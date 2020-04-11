虽然赛事暂停，但是俱乐部依旧有很多事情要做，除了引援方面的运筹外，曼城还对主场设施进行了修整工作，这一切都是在为随后联赛再度开启做准备。此前也有多数意甲球队希望尽快的恢复训练，虽然遭到多方的反对，但是这一切的指向都是本赛季的赛事会重新开启，至于重启的时间最早应该在5月初。

因为疫情的影响，俱乐部本赛季结束后可能不会如往年一样更换草皮，所以及时的修整也是未雨绸缪。因为本赛季的赛事还没有结束，所以曼城队内的离队人员情况还不明朗。目前被认为离队几率较大的是热苏斯和马赫雷斯，而一直被传闻离队的萨内则可能留队，近日悍将表示已经准备好为球队继续征战了。

8个月的伤停的确是够长的，本来注定无缘本赛季所有赛事，现在却有可能赶上随后的9轮联赛以及欧冠的比赛，这对于萨内和曼城来说都是利好的。如果赛事开启的话，萨内的表现也将决定他的去留，毕竟对于拜仁和其他想引进萨内的球队来说，球员本人能否快速找到状态也是很重要的。如果表现不佳或无法在一线队获得出场机会的话，萨内则可能留队，目前主动权还是曼城这边，进一步的和球员协商续约是明智之举。

今夏对于豪门俱乐部来说都是极其艰难的，因为疫情和赛事暂停之后，英超球员身价暴跌，所有俱乐部都有损失。目前相关消息揭示英超球队阵容的身价总计下跌16亿英镑，曼城首当其中亏2.4亿，也是联赛损失最多的球队，所以针对这一情况俱乐部也会更改此前的一些计划。

英超其他豪门中，利物浦下跌2.05亿英镑，热刺1.48亿英镑，切尔西1.34亿英镑，曼联1.36亿英镑，阿森纳1.14亿英镑。曼城球员中斯特林身价下滑2900万镑，德布劳内、凯恩和萨拉赫以及马内下滑了2700万镑。范戴克、贝尔纳多、萨内和博格巴下滑了1800万镑。不过这几位下滑比较多的球员中只有凯恩和博格巴可能离队，其他球员留队几率较大，留下来反而可以让俱乐部减少损失。

基于以上这些特殊性，今夏豪门俱乐部避免核心离队也是必然的，否则转会费上的损失更大，所以近期也会加快和部分球员续约的工作。相关的专家也预测五大联赛今夏的转会计划也会缩水，不会太多的重磅引援，除非是队内必须补强的位置，所以英超俱乐部引援方面还是会随机改变的。

目前英超6强中利物浦、阿森纳对于阵容相对满意，只需要个别位置进行补强就可以，克洛普始终满足目前的阵容，阿森纳的新帅也决意挖掘队内年轻储备。曼联方面博格巴离队的话，球队必须有一些补充，不过红魔冬季纳入了两位强援，球队战绩有所提升，今夏引援方面的压力不是特别大。曼城更需要补充后防线的位置，这个方面是不能将就的，中前场倒是可以尽量的减少人才流失。席尔瓦离队，他的替代者也是重点。

热刺其实是存在难点的，因为俱乐部高层如果想穆帅在次赛季给球队带来冠军的话，今夏引援必须到位才行。此外陷入转会传闻的凯恩一旦离队的话，替代的人选更难一些。如果凯恩选择留队，穆帅同样需要在一些关键问题补充强援才行，因为穆帅夺冠的前提就是动用资金买人。切尔西两个转会窗都没有引援，今夏是最需要纳入强援的球队，所幸目前俱乐部很积极的进行着相关的工作，并没有爆出要求球员降薪的提议，而且此前还落定一位新援今夏到位。

因为意甲和西甲的豪门球队有球员降薪的行为，英超豪门中还没有进行这个方面的行动，主要是怕球员因此选择离队，因为队内都是其他球队心仪的球员，一旦感觉在英超无法得到相等的待遇，那么离开球队的几率就会增加。必须承认的是今夏英超俱乐部财政压力是存在的，所以如何解决目前的困境也是很关键的，更好的办法还是期望疫情缓解，赛事再度开启。

曼城方面最近采取和球员谈话协商的方式，球队将延迟支付球员薪水，用以保证普通员工的利益，球员的回馈是可以接受，不过提议球队今夏不能再斥巨资用在引援上，所以曼城的确可能只会在防线上纳入两位新援，其他位置还是继续保持目前的战力。事实上球队的阵容在英超已经很好，不足的只有防线的漏勺比较多。

目前的英超球队中南安普顿已经和球员达成降薪协议，虽然球员的举动令人感动，但是一些其他的机构是很反对让球员降薪的做法的，而曼城只是延迟支付薪水的做法的确更合理。今夏的关键词是应变，每支球队都需要做好各种准备。

最近一段时间最火爆的消息是梅西要离开巴萨，包括巴萨在内的一些球队都会因此而动荡，因为如果消息属实，对于渴望梅西的球队来说是千载难逢的机会，而今夏的资金则是极其困难的，这就要陷入到两难的境地。相关的消息爆出梅西2017年和巴萨续约时签订了可以在任何赛季结束后选择离开的条款，所以去留都在梅球王的一念之间。