和器重也是必然的。

自然这些都是普通人们的分析，兰帕德对于坎特的看法还是有两种可能的，一种是怕合约到期走人让俱乐部有损失，一种则是仍希望球队留下这员大将辅助自己开启新的蓝色王朝。依照坎特目前的实力还是可以继续为球队征战3个赛季的，多数的教练都认为坎特很难得，所以兰帕德也会认同这一点，轻易放走的确需要一些前提和合理的理由，否则也会招来球迷的不满。

兰帕德智商高，也会判断球员内心的想法，更不太可能强留老将，因为切尔西有30岁以上一年一签的规定，最多也只能给两年的合约，坎特留队后都会有这样的隐忧，而现在送走则可以得到更多转会费纳入年轻的球员。坎特在攻防两端的作用至关重要，尤其是强强对话中的发挥更为关键切尔西高层依旧需要更多的权衡利弊。

很多球队都曾对坎特抛出过橄榄枝，大巴黎甚至开出25万欧元的周薪的诱惑，但是坎特还是很忠于球队，并没有如阿扎尔和库尔图瓦一样留了离开切尔西的心。坎特的覆盖面很大，这样可以弥补队友的不足，撕开防线送出关键传球，拦截的能力强则能加固防线，目前自身的进攻能力也提高了，的确是实力悍将。

切尔西此前于2018年11月和27岁的坎特续约，合同5年，周薪29万英镑，所以目前球队还有足够的时间却思考坎特的去留。此前蓝军阵中的兽腰曾有埃辛和马克莱莱，坎特也被认为是加强版的马克莱莱，作为切尔西球迷还是不希望他离队的。因为目前英超竞争激烈，除了纳入强援外，稳定队内的核心才不至于让成绩下降太多，至于伤病的问题，合理轮换给予坎特一些休息的时间就应该可以避免和减少伤停的时间。

本赛季球队进攻端有段时间陷入困顿中，亚布拉罕哑火之后，更需要队内球员能制造绝佳的进攻机会。坎特目前传关键球的次数增多，而且他长传和短传的精准度都比较高，还有反抢和断球的能力，这也是兰帕德崇尚传控打法的一个法宝级的人物。

回顾坎特加盟切尔西之后的表现，2016-17赛季切尔西最终拿到英超冠军，那个赛季后坎特荣获了PFA、FWA和英超官方三项年度最佳球员大奖，共为球队出场105次，且有惊人的4粒进球都是关键球，效力切尔西之后斩获联赛冠军、足总杯冠军和欧联杯冠军，也是球队的功勋级球员了，所以个人认为不该为了任何球员送走这位虎将。