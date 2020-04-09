英超群雄都在积极的纳入强援，切尔西也不例外，蓝军锐意增强锋线上的火力也是正确的，因为从目前联赛积分榜进球数上看便知差距。目前曼城28轮打进68球是联赛进球数最多的球队，利物浦29轮打进66球，排名第三的莱斯特城打进58球，切尔西29轮打进51球。其他球队的进球数都不到50球，进攻端还是曼城更为犀利，利物浦三叉戟本赛季进球效率下降也是很明显的，球队雄踞榜首和防线稳固有关，失球数是联赛最少，由此可以看出攻防到位才能雄霸榜首的位置，所以今夏引援需要两面下手补强才好。

目前的英超射手榜上瓦尔迪打进19球位列榜首，奥巴梅扬17球，阿奎罗和萨拉赫打进16球，英斯打进15球。马内、勒温、拉什福德打进14球，亚布拉罕和吉梅内斯打进13球。前十位的排名中利物浦双将在列，多点开花也是必然的，其他豪门球队只有一名射手在其中，进攻端还更多的依靠一名锋霸，所以阿森纳和曼联排名靠后也是有理由的。热刺的凯恩因为伤停很久所以只打进11球，孙兴慜打进9球，整体来看热刺进攻端更需要补充能量。

切尔西方面亚布拉罕是独立支撑球队，芒特打进6球是队内进球第二多的球员，吉鲁和巴舒亚伊因为很少得到首发和替补登场的机会，所以进球数极少，所以作为主帅的兰帕德需要做出取舍。如果选择继续信任队内球员，就必须给予足够多的出场机会，合理轮换才能发挥每名球员的优势，否则的话就需要在今夏送走，并纳入强援增加进攻端的火力。

目前切尔西的引援目标是桑乔和库蒂尼奥，后者更接近蓝军。此外球队对里昂的法国前锋穆萨-登贝莱也有意，这位23岁的法国前锋的实力的确适合切尔西。再就是RB莱比锡的前锋维尔纳也在考虑的范畴，这两个目标人选也证明今夏切尔西纳入的球员都以年轻球员为主，并不会选择卡瓦尼那样的老将，今夏引援的进度和结果也将决定吉鲁或巴舒亚伊的命运。

里昂因为财务反面出现了问题，所以送走穆萨-登贝莱也是必然的，就看其他的豪门俱乐部更积极，此前曼联也曾有意这员虎将，球员本人似乎也有意加盟红魔，所以蓝军还需要更为积极的和里昂商谈。穆萨-登贝莱此前代表里昂出战42场比赛打进22球，送出4次助攻，本赛季打进13球，球员本人也希望到英超征战，切尔西还是符合这个条件的。不过里昂所需要的1亿欧转会费未必能达成，因为今夏新冠肺炎疫情的影响，球员的身价都会不同程度的缩水，所以两支俱乐部都需要做出一些让步才能达成协议。

今年3月3日穆萨-登贝莱打进12球，这个进球数据和多特的哈兰德持平，悍将的这12个进球有6球是在法甲联赛打进的，法国杯打进4球，法国联赛杯打进2球。里昂近几个赛季一直都是欧冠赛事中的黑马，本赛季1/8决赛首回合1比0尤文的确也很冷。上赛季欧冠小组赛客场2比1、主场2比2曼城，1/4决赛主场0比0逼平巴萨，只是客场1比5惨败不再血性。

穆萨-登贝莱在对阵尤文的比赛中打满全场，有1次射门、传1次威胁球、2次犯规、3次被犯规、1次解围和1次过人的数据，表现还是很顽强的，只是在进攻端制造威胁的次数不多。不过在对里昂2比0圣埃蒂安的比赛中打进2球很是惊艳，登贝莱进球多数是在联赛中，欧战还需要更多的磨练才能独当一面。

回看本赛季穆萨-登贝莱的进球，法甲头两轮联赛他都有进球，球队3比0摩纳哥的比赛中打进1球，6比0昂热的比赛中梅开二度，联赛第5轮2比2亚眠的比赛中同样打进2球，2比2布雷斯特的比赛中打进1球。之后5场比赛没有进球，随后球队2比0梅斯、3比2图卢兹、1比2不敌马赛、2比1尼斯的比赛中登贝莱都有一粒进球，后面两场是连场建功。随后双线作战的7场比赛没有进球，这期间只有1场比赛是替补出场，可以说主帅给了足够多的表现机会，但是小将未能祭出高效。

登贝莱此后再度进球是在里昂2比1波尔多和3比0图卢兹的比赛中，小将连续两场都打进一球，随后是球队客场2比4巴黎的比赛中打进1球，球队2比0梅斯的比赛中打进1球，2比0圣埃蒂安打进2球，欧冠则颗粒无收。可以看出登贝莱并不只是虐菜给力，在一些对阵强队的比赛中也能有进球，只是都不是力挽狂澜的进球，而只是挽回颜面和拒绝被零封而已。

不过对于年轻球员来说历练的过程也是很重要的，小将寄望来英超征战也是富有挑战精神的，曼联如今排名靠后，登贝莱还想加盟，这也说明他有建功的渴望，并不在乎当下的战绩。切尔西一直都是血性之师，也是青春风暴，小将应该也不会排斥加盟排名更靠前的球队，所以接下来需要看兰帕德是否只专注桑乔，还是同样也认可登贝莱的潜力。

相关的数据展示了穆萨-登贝莱近6个赛季的表现，14/15赛季为富勒姆出战贡献2个进球，15/16赛季打进17球，送出6助攻。16/17赛季加盟苏超凯尔特人打进32球，送出6次助攻，17/18赛季登贝莱打进16球，送出8次助攻已经渐入佳境。18/19赛季加盟里昂打进23球，送出5次助攻，本赛季赛事还没有结束，他共打进22球，送出4次助攻。本赛季在中锋的位置上30次出场打进16球，送出2助攻，赛季至今各项赛事共为球队首发30次，替补5次，也是深得重用，只有两场比赛是连续替补出战。

穆萨-登贝莱身高183cm，体重73kg，巴舒亚伊身高185cm 体重86kg，后者身体强健优于前者。不过登贝莱脚下能力更全面，禁区中路抢点也比较到位，体能也足够充沛，比赛中会经常后撤到中路拿球利用个人能力带球突破，除了进攻端的积极属性外，防御方面拼抢也是很到位的。兰帕德崇尚进攻也需要速率高的球员，且在传球精准率和长传球上到位，登贝莱也拥有这些优势。