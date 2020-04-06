每年夏天足坛都有很多悍将会挥别球队，今夏则因为赛事推迟，球员们离队时间也会延后。今夏合同到期的球员不少，其中包括老将布冯、伊布，前者本赛季为尤文出场11次，完成3次零封，今年能否续约还是个问号。如果老门神离队的话，尤文还需要选择新的替补门将，目标人选有曼城的二号门将布拉沃等球员。

今夏有很多关于曼城和尤文的转会消息，热苏斯有望加盟斑马军团，曼城则寄望引入尤文的防线大将，所以门将交易也是极其可能的。尤文的基耶利尼今夏也合同到期，本赛季老将饱受伤病困扰的确存在隐患，不过实力还是有的，所以最终和球队续约一年也是可能的。

此外今夏合同到期的还有巴黎的蒂亚戈-席尔瓦、多特的皮什切克、曼城的大卫席尔瓦、利物浦的拉拉纳、切尔西的佩德罗、威廉、吉鲁，那不勒斯的梅尔滕斯。这些球员中多数还是可以继续在五大联赛的豪门球队中征战，就看最终会加盟哪支球队，默滕斯在冬季转会时曾和切尔西有一些传闻。切尔西的前任主帅们都寄望纳入旧将到阵中，所以蓝军三老将有望转投国米或尤文。

曼城的席尔瓦也已经得到了邀请，下一站可能是迈阿密国际，因为贝克汉姆盛情相邀。席尔瓦是曼城绝对的功勋球员，俱乐部近期也表示会为这位核心球员制定其他的送别方式，致敬他为球队所做的一切。席尔瓦效力曼城十年为球队出场424次，打入74球，送出137次助攻，期间斩获4座英超冠军，近两个赛季连续夺得联赛冠军。席尔瓦是球队的大脑，他出场的比赛球队都能获得更多的进攻机会，也曾拿下多场硬仗，老将的敬业和竭力也让年轻球员受益匪浅。

今年34岁的席尔瓦的确还能继续为曼城而战，但是球员本人已经在早前宣布今夏离队，所以接下来赛事结束就会挥别蓝月亮。原本席尔瓦的挥别战是5月17日主场对阵诺维奇的比赛，但是如今联赛恐怕要延迟到6月或7月，所以悍将注定要多留近两个月的时间。因为得到了足够的休息，赛季末的9场联赛中还可以看到这位中场大师更为出色的表现。

席尔瓦是2010年加盟曼城的，当时的转会费是2600万英镑，这位大将效力曼城期间除了联赛冠军外，还有5座联赛杯冠军和2座足总杯冠军被收入囊中。对于席尔瓦来说唯一的欠缺的就是欧冠奖杯，所以一旦欧战再度开打，曼城上下势必会更为竭力拼冠，席尔瓦更是如此。因为目前他的下一站是不太可能在欧冠登顶的，本赛季也将是席尔瓦最后冲击这座奖杯的时间。

西班牙籍的球员多数希望为皇马效力，但是席尔瓦错过了一些机会，命运将14岁的席尔瓦带入了瓦伦西亚。2006年20岁的席尔瓦成为西班牙国家队的一员，这说明这员小将当时的表现有足够的说服力，征服了当时的西班牙主帅。22岁的席尔瓦在欧洲杯的6场比赛中有5场首发出战，比赛中的表现赢得了所有人的认可。2012年欧洲杯决赛西班牙对阵意大利的比赛中席尔瓦打进首粒进球也很有意义，此后也坐稳了国家队绝对主力的位置。

瓜迪奥拉和西班牙主帅一样都盛赞过席尔瓦，其他主帅也一样的欣赏他，所以加盟曼城之后的席尔瓦就成为绝对的核心球员。这员大将也曾遭遇一些伤病的困扰，但是只要伤愈复出就能发挥关键作用，这说明这十年间席尔瓦保持着较高的水平。席尔瓦与德布劳内是瓜帅最爱的两员虎将，有人也对两人进行了比较，想用一些数据来力证高下，而事实上这两人是难分伯仲的，不过德布劳内加盟曼城之初的确不及席尔瓦也是事实。

孔帕尼离开曼城，本赛季球队的战绩如此低迷令人难以接受，这也是在证明队长对于球队的重要性，今夏席尔瓦离队之后，下赛季依旧有德布劳内坐镇的曼城将再度说明席尔瓦的重要性。欧冠一直都是老将们印证实力的赛事，因为大战经验更为丰富的他们是可以在关键时刻帮助球队拿下对手。

相关的数据显示席尔瓦在曼城连续十个赛季参与10粒以上的进球，这样长时间的高效率也是很多人做不到的。他低调和沉稳也是很有魅力的，除了效率上和阅读比赛的能力极高外，他更是年轻球员的榜样级人物。

本赛季席尔瓦经典战役不少，曼城客场3比1伯恩茅斯的比赛中，席尔瓦参与了后面两粒进球，他手术刀般的传球助攻斯特林将比分改写为2比0，当对手扳平比分之后，下半场还是席尔瓦制造了阿奎罗的进球，这场比赛最佳球员当属席尔瓦。曼城4比0大胜布莱顿的比赛中也是席尔瓦吹响了冲锋号，当时球队开场68秒就进球了，来自津琴科的直传，席尔瓦引出门将后回传球助攻德布劳内空门得手，如此绝妙的传球让比赛的天枰一早就倾向了曼城。

曼城主场8比0大胜沃特福德的比赛中，依旧是席尔瓦在开场第52秒率先破门，助攻者是德布劳内。第18分钟席尔瓦定位球直传到禁区制造了进球，比分也被定格为5比0，这样早就5球领先也注定是一场大比分的虐杀。 巧合的是曼城2比3诺维奇和0比2不敌埃弗顿的比赛中席尔瓦都没能打满全场，而两场败仗后参与进球避免连败的功臣都是席尔瓦。在被太妃糖拿下之后，曼城客场2比0水晶宫的比赛中，席尔瓦打进第二粒进球，给他助攻的是斯特林，这样的比分也等于提前定格了三分到手。紧接着球队3比0维拉的比赛中席尔瓦连场建功，他在第65分钟的时候接德布劳内开出的角球建功，同样是提前锁定胜局的进球。

曼城再度输球是不敌利物浦，那场比赛席尔瓦没有出场。紧接着曼城2比1逆转切尔西的比赛中席尔瓦助攻德布劳内扳平比分，才有了最终的3分到手。曼城2比2平纽卡的比赛中球队在第22分钟打破僵局，当时是席尔瓦同斯特林踢墙配合后用脚后跟传球助攻斯特林破门，如果不是防线末尾出错送分，这场比赛也不可能平局收场，席尔瓦下半场第70分钟被换下，球队第88分钟意外失球。

曼城客场4比1伯恩利的比赛中，第24分钟席尔瓦助攻热苏斯破门，下半场制造了罗德里的进球，比分当时被改写为3比0，席尔瓦的作用依旧明显。随后几场比赛席尔瓦因伤缺席，直到球队2比1复仇埃弗顿的比赛中才复出，他在第83分钟登场。复出后首发的比赛是球队5比0大胜维拉，第58分钟席尔瓦助攻阿圭罗破门，比分被定格为5比0。随后席尔瓦再度在比赛中伤退，悍将始终寄望欧冠开战可以复出，现在联赛暂停很久，席尔瓦已经伤愈，随后可以在次回合主场迎战皇马的比赛中复出。