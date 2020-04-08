4月6日英超曼城俱乐部公布主帅瓜迪奥拉的母亲因感染新冠病毒在西班牙的巴塞罗那去世，这对于瓜帅来说的确是沉痛的事情。4月7日相关消息爆出曼城主帅瓜迪奥拉主动接受降薪，此外还包括多名高层，这样做是为了保证其他俱乐部员工可以领到全额薪水，如此的爱心之举也令人动容。和其他一些俱乐部暂时清退一些工作人员相比，曼城的举措的确是令人称许的。

瓜帅的这一行为也将影响到球员们，接下来一线队的球员们也可能会主动降薪帮助球队渡过难关，这和比赛中齐心协力全取三分一样可贵。大事件来临总能看出俱乐部的整体运筹，曼城在应对困顿方面显然做得更好。在联赛还没能重启之前，曼城引援更为重要，目前的球队已经积极运筹瓜帅钦点的几员大将，即便球队可能遭遇欧冠禁令依旧有悍将希望今夏加盟曼城。

最新的消息称尤文的道格拉斯-科斯塔希望加盟曼城和瓜帅再度携手，本赛季这员虎将为尤文在联赛中出场14次，伤病成为他不受重用的主因，摆脱伤病之后科斯塔还是有实力的，所以曼城也有意将其纳入阵中。道格拉斯效力球队首发出场祭出高效的比赛也不少，这其中替补建功上演帽子戏法的比赛更惊艳，桑普多利亚也很顽强的球队，但是却被科斯塔碾压且三度洞穿球门。

道格拉斯-科斯塔的特点是短时间奏效，突破能力加速率上的优势让对手很难盯防。在效力拜仁期间更为犀利，也能适应瓜帅的战术体系。也有人认为这员大将有点独狼，他喜欢独自突破后直接射门建功，而不是寻求和队友配合后一击致命，所以他更适合久攻不下的下半场，替补奇兵的特点可以发挥更到位。目前的曼城合理轮换是根本，所以科斯塔能来是绝对有无用之地的。

科斯塔是在2015年加盟拜仁的，当时的转会费是3000万欧元。他的处子赛季的表现极其的到位，速度优势加过人的能力以及脚下技巧颇多，绝佳的表现被认为是罗本的接班人。拜仁换帅后科斯塔无法得到安切洛蒂的信任和重用，伤病也阻道，所以未能在拜仁延续高效率。2017年7月科斯塔转会尤文，转会费为4800万欧元，处子赛季依旧不俗，但是次赛季就很难获得更多的出场机会，所以今夏选择离队也是双向的利好。

目前曼城需要考察的是科斯塔此前遭遇的伤病对他的影响有多大，因为英超竞争更为激烈，如果还会遭遇伤病的困阻，科斯塔给予曼城的能力就会大打折扣。这员悍将的优势面很明显，但是也有不足，那就是处理球上独一些，传球的精准度上也欠缺，和队友配合方面也需要提高。不过此前在瓜帅帐下发挥出色，如果加盟曼城的话，主帅一定可以用好这员旧将。

除了引援上的谋略，曼城目前稳定阵容也是必要的。近期拜仁和临时主教练弗里克续约至2023年，因为这位主帅对萨内并不渴望，所以今夏后者也可能继续留队，这对于曼城和瓜帅来说绝对利好的消息。

因为萨内在球队的作用是无可替代的，本赛季战绩不佳和他伤停也是相关的。24岁的萨内也是豪门球队追逐的目标，留下他也等于纳入了强援，因为拜仁和这员虎将的转会传闻从去年夏季就开始了，对手最终求才未果也令曼城放心，其他的球队更难以觊觎这员虎将。

萨内是2016年夏天加盟曼城的，截至目前为止他为球队出场137次，打进39球，送出43助攻，助攻数据是队内第二多，由此可见他对于球队的重要性。萨内个人技术一流，能传能射还乐于给队友做球，的确是比较全面和完美的悍将，更为难得的是也有凭借一己之力决定赛果的能力。

有一些利好的消息，也有一些令人头疼的事情。本赛季表现有不够稳健的凯尔-沃克近期在家里举办派对被举报，因为他违反了抗击新冠病毒期间的隔离封锁政策，接下来将面对曼城的纪律处分。沃克已经公开道歉，接下来曼城的处罚必须从严才能服众。

回看近期英超几大豪近期的消息，曼城各方面的防疫措施都是到位的，加上高层主动降薪更赢得人心。曼联也宣布会全额支付非球员的工作人员的工资，双雄都是在给俱乐部人员吃下了定心丸。只有利物浦宣布将一些雇员列为临时停职状态，因为这样做的话，这些员工将会从政府处获得80%的工资，利物浦只要补足20%的部分。这样的行为被多位名宿批评，因为利物浦18/19赛季的收入达5.33亿镑，税前利润为4200万镑，俱乐部老板的资产净值达到20亿镑，这样多的收入居然采取这样功利的做法的确是令人不齿的。