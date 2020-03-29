近期的转会风暴愈演愈烈，近日苏亚雷斯表示如果今夏巴萨能组建更有竞争力的阵容，梅西的职业生涯则会在巴萨挂靴，这的确也是俱乐部高层和球迷们寄望的。今夏巴萨想纳入的球员有内马尔和劳塔罗马丁内斯等炙手可热的球星，甚至可以为此放弃格列兹曼，所以一旦球队如愿的话下赛季的巴萨的确有望冲击双冠。巴萨行动了，尤文也在加速引援的攻略，球队将为C罗纳入更强的队友，这员大将是曼城的热苏斯，其他强援也在接洽中。可以看出梅西和C罗所在的球队是展开了另类的博弈，因此对于两队下赛季的期待值会大幅度的提高。

梅罗的职业生涯的确是到了最后的疯狂了，未来几个赛季可能是双神拼冠的关键期，所以两大豪门球队为球王打造更强的阵容也是必然的。近期的消息显示热苏斯本人也愿意加盟尤文，两家俱乐部也在进一步的讨论中，如果消息属实的话这笔交易可能更快的完成。热苏斯加盟曼城之初的确是惊艳了一段时间，但是伤病后就无法占据绝对的主力位置，瓜帅对于他是很器重的，但是球队始终坚持合理轮换，而且锋线上也有比热苏斯更强势的锋霸阿奎罗，所以巴西人决定换东家也是可以理解的。

和C罗联手征战也是很有吸引力的，何况尤文在意甲的地位也高于曼城在英超，每个赛季基本都能有冠军在手，意甲的竞争强度和身体对抗都没英超残酷，热苏斯的确可能在转战意甲之后迎来一个新的高潮。曼城为热苏斯开出的转会费是7000万欧元，不过尤文则想用4000万欧元纳入强援，所以这其中的博弈还需要一些时间，转会费相互靠近一些或许会更好。

曼城本赛季战绩的确不理想，加上下赛季可能无缘欧冠的赛事，这样的情况下稳定队内核心球员是第一位的，但是不可避免的还是会有一些球员会选择离队，不过有了转会费也可以纳入球队更需要的球员。参见去年夏季被禁止引援的切尔西开启了青春风暴的模式，快速的完成新老交替，曼城其实也可以借机完成更新换代，这样的话一旦无缘欧冠也可以在联赛夺冠，同时新的阵容也完成磨合，随后的赛季则可能冲击双冠。

目前曼城队内的总身价是13亿欧元，这样的配置也是令人羡慕的，可惜的是防线的伤病折射出阵容厚度的不足，所以今夏清理一些防线球员和其他位置的老将是为必然的，同时减轻财政平衡的压力。瓜帅已经表示无论曼城是否遭遇处罚都不会离开，所以曼城的确可能给予主帅更多引援上的支持，有出才有进，所以近期能达成协议的交易的话对于球队也是利好的，因为可以有更充足的时间选材。

23岁的热苏斯的确是被瓜帅所喜欢的，只是阿奎罗近几各赛季都保持着高水平，单赛季进球数也保持高效率，所以热苏斯只能更多的在替补席等待机会。本赛季是热苏斯效力曼城第4个赛季，但是始终无法坐到第一主力的位置，他本人对上赛季也是有诸多的遗憾，因为他认为自己缺席了一些重要的赛事，其中最为遗憾的是没能在欧冠对阵热刺的比赛中出场，球队最终被淘汰也再度错失了欧冠夺魁的机会。不过热苏斯也踢了上赛季的足总杯决赛，并打进了两球成为功臣，这算是弥补了一些遗憾，同时也证明了自己的实力，但是欧冠重要赛事无缘参战也会让热苏斯心生去意。

本赛季初热苏斯得到一些出场的战绩，他出场6场比赛有3场首发出战打进3球，送出1次助攻，但是赛季至今整体上的出场时间仍不及阿奎罗，这也成为巴西人决定离队的主因。截至目前为止热苏斯本赛季出战39场比赛，但是首发出场的比赛只有22次，巴西人为球队打进18球，送出7助攻的数据，也是极其出色的数据，但是首发的次数仍不及阿奎罗。热苏斯高光的表现是在欧冠1/8决赛首回合的比赛中，他在客战皇马的比赛中打进一球，球队2比1逆转银河战舰，所以曼城送走这员虎将的话也会留下遗憾。

近期也有消息爆出阿奎罗也可能离队，个人感觉这个可能性并不大，因为如果热苏斯离队的话，阿根廷锋霸是不可能在这个时候离队的，如果真有这样的迹象也会是因为曼城已经了预备人选。目前的足坛新锐锋霸也不少，送高薪金的老将也能纳入更强的新援也是可行的。瓜帅无论在巴萨还是曼城都擅长调教年轻球员，所以一旦双神离队的话，曼城今夏的大风暴也会开启。

尤文和曼城有望打成交易的另外一个前提是瓜迪奥拉希望将博努奇纳入阵中，曼城主帅曾公开称博努奇是五大联赛中最出色的中卫球员，如今尤文有意热苏斯正是瓜帅如愿的好机会。不过博努奇现在也33岁了，这一点也是需要曼城考量的，尤文自然不会刻意挽留老将，因为今夏球队更想加固的上前场球员，博努奇本人是否愿意到英超则还是一个问号，毕竟曼城可能两个赛季无缘欧冠赛事。

关于热苏斯也有一些问题，因为瓜帅也曾给予了一些关键战的机会，只是巴西人并没有在这些比赛祭出关键性。此外热苏斯得分方面单一，还屡屡错失队友送出的绝佳机会，他的进球多数是单刀球或者空门的机会，他更擅长于抢射和推空门，这些都是普通球员也能打进的，所以也被人们认为最近几个赛季实力没有明显的提升。

2018年热苏斯与曼城续约到2023年6月30日，加盟球队的1个半赛季中的53场比赛中打进24球，送出9次助攻。不可否认的是热苏斯前后两次受伤都影响了他的发挥，两次伤病分别是2017年2月13日，这次右脚第五跖骨伤让悍将伤停两个多月，热苏斯第二次受伤是12月31日，这次左膝内侧副韧带拉伤到2018年2月25日才复出。这两人伤病让热苏斯的风暴减弱了，此后再没能有取代阿奎罗的表现。

热苏斯近年来也为此苦恼，他认为自己已经的年纪已经不能继续打替补了，不过瓜帅不给他太多首发机会也是因为阿奎罗的强势数据，阿根廷人在瓜帅入主曼城的前三个赛季的进球数都超过30个，热苏斯继续在曼城的确只能等阿奎罗离队才能取而代之，所以加盟尤文的确更利于热苏斯。对于曼城来说则是喜忧参半，因为今夏萨内也可能加盟拜仁，如果双将离队的确会让球队实力减弱。



