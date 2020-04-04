近期转会消息是皇马要挖角曼城，这的确有一时激起千层浪的感觉，因为银河战舰此前在欧冠1/8决赛首回合的比赛中1比2不敌客队曼城，次回合想翻盘晋级很难，此后因为赛事暂停所以短时间无法复仇，所以想挖角曼城大将也是可能的，因为这同样是另类的战场。皇马要抢的瓜帅爱将德布劳内，这的确是劲爆的消息，但是想成功不易，也极其可能仅仅是自娱自乐一下。虽然曼城可能遭遇禁赛令无缘欧战，但是比利时悍将多次表示自己会留在曼城，接下来就看皇马用什么来打动德布劳内。

德布劳内早年在切尔西无法展示自身的实力，之后被租借到德甲的不莱梅，随后转会沃尔夫斯堡，在再度正名之后被曼城纳入阵中。应该说球队和瓜帅对于德布劳内是有知遇之恩的，而且瓜帅入主曼城三个赛季也斩获了很多奖杯。其中包括两个英超冠军奖杯，三个足总杯冠军，两个联赛杯冠军，这些荣誉对于比利时人来说都是极其珍贵的，所以即便曼城遭遇禁赛比利时中场也不会轻言离队。

曼城目前也只是需要在欧冠为己正名，因为球队欧冠最好的成绩是8强，本赛季首回合逆转取胜，次回合回到主场则有望更进一步。这个时候队内的球员们也未必会有离心，万一在本赛季最终登顶欧冠，那么随后两个赛季即便没有欧冠也不会有太大的影响。联赛暂停的这段时间球员们都能得到足够的休息，伤病情况也会得到解决，球员们也随时做好备战的准备，这也意味着一旦赛季重启比赛会更激烈和精彩。

欧足联近期的视频会议将讨论本赛季欧冠及联赛暂停的解决方式，欧足联主席切费林曾表示如果不能在6月底之前重启赛事的话，本赛季可能就此终结。不过这只是他个人的说法，并不是最终结果，相关人员还是会找出更合适的方案和提议的，各大联赛也可能会根据自身的实际情况来决定赛事重启的问题。

除了等待最终决定外，今夏引援上的博弈始终都在进行中。皇马看中德布劳内也不是空穴来风，因为在皇马主场对阵曼城的比赛中德布劳内是作为队长出战的，这也意味着那场比赛对于比利时人来说有着更多的意义。因为阿扎尔伤停，所以德布劳内没能和国家队队友同场竞技。值得一提的是德布劳内在比赛中传射建功，的确是当场比赛中的最佳先生。

皇马下决心吸纳德布劳内有几个原因，第一是实力极强，第二是寄望阿扎尔联手出战，比利时双神发力必定会更高效。第三则是曼城近期的危机给了对手可乘之机，如果没有禁令的危机的话，其他任何球队都不会想着挖曼城的主力球员。不过德布劳内今年也28岁了，接下来最需要的欧冠奖杯，如果曼城未来两个赛季无缘欧冠的话，对于德布劳内来说的确是一个遗憾，因为接下来的两个赛季也是悍将职业生涯的黄金期。

皇马去年夏天将比利时天王阿扎尔纳入阵中，但是因为伤病的影响，这员大将并没有发挥出相等的作用，接下来除了寄望赛季重启，更多的是指望下赛季完成更高的目标。对于曼城来说今夏稳定阵容也是极其重要的，否则上诉成功阵容厚度不足也会影响到下赛季的发挥。

近期德布劳内曾公开表示自己愿意留在曼城，且愿意再延期两年退役，作为队长表忠心还是可以提升球队的士气和凝聚力的。德布劳内本赛季的发挥更具大局观，也能给锋霸阿奎罗制造更多机会和直接送助攻，球队对于他的依赖也更明显。

本赛季英超联赛进行到29轮，近期《曼彻斯特晚报》为本赛季曼城球员的表现进行了评分，德布劳内得到9分是最高分，阿奎罗、沃克、费尔南迪尼奥8分，拉波尔特、门迪、罗德里、京多安、福登、斯特林、热苏斯、马赫雷斯7分，大卫-席尔瓦、贝尔纳多、埃德森、加西亚6分。布拉沃、奥塔门迪、津琴科、安赫利尼奥5分，斯通斯、坎塞洛4分。可以看出队长的表现是得到所有人认可的，防线球队评分比较低，主要是因为本赛季防线问题比较严重，这一点也直接导致联赛争冠无望。

其实京多安的表现也一般，坎塞洛低分也有一些意外，瓜帅接下来可以给坎塞洛换位试试，说不定有惊喜，毕竟球员实力还是有的，此外也该多给一些登场的时间。只有德布劳内是当之无愧的最佳，所以无论是哪支豪门球队来报价都是一律拒绝的。此前的赛季德布劳内因伤缺席了一些比赛，本赛季则只缺席了两场英超联赛，巧合的是曼城这两场都输了，球队分别在客场0比2输给曼联和狼队，由此可见德布劳内不能缺席，尤其是关键战。



