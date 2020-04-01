近期因为凯恩的一席话引发了热议，悍将表示如果觉得争冠没戏，自己不会因为钱而留在热刺，这也说明凯恩有离队的可能。身为热刺队长不在意薪水高低，那就是对于冠军荣誉更为看重，而目前英超最有能力触及冠军的球队就是利物浦和曼城。两强相比之下蓝月亮阵中更适合凯恩，因此各方预言今夏凯恩可能到瓜帅帐下。

或许有人会认为曼城可能在未来两个无缘欧冠，这个短板可能影响凯恩来投，而事实上这个禁令还有可能延缓，即便下赛季执行，曼城也更有可能触及英超联赛的冠军。凯恩内心更盼望的无非是欧冠和英超两项重要赛事冠军奖杯，所以先夺联赛冠军之后再筹谋欧冠也是可以接受的。利物浦目前的阵容也比较到位，红军资金方面应该无力纳入凯恩，也没有太多的说服力。

近期引援方面的消息指出热苏斯有望加盟尤文，阿奎罗年纪偏大，曼城也必须提前锁定他的替代者。凯恩在英超的确是大杀四方的感觉，上赛季欧冠赛场也有关键的表现，曼城得此悍将的确是如虎添翼，加上还是英格兰球员，所以只要凯恩有意愿，曼城势必要全力引入这员大将。

足坛巨星都有同样的需求，除了联赛和欧冠奖杯外，还寄望能获得最佳球员等荣誉，从目前热刺的情况来看球队想再度杀入欧冠决赛都难，近几个赛季更无法触及联赛和欧冠的奖杯。除了利物浦和曼城有这种可能，曼联也希望得到凯恩，不过索帅这样的主帅很难打动后者来投，欧冠赛事还是需要一些有经验的主帅才能斩获。

凯恩如果离队也有助力热刺完成重建，因为此前的一些比赛中当凯恩和孙兴慜同时在场上的时候，后者就无法发挥自身的实力和关键性，反之则能在比赛有更为关键的发挥，这说明两人是相互牵制的，所以送走其中的一位对于球队有利。凯恩如果加盟曼城，蓝月亮则放热苏斯去尤文，并从斑马军团纳入防守端的大将，这样一来攻防两员大将到手，的确是双向的利好。

之前也曾传出尤文对凯恩也有想法，但是从近期的消息来看斑马军团更希望引入热苏斯。穆帅执教生涯有多座冠军奖杯，但是有一个前提就是按照主帅所需引进球员，凯恩如果能有一笔转会费留下则可能让穆帅如愿，这样的话次赛季狂人则有望给热刺首座冠军奖杯。因为穆帅是绝对的冠军教头，最拿手就是突破零冠和多年无冠的球队。

曼联今夏的第一目标是桑乔，球队目前的阵容也的确难以打动凯恩，甚至在某些方面都不及热刺，所以凯恩加盟红魔的可能性因为这两点会降低。除了曼城外其他联赛的豪门球队也在盯着凯恩，皇马和巴萨今夏引援都是很高调的，这两支俱乐部的橄榄枝也有望打动凯恩。不过巴萨和皇马都有更想纳入的球员，姆巴佩和内马尔是西甲双雄的第一选择，所以大笔资金吸纳凯恩则有点无法兼顾。至于不差钱的巴黎圣日耳曼也未必能打动凯恩，因为法甲老大在欧冠的表现的确难以恭维，只有法甲联赛的冠军明显不能打动热刺队长，所以综合来看曼城还是最为可能的。

曼城虽然近两个赛季都没能在欧冠走得更远，但是那是和遭遇同联赛球队有关，如果本赛季能越过皇马，接下来顺利晋级决赛也是可能的，因为本赛季联赛已经基本无缘冠军，所以博欧冠是第一位的。谁都知道曼城最终目标就是欧冠，所以今夏遭遇重压也依旧要打造更有实力的阵容。除了热苏斯可能今夏离队外，此前的消息还曾马赫雷斯也会在今夏离队，曼城的确可能用送走球员的资金来纳入强援。

最近几个赛季的英超阿奎罗和凯恩的确是各有千秋，后者雄踞榜首的次数较多。本赛季凯恩因伤休战所以进球数上不及阿奎罗，上赛季联赛阿奎罗打进21球，凯恩打进18球。17/18赛季凯恩打进30球，阿奎罗只有21球。16/17赛季凯恩打进29球是射手王，阿奎罗打进20球。15/16赛季凯恩打进25球英超最多，凯恩24球。

18-19赛季欧冠1/4决赛首回合热刺主场1比0曼城的比赛中孙兴慜打进唯一进球，阿奎罗主罚点球不进，凯恩在第58分钟因伤下场，阿奎罗则在第71分钟被热苏斯换下，两大锋霸在那场比赛中都是留下了遗憾的。凯恩的确是受困于伤病，如果康复后不再因伤休战的话，他的能力可以给予球队更多。曼城的对手一定很难以想象曼城同时拥有阿奎罗和凯恩之后有多强大，不可否认的是两强人联手的话，在英超争冠也更有竞争力，欧冠也可以有更多的突破。

不过对于曼城来说今夏最重要的还是防线的补强，无论是国米后卫什克里尼亚尔，还是尤文图斯中后卫博努奇都是不错的选择。此外还有一些球员也在积极运作中，寄望球队可以尽早锁定防线大将才好，因为现在的夏季转会期后防线人才的竞争也很激烈。



