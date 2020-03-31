五大联赛暂时期间的确是球迷们最难熬的日子，近期的消息则披露英超可能会再度开启，具体的方式采取集中隔离和世界杯模式，这样的话就可以在短时间内完成本赛季剩余的赛事，并决出冠军和降级球队。如果这个方式可行的话的确是球迷之福，球队集中一起完成比赛也能有效的避免疫情的影响，球迷们也可以更多的在家中观看足球盛宴，这一点也能促使更多的人们安于家中避免出门感染新冠肺炎。

目前商定开赛的时间有两种，一种是5月开启空场进行，赛程会比较松一些，要在7月12日踢完比赛。另外一种是集中隔离将是6月和7月进行，一个月完成赛程会比较密集，俱乐部球员和相关工作人员都隔离在一个训练营中，这样比较安全也便于球队在短时间完成赛事。这两种方式都将是双赢模式，因为一旦赛事完成，俱乐部也可以进一步的完成今夏的引援，毕竟赛事不结束的话，引援也会受到一些影响，因为离队的人员确定了才更便于纳入新援。

因为疫情的出现导致今夏的欧洲杯延期到明年，而英超的这一做法则是另类的欧洲杯模式，如果可行的话也会被其他联赛采用，这样也能有效缓解俱乐部的压力。目前尤文和巴萨一线队球员已经先后表示愿意降薪扶持俱乐部度过难关，赛季重新开启的这些问题都会迎刃而解，所以这个举措的益处的确很多。

赛事不完成的话，英超也将面对财政压力，因为这意味着要退回7.62亿英镑转播费，还有一些赞助合同也会违约，这双重的压力让决策者们脑洞大开，所以才有了目前的决策。目前还有2个月的时间可以运筹，具体到方方面面都必须到位才行，个人认为完成率还是比较高的。

近期国际足联和相关的协会也进行了视频会议，决议中的决定有球员减薪、赛事结束前合同到期球员必须完成剩余赛事后才离开，此外转会窗口的期间延长到4个月，这样长的时间便于俱乐部完成引援。此外也有在5月开启空场比赛完成赛事的提议，具体的方式也集中所有球队在某区域的中立球场尽快完赛，具体的赛事三天两场比赛，这样的模式的确是可行的。

因为疫情的发生所有球员都得到了和以往假期一般的休息，伤停的球员也都有望在这段时间完全康复，对于此前饱受伤病困扰的热刺和曼联来说的确有更多的利好。接下来如果英超如期开战的话，比赛也会更激烈和精彩。英超还有9轮联赛，进入淘汰赛阶段的欧冠、欧联还有6场比赛，各大联赛中国内的赛事也都是2到3场比赛，所以这样的赛程也将考验豪门球队的板凳厚度。

如果英超再度开启的话，豪门球队的赛程也是关键，如果短时间内连续对阵强队则可能有连续失分。曼城随后三场比赛的对手是伯恩茅斯、沃特福德和诺维奇，面对三支弱旅的确更好应对。曼联则要先后对阵水晶宫、西汉姆和莱斯特城，也是有望连胜的赛程。切尔西是诺维奇、利物浦和狼队，应该说蓝军的赛程更魔鬼一些，因为除了榜首的利物浦外，狼队同样不好对付。

利物浦的赛程其实最为魔鬼，球队要先后对阵阿森纳、切尔西和纽卡，两场客场的比赛都有难度，阿森纳的另外两个对手则是维拉和沃特福德，相比之下要容易一些。热刺此前遭遇6场不胜的尴尬，战绩是1平5负，接下来的对手则是纽卡、莱斯特城和水晶宫，如果凯恩和孙兴慜伤愈复出的话，拿下这些球队也是可以的。目前排名第三的狐狸城的对手分别是谢菲联、热刺和曼联，应该说利物浦和莱斯特城的赛程要迎接更多的挑战，曼城的赛程最佳。

从目前各方面的反应来看，目前的预案是可以被执行的，所以眼下最为重要的还是保持球员的状态和健康，进入5月中旬就应该进入提前击中训练，球员能如常的备战赛事也会避免伤病的频发。综上所述英超球迷只需要等待两个月就能观战了，这的确是好消息。