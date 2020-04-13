近期的消息是巴萨和曼城可能互换塞梅多和坎塞洛，因为目前球员身价下降不少，所以两位身价差不多的球员互换东家也是一个不错的选择，两位球员都不是各自球队的绝对主力球员，所以这笔交易的确是双赢的。此前坎塞洛加盟曼城就有很多人不明白为什么尤文会放弃这样的大将，如今如果有可能再度离开曼城的确令人不解，或许西甲能让这员虎将找到感觉，这笔交易两位球员应该都没异议，因为无论是巴萨还是曼城都是每个赛季冲击冠军的球队。

以往也有球员转会离开后迎来大爆发的，皇马当年纳入在切尔西风生水起的罗本，但是在银河战舰未能发挥绝对的实力，所以随后转会到拜仁，之后迎来了自己职业生涯的第二次高潮。罗贝里组合的犀利和华丽的确令群雄羡慕，小飞侠的职业生涯也更为圆满，同样经历了英超、西甲和德甲，在两大联赛是绝对惊艳了。人们无法想象罗本一直在皇马会如何，个人认为注定是无法再放异彩的。

目前塞梅多的身价为3500万欧元，坎塞洛身价为3000万欧元左右，前者为巴萨出场29次，24次首发，坎塞洛出场24次，18次首发。值得一提的是目前的巴萨球迷并不希望塞梅多离队，因为多数人认为球员防守端的表现不俗。事实上巴萨防守端老将更该在今夏送走，俱乐部高层这样的决定极其可能是主帅的意思。

巴萨的前任主帅巴尔韦德曾表示会重用塞梅多，但是更多的比赛中他更信任罗贝托，不过在一些强强对话中塞梅多还是获得一些首发机会的，这说明主帅认可他防守更好，而攻防到位则选择罗贝托。相关的数据显示塞梅多本赛季场均抢断1.95次，在队内排名第2，联赛同位置位列第12。场均拦截0.76次，队内排第9，同位置第26。场均解围0.67次，队内第9，同位置第31。场均封堵0，队内第15，同位置第28。和同位置的球员相比还有差距，但是队内的数据还是到位的，所以这样的球员被送走交换坎塞洛自然会被质疑。

查看塞梅多的其他数据也是不错的，悍将在传球数和成功率方面都到位，只是直接制造杀机的次数比较少，目前3个赛季中他送出2次助攻，本赛季送出2次助攻，1粒进球。自然也可以用劳模来形容这名球员，虽然直接参与进攻的效率不高，但是球员的自身能力的优势还是比较明显的，所以被曼城看中也是必然的，个人认为在瓜帅帐下这员虎将一定会更好。

既然数据上还是有不错的发挥，那么巴萨主帅为什么要送走呢，原因应该是更看好坎塞洛的个人能力和特点。事实上坎塞洛在尤文的表现就不错的，如今在曼城得到瓜帅的点拨，赛季中的表现也算是中规中矩，且偶有亮点，所以巴萨的引援思路也是合理的。坎塞洛的优势是速度快，突破方面也到位，英超征战过的球员身体硬度、对抗和体能也更强，此外传中能制造威胁这一点应该更能帮助到球队打破僵局，起码是多一种进球的助力器。

崇尚进攻的球队一般都喜欢球员们攻守兼备，其中攻的优势更强一些的球员会更受到青睐，坎塞洛防守同样不俗，所以让巴萨动心。曼城方面本赛季防线漏洞太大，直接导致联赛争冠无望，所以引进防守更为到位的球员是必然的，所以这笔交易的确是各取所需了。

塞梅多的合同只剩2年，巴萨的如意算盘的确更到位，坎塞洛合同到期是在2025年，所以曼城考虑的要更多一些。如果这笔交易最终达成的话，其他豪门球队估计也可能会采取这种模式，因为的确是互利的。除了巴萨想要坎塞洛，国米也希望重新迎回这员虎将，只是蓝黑军团想用租借的方式，估计曼城是不会答应的。

坎塞洛的不足是偶尔爱秀脚法，一旦失误就可能给对手机会，这是球员个性特点上的不足，但是也不是每场比赛都玩花活，所以可以忽略不计的。坎塞洛可以制造威胁的能力是他在速度和盘带上，短传上更到位，而英超更寄望长传球撕开防线制造杀机，所以球员仍有地方需要提升实力。此外坎塞洛位置感极强，一些比赛中他也会到中路做接球点用来分担中场压力，并不仅仅在边路等待机会，这些都是悍将的优势面，也是巴萨看中他的特质。

当巴萨和曼城的这笔交易成为热门之后，却有消息爆两家俱乐部并没有就目前两名球员的交易进行接触，巴萨更想和塞梅多续约，坎塞洛可能被交易的传闻可能是经纪人门德斯的想法，因此这笔交易再度成为一个问号。不过无论两支球队有没有接触，曼城队内球员的去留和俱乐部今夏引援都需要瓜帅拍板才行，所以曼城主帅也可能不舍得放走坎塞洛，毕竟磨合一个赛季之后，这员虎将会更好用。



