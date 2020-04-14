近日桑乔在直播中的一个行为暗示自己将加盟曼联，因为网友称如果桑乔加盟曼联的话就喝口水，后者考虑了一会就喝水了，这也是行为上的默认，所以引发了热议。因为对桑乔感兴趣的球队很多，这其中包括曼联、切尔西、阿森纳和利物浦，这其中最为接近的球队是切尔西和曼联，但是桑乔这样的举动则可能红魔已经捷足先登了。

谁都知道桑乔此前曾效力曼城，加盟曼联就意味着小将选择的是曼城的德比对手，这也将成为曼彻斯特德比战中的一个最大的看点，增加德比战的仇恨程度。对于曼城球迷来说应该是很痛心的，当桑乔为曼联出战的时候也会承受嘘声，毕竟很少有球员先后效力曼城和曼联的。这样的选择也会被认为桑乔对于曼城和瓜帅也没有他所说的感激，而是更想在重返英超之后复仇旧主，证明当初不重用自己是错误的。事实上瓜帅也未必会为失去这员小将而后悔，因为队内同位置的人才储备足够多。

目前曼城边锋上斯特林、萨内都是有实力的大将，加上马赫雷斯表现也不俗，所以如果桑乔加盟曼联的话，一旦两军对垒，边锋位置上对比会成为赛后热点。今年20岁的桑乔司职边锋，加盟多特的处子赛季为球队出战12场比赛打进1球，送出4次助攻，算是小试牛刀。

上赛季桑乔前7轮为多特替补出战打了214分钟比赛，这期间打进1球，送出6送助攻，因为短时间效率比较高，所以随后桑乔入选了索斯盖特的英格兰的大名单。本赛季小将为多特出场35场比赛就打进17球，成为今夏转会的热门人选的确是因为实力和年纪的双重优势。不过德甲和英超不同，如果桑乔真的加盟曼联的话，还需要在比赛中证明自己的能力才行。

曼城阵中也有从德甲转会到球队的大将，这其中德布劳内和京多安的表现还是很出色的，不过这也是因为曼城的阵容实力到位，主帅也是善于点拨年轻球员的瓜帅。球队整体的实力是优于曼联的，身为冠军教头的瓜帅比索帅更具实力。

索帅唯一的优势是本赛季在直接和曼城的对话中占据绝对的优势，但是想要真的被认可还需要帮助曼联拿到冠军奖杯。目前的曼联只排名英超的第5位，比第2的曼城少12个积分，进球数是44比68，进攻端的差距也是很明显的。如果今夏桑乔来投，下赛季曼联进攻端的效率能否提升值得关注。

桑乔之前挥别曼城的故事告诉年轻球员们选择离队是正确的，因为他不仅仅在多特取得了成功和重用，还在离开曼城一个赛季之后就入选了英格兰国家队，18岁的年纪能跻身一线队的确是因为在俱乐部的出色发挥。但是这并不是每个人都能做到的，桑乔还是有一些运气的成分。德甲的竞争本来就不够激烈，多特又一直是喜欢启用年轻球员的球队，因为他们更喜欢培养人才后高价送走留下巨额资金。

曼城和曼联则不是这样的球队，前者的优势是每个赛季都能斩获冠军奖杯，曼联近几个赛季则基本都是为争夺欧冠资格和欧战资格来努力。曼联频繁的换帅，目前主帅的能力并不是被人们认可的，目前仍是在为己正名的过程里，所以桑乔加盟这样的曼联真不敢说是绝对正确的选择，更难触及联赛和欧冠奖杯。

桑乔14岁的时候从沃特福德加盟曼城青训营，2016-17赛季在球队U18联赛和青年欧冠征战，此外在英超预备队联赛中参与了7场比赛，2017拒绝了曼城的续约，随后17岁的桑乔选择离队加盟大黄蜂，穿起了球队的7号球衣。虽然此后桑乔称自己能接受任何球衣号码，但是也同时表示7号球衣能提升自己的信心。很明显多特是承诺了7号球衣和主力位置，相信一定是这些因素改变了他的想法。

效力多特期间，桑乔在世青赛的赛事中还是被提前召回了，当时主帅认为这一定是多特承诺的一些比赛中出场，桑乔才会提前归队的。果然桑乔在对阵法兰克福和拜仁的比赛中得到出场的机会，由此可见这名球员对于个人利益和前途更为看重，甚至不是特别在乎国家队的荣誉，这一点的确是不被认可的。今夏桑乔想重返英超或许也有其他的想法，不过更多的还是个人的职业生涯和曼联的7号球衣的吸引，而并非是想在英格兰一线队有更多的贡献。

谁都知道曼联7号球衣的主人曾是名震四方的贝克汉姆，和目前依旧在足坛驰骋的C罗，球王是人生大赢家。桑乔加盟曼联更多的还是觊觎这个球衣号码，因为其他球队或许无法满足他的这个要求。17岁大胆的取舍，20岁野心更大，或许桑乔的人生就是这样出人意料之外吧。

桑乔和福登曾经是曼城的双子星，福登在曼城也有极其出色的发挥，下赛季这两人也许就要直接交锋，两位球员不同的发展方式和比赛中的发挥也会成为赛后的热点。萨内今夏也可能续约留队，同样是受到德甲球队的追求，萨内还是保有留队的想法的。

虽然曼城目前还有回购条款，但是当初以600万英镑送走桑乔，如今大笔资金回购的确不划算，基于以上这些原因，桑乔加盟曼联的可能性再度提升。红魔高层目前对索帅是很认可的，因为球队不太可能在送走穆帅之后，再度送走现任主帅，引援上给予支持也是必然的。因为今夏博格巴也可能离队，曼联资金方面还是足够的。