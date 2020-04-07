近期切尔西旧将卡尔洛-库迪奇尼谈及了穆里尼奥，这位门神认为是穆帅为切尔西带去了赢得冠军的信心，同时给球队注入了血性。库迪奇尼当年也是有实力的门将，但是和切赫还是有一些距离，穆帅更信任后者。当年最令人印象深刻的是切赫在对阵雷丁的比赛中被踢到头部被换下，库迪奇尼登场表现不俗，但是在伤停补时阶段也因伤下场，伤情也更为严重，但是那个赛季的切尔西仍展现了足够多的血性气质。

当年的切尔西的确是黄金一代，库迪奇尼也在球队度过10年难忘的岁月，见证了球队几十年之后雄霸联赛的惊艳，相信每一位在那个时代的切尔西球员都无法忘记那段蓝色狂潮。当年叱咤风云的兰帕德无可替代，他的进球数甚至让对手锋霸相形而怯，而现在他已经拿起蓝军的教鞭，接下来少帅将开启新的黄金一代。

本赛季兰帕德已经启用了一些新锐，也有了不俗的表现，接下来等着新援到位，下赛季的切尔西则有更多的期待。联赛暂停可能影响到随后的赛事，不过球队仍然会做好准备，赛季一旦重启一定力争欧冠资格。如果赛事就这样结束，切尔西位居第四也有欧冠资格，这的确是双向的利好。目前俱乐部一心在引援上运筹，只有纳入强援兰帕德才可能再度率队登顶。

兰帕德的智商极高，职业生涯除了建立功勋外，还在多位名帅帐下效力，其实从那个时候开始就有了一些日后成为教练的储备。当穆帅第一次挥别蓝桥之后，格兰特成为临时主帅，那个赛季切尔西欧冠杀入决赛，也仅仅是点球大战遗憾失冠，主帅的能力其实可以打一个问号，更多的还是队内核心球员的发挥很到位。比赛中队长特里和副队长兰帕德的发挥也是致胜的关键，魔兽德罗巴也是最为关键的一环。欧冠主场4比4利物浦的比赛中兰帕德神一样的存在，他用进球告慰母亲亡灵的画面至今仍被人们所记忆，利物浦被淘汰也成为了陪衬。

此后无论是斯科拉里、安切洛蒂、博阿斯，还是临时主帅希丁克、迪马特奥以及贝尼特斯都无法取代穆帅的地位，更衣室内的5大核心始终是把控球队的最为重要的所在，比赛中的发挥也可以决定赛果，所以一度有人认为切尔西主帅是被架空了。这其中最为成功的是安切洛蒂和迪马特奥，两位主帅都很倚重特里和兰帕德，所以最终都斩获了冠军。论及战术部署还是安帅更高一筹，他在穆帅之后为球队带来英超奖杯也是证明了自身的实力。

穆帅离开球队之后，切尔西在救火主帅希丁克的带领下拿到足总杯冠军，安切洛蒂时代拿到一座英超冠军和足总杯冠军。博阿斯和迪马特奥执教的赛季拿到欧冠奖杯和足总杯，贝尼特斯时代拿到欧联杯冠军。欧冠夺魁之后德罗巴离队，所以随后的赛季是兰帕德扛起了进攻大旗，最终帮助球队斩获欧联杯冠军，至此球队冠军荣耀完成大满贯。

穆帅第二次回到蓝桥取得联赛冠军，不过兰帕德也在这期间离队了，孔蒂时代同样给球队带来联赛冠军的奖杯，2017年特里选择赛季结束后离开球队，至此穆一期的王朝成员们都离开了球队，正副队长的威力至此结束，不过两人给球队留下了血性气质和带刀后卫的传统。萨里执教的蓝军只有威廉是曾经的老将，也深得穆帅垂青，今夏这员大将也多数要挥别蓝桥了，所以新的时代即将正式开启，也带来更多的期待。

可以看出切尔西近十年的主帅的确各有千秋，这也是兰帕德可以顺利成为教练，且在短期内就取得不俗战绩的关键。本赛季是神灯的英超处子赛季，虽然也有一些不足，但是按照执教时间和经历来看兰帕德已经做得很好了。

对于切尔西和主帅兰帕德来说接下里的选材是最为重要的，因为当初穆帅就是因为先后获得良才和拉涅利留下了一批新锐骨干才可以连续两个赛季雄霸英超的。当年保罗·费雷拉、里卡多·卡瓦略和蒂亚戈是跟随穆帅来到蓝桥的，此后切赫、罗本、德罗巴和马特加·凯日曼也相继来投，前三位更为关键。目前的切尔西阵中已经有了足够多的新锐，接下来仍寄望引入3到4位强援即可再度掀起第二次蓝色狂潮。

兰帕德是中场球员，但是他在609场比赛里打进177球，的确是效率惊人，也是后辈们的楷模，很多年轻球员也寄望能在他帐下效力。兰帕德眼中多特的桑乔是第一人选，其次是巴萨的库蒂尼奥和里昂的登贝莱。从目前的形势来看最早能到队的是库蒂尼奥，预计是8000万欧元转会费，其他的人选还需要更多的时间。