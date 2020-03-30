今夏的引援消息的确是最多的，英超暂停期间6大豪门都在为引援筹谋，毕竟联赛再度开启还需要更多的时间，着眼于下赛季的阵容的确是正选。切尔西近两个转会窗开启都没引援，所以今夏也势必要纳入更多的新援，加固阵容的同时也是在给主帅兰帕德更多的支持。毕竟任何一支英超球队都没经历过一个赛季没有引援的考验，兰帕德目前还能率队稳居前四的确需要实际的支持。

近期的消息显示切尔西和曼联要在今夏争夺贝林汉姆和桑乔，后者是今夏的热点，赛事没有暂停前就有传出切尔西今夏想纳入这位强援的消息，但是因为桑乔太过火热，所以想纳入阵中的确不易。贝林汉姆是英伦低级别联赛的球员，倒是更有希望引入阵中。红蓝两军都是青春风暴，所以贝林汉姆加入也是很适合的，而且这位年轻球员还有潜力可挖。

贝林汉姆从很小的时候就被豪门关注的球员，最早的周薪只有145英镑，到现在已经有3000万身价，如今红蓝两军来争夺，转会费也会上涨，接下来就看哪家俱乐部可以打动这位天才球员。英超的豪门球队都需要英格兰本土球员，所以这其中的佼佼者都是豪门争夺的目标。目前炙手可热的是凯恩、斯特林、拉什福德、桑乔、贝林汉姆，前面几位挖角难度极大，后两位则可以争取一下。

曼联曾邀请贝林汉姆和家人参观了曼联卡灵顿训练基地，还有3000万英镑的报价和10万英镑的周薪，这的确是有捷足先登的趋势，只是转会市场上还是有其他可能的，曼联的不足是主帅的缘故和本赛季战绩不佳，目前排名不在前四的行列。切尔西的优势是队内多名小将在本赛季跻身主力，因此球队还会更多引入年轻球员，队内凝聚力极强。主帅兰帕德曾是英格兰队长，也是英伦的年轻球员心目中的偶像，这一点也更有说服力。此外目前蓝军排名联赛第四，球队更有可能拿到下赛季欧冠资格，而曼联的排名则靠后一些，能否拿到欧冠资格还是一个问号。

贝林汉姆虽然年轻，但是在比赛中却很稳定，实力提升方面也更快，更为可贵是他的多面性，可以胜任中场的多个位置，英超豪门多线征战最需要多面手球员，因为这样可以应对赛程中出现的伤病，弥补空缺的位置。本赛季截至目前为止，贝林汉姆为伯明翰出场32场比赛中打进4球，送出2次助攻，为英格兰U17出战3场比赛打进2球。如果在豪门球队有更为出色的发挥，明夏则有望出战欧洲杯，所以今夏转会英超豪门是必然的。

伯明翰目前在英冠征战，目前排名在联赛第16位，战绩是12胜11平14负，球队的实力较弱，但是依旧无法遮盖贝林汉姆的关键性。球队大多数比赛中他都在中前卫的位置上，这的确是承上启下的作用，进攻端能能通过个人能力完成突破送出良机。同时防守端一旦需要回防也能利用自身的身体对抗优势和速率上的优势来加固防线，这样的人才的确是可造之材，兰帕德对于国内年轻球员的了解更为深刻，这笔强援也一定是他点名的。

贝林汉姆身高180cm，本赛季联赛中有132次的身体对抗成功，还有162次抢回球权，本赛季的前28场比赛中他有35次射门，可以看出他在比赛中的关键性，进攻端对对手的威胁也足够。这员小将具有大局观，比赛中的临场应变和处理也超越了他的年龄，攻防转换上足够到位的同时，小将的反抢能力也是绝对的优势。

目前切尔西阵中坎特的搭档是科瓦契奇以及若日尼奥，前者有一些伤病困扰，后者应对多线作战也不易，所以如果贝林汉姆加盟则能让后腰位置更无忧。因为坎特目前也偶尔会出现在前腰的位置，这样兰帕德可以在中场有更多的部署和安排。切尔西目前防线也是最大的隐患，而贝林汉姆具备由守转攻时冲击防线推进进攻的能力，这样的话可以提升攻防两端的效率。

年轻球员总是有各种可能的，所以如此全面的小将的确是豪门首选。近几年巴黎的姆巴佩，多特的哈兰德和桑乔都是炙手可热的新星，而贝林汉姆假以时日丝毫不逊色这两位，所以蓝军势必全力将他引入阵中。目前除了红蓝两军外，多特蒙德也对这员小将很有想法，加上哈兰德和桑乔都在大黄蜂取得成功，小将们也都有转会多特的想法，所以这种的博弈的确是有难度的。

英格兰前锋桑乔在曼城没打出来，在多特则迎来大爆发，目前群雄对于他的追逐也是很多的，英超豪门能否打动他还是一个问号。毕竟这员小将当时是曼城一员，回到英超并加盟其他球队就意味着要与曼城为敌，这的确是需要想好的事情。曼城此后的两个赛季可能无缘欧冠，所以球队只有在国内联赛和杯赛中争冠，而桑乔回到英超的话可能有往伤口上撒盐的味道。

目前多特给桑乔开出1.2亿欧元的身价，就看其他球队能否出得起这笔巨资。针对贝林汉姆的转会也有不同的声音，伯明翰前青训教练马努切里认为如果加盟豪门无法得到足够的出场时间，不如继续留队锻炼两年。因为豪门球队位置上的竞争激烈，小将不能快速融入球队的话可能会替补等待机会。这位教练还是更看好切尔西，因为队内刚刚崛起的年轻球员更多，和贝林汉姆一样都是初出茅庐应该能找到更多共同点，所以加盟切尔西是正选。