受到疫情影响五大联赛都一直休战，所以部分联赛中也有球员降薪帮助俱乐部度过难关的做法。英超球队中目前没有，不过相关的讨论则也在进行中，只是至今没有实施。英超俱乐部是不想因为降薪而违反合同引发转会狂潮，这个担心的确不是多余的，一切还需要慎重。

目前的策略是俱乐部私下里和球员们协商，最好是双方达成一致。英超之所以被誉为第一联赛就是因为强援居多。目前本赛季的赛事虽然没有结束，但是今夏合同到期和急需签续约合同的球员不在少数，一旦降薪导致多人离队的话，对于豪门球队的打击尤为大，所以避免此举导致的损失也是正确的。目前在英超球队中只有热刺和纽卡宣布员工降薪20%，不过这其中不包括一线队球员，所以这个事情随后如何落定还需要时间。

今夏豪门俱乐部最关心的还是引援的问题，两个转会窗没有引援的切尔西必定要在今夏大做文章。其他球队也针对蓝军的一些老将展开攻势，切尔西更换主帅最为频繁，前任主帅们也很喜欢从蓝军阵中挖爱将来投，所以夏季老将离队的情况会比较多。萨里本赛季再度启用伊瓜因成功，后者的发挥优于在切尔西的时期。萨里还对切尔西的威廉有意，因为巴西人此前表示自己希望和俱乐部续约三年，但是球队却只给两年合同，所以目前续约搁浅，尤文主帅则希望纳入合同到期的威廉。

萨里执教切尔西期间曾斩获欧联杯冠军，威廉在其帐下也是极其的好用，所以萨里有这样的想法也是必然的，接下来就要看威廉是不是铁了心要离队。对巴西人有意的还有热刺的主帅穆里尼奥，威廉的确有多项选择，不过他今年8月就满32岁了，索要三年合同的确有一些过分，蓝军极难满足悍将的需求，所以今夏离队的几率比较大。个人认为威廉还是更希望留在英超，所以留队和加盟热刺的几率大一些。

威廉的年龄也会让一些球队望而却步，唯一不会犹豫就是尤文，老妇人一向喜欢老将，何况是合同到期的关键先生，不过如果威廉到尤文势必也会要三年的合同，这就要看斑马军团能否满足。对于切尔西来说送走老将是必须的，俱乐部应该不会做更多的挽留，因为之前30岁以上的球员都是一年一签的，如今已经给威廉让步的确是极限了。

除了威廉可能离队外，吉鲁也可能在今夏离开，法国人可能加盟的是国米，主帅也是此前执教切尔西的孔蒂。因为无法给与吉鲁更多的出场时间，兰帕德倒是不会挽留法国人。有人离队就意味着新援要来，近期的消息是切尔西将引进巴萨的乌姆蒂蒂，和蓝军竞争的还有曼联和阿森纳。从目前联赛的战绩方面看切尔西占优，阿森纳最差，乌姆蒂蒂的选择趋向还需要分析。

2016年欧洲杯乌姆蒂蒂表现绝对亮眼，之后加盟巴萨也有一些关键的表现，只是球员之后的赛季受困于伤病的影响，状态不够稳定所以无法占据主力位置。不过表现不佳不能说球员实力不济，本赛季巴萨整体防线都有问题，此外皮克的状态下滑更为明显，和这样的搭档出战的确很难无漏洞。

乌姆蒂蒂身高1米82，在禁区的滞空能力不错，也能争到第一落点，所以防守端的能力和预判还是很灵敏的，在英超争顶高空球是必须具备的，所以多家豪门球队看好乌姆蒂蒂也是必然的。切尔西之前也曾多次引人巴萨球员，相同的是这些球员都在蓝军阵中有极其出色的发挥，这其中包括德科、古德约翰森、贝莱蒂、罗梅乌、法布雷加斯等人，所以和巴萨交易还是很靠谱的。

切尔西的后防球员一直都有带刀后卫的传统，巧合的是乌姆蒂蒂也有得分能力，且在国家队对阵比利时的关键赛事中打进唯一进球。相关的数据显示2017-2018赛季乌姆蒂蒂场均2次抢断、1.5次拦截、2.8次解围、0.7次封堵，数据足够出色，如果不是遭遇伤病影响了发挥，而且还留有隐患，巴萨是不可能放走这员虎将的。

效力巴萨的球员脚下能力都到位，传球精准率也比较高，乌姆蒂蒂短传和长传球也是到位的，这几点也是极其合适在英超征战的。乌姆蒂蒂在巴萨的场均传球次数在63次以上，传球成功率在90%以上。2018-2019赛季乌姆蒂蒂因伤缺席了28场比赛，巴萨不缺竞争人才，所以缺席这样久的时间，悍将的位置也逐渐被取代，只能接受替补和轮换出场的机会，所以今夏离队也是正确的。

塞蒂恩成为巴萨主帅后对乌姆蒂蒂是很器重的，不过这也可能是为了转会费能提高一些，所以才给予一定的出场机会，否则也不会将其列入今夏送走的名单中。今夏巴萨给悍将开出的转会分是3000万欧元，这个金额的确是豪门球队所能接受的，接下来就看英超三强谁能打动悍将的心。乌姆蒂蒂和巴萨的合同2023年到期，的确还有更多的可能性，目前球员本人的意愿并不明朗，不过球队送其离队的决心是很坚决的。

回看乌姆蒂蒂只巴萨的遭遇，巴尔韦德执教期间，乌姆蒂蒂在26场比赛中只得到8次出场的机会，新帅塞蒂恩成为主帅之后，乌姆蒂蒂12场比赛中出战8场，表现也不错，只是右膝状况令人担心，所以才会成为弃将。乌姆蒂蒂和皮克组成的后防线，前者肩负向前出球的任务，所以偶尔会出现失误，这一点也是英超球队所需要注意的点，此外目前26岁的乌姆蒂蒂能否适应英超的强度和密集的赛程也是一个问号。

目前的切尔西的后防球员吕迪格、托莫里，克里斯滕森、祖马四人中只有前者最稳健，所以纳入强援也必须是伤病少，而且出勤率和大战经验丰富的人，所以是否纳入乌姆蒂蒂还需要兰帕德深思。蓝军今夏补强防线仍是重点，切尔西还有意引进皇马外租小将阿什拉夫，这名球员租借多特表现不错，今夏租借到期倒是可以为蓝军所用，切尔西此前和皇马交易两名球员，今夏锁定这员虎将更容易。



