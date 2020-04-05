近日欧足联呼吁各联赛及俱乐部合力渡难关，不要在现在放弃联赛。此外比利时足协通过了赛季提前结束的决定，欧足联也和对方进行了视频会议，并表示如果对方执意结束联赛近取消欧战资格。这的确是极其严厉的处罚，同时意味着本赛季五大联赛还是会在合适的时间重启，目前预估的时间是在7月份。不过英超联赛也可能根据自身的情况来决定，此前预定将在4月底重启，目前已经推翻这一决策，最早重启的时间将是5月底。

英超复赛也可能选择跟随西班牙和法国联赛的决定，意甲此前曾表示希望5月末重启联赛，所以五大联赛也可能届时一起开打。相比之下6月开战更利于下赛季的运筹，7月开打的话下赛季开战的日期也会延迟，这明显是有各种不利面的。目前英超所有俱乐部全部都支持踢完本赛季剩余比赛，哪怕空场进行也行，因为不完成则需要退回7.5亿的转播费。

赛事再度延期也让俱乐部更多在引援上运筹，近日的消息再度爆出切尔西已经和库蒂尼奥经纪人霍布拉钦有一些接触，在引入这员虎将的博弈中占据主动。此前对这员大将有兴趣的球队有热刺、曼联、阿森纳、莱斯特城，群雄中蓝军占据先机也是有理由的。

不过对于切尔西的支持者来说库蒂尼奥能否适应球队的战术体系是一个问号，毕竟这员悍将加盟巴萨之后令人失望，即便租借拜仁之后表现不俗，但是谁又能保证他重返英超可以再度爆发呢。目前巴萨对这位弃将的心理价位在6000万到8000万欧元之间，切尔西是可以接受这样的金额的，毕竟球队送走阿扎尔之后两个转会窗没有引援，纳入新援的资金还是足够丰厚的，这也是蓝军的一个优势。

阿扎尔离队之后队内没有大牌球星坐镇，威廉、佩德罗、吉鲁等老将也有可能在今夏离队，所以库蒂尼奥的确可以效仿小法承担切尔西大任。今年已经27岁的库蒂尼奥也寄望能重返英超斩获奖杯，第一联赛也是悍将的第一优选。库蒂尼奥16岁加盟国米，效力蓝黑军团期间没有令人惊艳的表现，2013年1月份加盟利物浦，他之后的5年时间里成为绝对的核心，也得到巴萨的垂青。悍将为利物浦出场200场比赛，一共打入54球，也是绝对的核心人物。巴萨邀请其加盟也是为了辅助梅西，奈何悍将未能融入巴萨的战术体系。

加盟巴萨的巨星随后无法适应离开的球员不少，这其中包括伊布、小法等悍将，巧合的是小法从巴萨加盟切尔西之后的处子赛季拿到了英超冠军，他也是夺冠的绝对功臣，所以库蒂尼奥也有可能成为第二个小法。库蒂尼奥今夏加盟蓝军的话的确也正逢时，因为经过本赛季的磨合切尔西目前的阵容也会更强，加上今夏会纳入几位强援，下个赛季球队的确可能触及夺冠，库蒂尼奥同样有望在处子赛季拿到首座英超联赛冠军。

小法当年效力切尔西4年半，这期间斩获4座冠军奖杯，也是相当的成功，当他以队长身份打完告别战被换下场的时候，蓝桥掌声雷动令悍将很是动容，小法脸上满满的不舍之情，由此可见切尔西岁月是多么令人难忘。小法出自巴萨青训营，加盟阿森纳之后成为队长建立功勋，顶着压力加盟巴萨为的就是和梅西并肩作战，遗憾的是没能在宇宙队获得认可，所以最终回到英超加盟切尔西，这些遭遇和库蒂尼奥很相似。

2014年是小法的处子赛季，他和科斯塔联手出战屡建奇功，球队战绩出色，穆帅第二次回到蓝桥也终于如愿的拿到联赛冠军。随后的两位主帅是孔蒂、萨里，也都先后斩获联赛和欧联杯冠军，小法在孔蒂帐下有不俗的表现，但是在萨里时代则不受重用，所以小法最终选择离队。法布雷加斯共为球队出战198场比赛，打进22球，送出55次助攻，斩获2座英超冠军、1次足总杯、1次联赛杯。

从小法的经历也能看到库蒂尼奥未来的希望，都是有技术和大局观的球员，的确可能在蓝军再度展示自身的实力。库蒂尼奥的位置是左边前卫或前腰，他之所以没能在巴萨获得成功最大的原因是巴萨打法基本都是梅西控球时间较多，而库蒂尼奥发挥威力的话必须掌握更多的球权。库蒂尼奥熟悉英超群雄，他效力利物浦期间也能适应高强度的比赛和魔鬼赛程，个人能力方面除了传球到位能制造杀机外，他还有远射建功的能力，且有边路内切突破防线的能力，这些都是切尔西所需要的。

目前切尔西阵中坎特偶尔打前腰，但是也是客串，他更擅长后腰的位置，所以库蒂尼奥来到蓝桥，坎特也可以专注打自己更为擅长的位置，这对于球队也是极其利好的。目前切尔西的支持者担心的一点是库蒂尼奥的速度无法适应目前球队的战术打法，因为兰帕德的战术要求除了强调进攻还要有速度的优势。

不过兰帕德目前对于球队的思路应该是很清晰的，如果库蒂尼奥最终来投，说明主帅是需要这样有个人技术特点的球员，所以担心无法融入球队是多余的，如果兰帕德不需要的话，现在的切尔西高层是不会强行塞球员给主帅的。

此外参照库蒂尼奥在拜仁比赛中的表现，他适应球队的能力是提高不少，毕竟现在的他无法和在阿森纳时期相比，在经历了巴萨的困顿之后，库蒂尼奥一定会更努力的适应新的球队。他在拜仁阵中就不太粘球，基本都是接球就一脚传出去，也同样能发挥作用和优势面，所以如果加盟切尔西自然也可以适应兰帕德的战术部署。

近期库蒂尼奥转会切尔西的消息不胫而走，一些名宿也发表了看法，前切尔西球星弗兰克-勒伯夫就表示不看好库蒂尼奥加盟蓝军。他认为球队阵中的年轻储备也不乏有实力和潜力的，兰帕德还是更多的启用年轻球员，而不是买27岁的库蒂尼奥。他对科瓦契奇、若日尼奥的表现也很认可，认为球队没有库蒂尼奥的位置，这样看法的人也不在少数，不过最终的决定权是兰帕德，我们只需要拭目以待。

回看库蒂尼奥在利物浦和巴萨以及拜仁的数据，为红军效力5年，他出战201场比赛打进54球，为巴萨出场76场比赛打进21球，为拜仁出战32场比赛打入9球，送出8次助攻。应该说库蒂尼奥本赛季的表现还是不错的，兰帕德还是有可能将他打造成攻防兼备的中场大将的，27岁的库蒂尼奥更想要冠军，为此会不遗余力，个人认为蓝军很可能将这员悍将纳入阵容，毕竟老将们离队之后，球队仍需要一老坐镇。



