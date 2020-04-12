近期转会方面的消息是拜仁和多特都有意引进切尔西的吕迪格，这员虎将对于蓝军极其重要，所以俱乐部高层也开启了续约谈判，具体是给吕迪格三年合同，此外还有延长一年的选择权，这的确是很有诚意的合约，相信吕迪格是会欣然接受的。

27岁的吕迪格本赛季显得更为关键，因为当特里、卡希尔等老将都先后离队之后，年轻球员组成的后防线的确不能缺少吕迪格坐镇，他伤停期间球队防线漏洞很多，而他复出让这一问题得到缓解，所以留下这员虎将是势在必行的。比吕迪格大5岁的威廉也寄望俱乐部能给三年合同，没有如愿后将在今夏离队。

针对这个事情球迷们也有不同的看法，有人认为对于功臣老将来说给三年是可以的，为威廉破例一下也是应该的，毕竟目前的切尔西仍需要老统领球队。有人则认为在阿扎尔离队之后，威廉已然身披球队的10号战袍，两年合约也应该可以接受，因为之前的兰帕德和特里都无一例外，不接受2年合同只能说明球员本人更多的看重的是个人的得失，而不重视身披10号战袍的荣耀。

截至目前为止威廉一共代表了出战329场比赛，打进59个进球，送出59次助攻。本赛季为蓝军出场37次打进7球，送出6次助攻，的确也是证明自身的关键性的，所以错失这员大将也是一种损失，只是目前的切尔西不会强留30+的老将。吕迪格是2017年加盟切尔西的，目前已经为球队出场105次，作为带刀后卫的他贡献过6粒进球。这员虎将的合同将在2022年夏天到期，所以现在续约也是很合适的时间。

吕迪格非一线队时期是在多特蒙德、斯图加特，2012年开始在一线队征战，2013年打进首粒进球，效力球队期间打进4球，还有两次因为大动作吃到红牌，还被追加三场停赛。2014年遭遇右膝半月板拉伤进行了手术。2015年租借加盟罗马，2016年1月打进处子球，在效力罗马期间共打进3球，送出4次助攻。当赛季罗马激活了吕迪格的优先买断权，球员正式加盟球队，但是2017年7月这员虎将就加盟到了切尔西，当时的转会费为3230万英镑。加盟切尔西的处子赛季他贡献3球，送出2次助攻，应该说很快得融入了球队。

吕迪格在切尔西的第二个赛季打进一球，防线上更为稳健，也逐渐有挑大梁的关键表现，也没有了此前防守动作偏大吃红牌的毛病。从效力蓝军至今吕迪格共打进6球，外战的表现也很出色，还曾随队一起拿到足总杯和欧联杯的冠军。

吕迪格加盟球队之后和路易斯、卡希尔以及阿兹皮利奎塔组成后防线，表现比较稳健。切尔西在孔蒂时代一度是以三后卫致胜的，吕迪格的到来让球队可以踢四后卫，比赛中变阵更为方便，防线球员的实力也比较接近，也不缺乏化学效应。随后克里斯滕森被更多启用，这个时候吕迪格的作用更为明显，因为两人默契不足都要靠老将及时弥补场上存在的漏洞和不足。

在经过一段时间的比赛后，主帅开始对后防线进行轮换，吕迪格也有一些比赛在替补席等待机会，吕迪格和卡希尔的竞争中前者更受到主帅的信任。因为吕迪格的回追速度快，阿隆索进攻端总能有一些斩获，但是他这一侧的防守漏洞则需要队友来补位，回追的速度比较够快，吕迪格能做到这一点。卡希尔因为年纪大了速度慢一些，因而显露不足。

三中卫体系中吕迪格、路易斯和阿兹皮利奎塔也更加到位，因为吕迪格触球能力比队友强，卡希尔有时候拿球会带两下才传球，而吕迪格出球快且比较准，长传更准可以撕开防线直接传到前场制造威胁，加上回追速度也不错，抢断能力也比较到位，所以悍将更方面都技高一筹。卡希尔防空能力更强，只是当特里离队之后，卡希尔的状态有一些下滑。

阿隆索屡建奇功其实是有吕迪格的功劳的，因为后者首发出场的比赛中阿隆索的很活跃，而一旦不是这位队友协力出战，阿隆索的弱点就暴露了，而且进攻端的威胁也锐减，因此吕迪格对于切尔西更为重要。此后吕迪格、克里斯滕森、卡希尔、阿兹皮里奎塔组成的后防线被认可之后，吕迪格成为绝对主力，克里斯滕森和路易斯进行合理的轮换。在孔蒂三后卫体系中吕迪格成为不变的首发，他的搭档是路易斯和扎帕科斯塔或克里斯滕森。

吕迪格还有一个可贵的点是比赛中很拼，而且不抱怨，在一些关键战中替补队友登场后会将主帅的纸条第一个交给吕迪格，这也说明后者的重要性。在和克里斯滕森联手出战的比赛中吕迪格也有一些问题，毕竟和年轻球员配合会有更多的难点，这绝对不同于和路易斯以及卡希尔的配合。吕迪格是大心脏球员，在18/19赛季对阵利物浦的比赛中吕迪格的表现极其的关键，所以被认为是目前切尔西防线中最稳健的一员，因为阿兹皮利奎塔近期的表现有一些下滑。