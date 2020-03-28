因为新冠疫情的影响，曼城此前被禁赛两个赛季无缘欧冠的处罚或许会得到延期，但是近期却有了更大的阻碍，因为英超排名前10的球队中除了曼城和谢菲联外，其余8支球队均要求曼城上诉期间不能参与欧冠的比赛。英超群雄都反对，曼城几乎注定无缘下赛季的欧冠，因为上诉的时间的确比较漫长。这样的困境也会增加曼城今夏的引援上难点，因为炙手可热的球员都不能接受没有欧冠赛事的赛季。

曼城现在只能寄望国际体育仲裁法庭能更快的就球队的上诉给出最终的结果，不过参见此前切尔西被禁止转会的上诉流程，曼城是根本赶不上下赛季的欧战的，所以球队也需要针对这个突变事件做准备，那就是尽早的签入想要的球员。近期传出巴萨有意于曼城的拉波尔特，这员大将可是蓝月亮的非卖品，防线如果缺少了他，下赛季想在争冠就更加不易了。

令人担忧的是一旦曼城注定无缘下赛季欧冠的事情落实，和巴萨这样乘机挖角的球队应该不止一支，这样的话曼城阵中的球员都会不同程度的被诱惑。此前曼城也希望和德布劳内、斯特林尽早完成续约，但是目前仍没有落定，可以看出瓜帅最需要留下的这两员大将，而拉波尔特则被忽略了。这或许和这员虎将此前曾公开表示自己会留队，只是面对巴萨的诱惑，防线大将可能会守不住承诺。

目前拉波尔特已经知道巴萨对他有意，职业生涯能和梅西一起征战绿茵场的确是一种荣耀，何况今夏的巴萨还可能再度迎回内马尔，所以宇宙队的吸引力的确可能令拉波尔特动心。本赛季曼城的这员大将伤停很长的时间，曼城因此战绩下滑不少，球员重伤和英超赛程密集以及身体对抗较强相关，所以球员本人最终选择离队也是可以理解的。

不过对于曼城和瓜帅来说拉波尔特是绝对是不能走的球员，他在球队的战术体系中是最为重要的一员，但是这一点也是巴萨看中他的关键，因为如果拉波尔特加盟巴萨的话是要成为皮克的接班人的。近期拉波尔特为抗击新冠疫情捐款法兰西基金会捐款2万欧元，并公开呼吁人们注意防护，可以看出这名球员也是有使命感和责任感的人，所以轻言离队的事儿或许很难说出口，解下来则要看巴萨的诚意能否打动曼城。

本赛季多半个赛季中曼城和利物浦的战绩是截然不同的，前者的滑坡就是在拉波尔特伤停之后，后者是在曼城4比0布莱顿的比赛中受伤下场的，此后伤停数月。悍将伤停后的第一场比赛曼城就在客场2比3不敌诺维奇，这场败仗的确揭示了拉波尔特的重要性。之后2019年的赛程中曼城不胜的场次多达6场，战绩是3平3负，就是这段时间利物浦扩大了积分并的领先优势。曼城进入2020年至今有4场不胜，战绩是1平3负，这和拉波尔特伤愈复出后再度受伤有关，悍将并没有在复出后达到百分之百的状态，再度受伤则令球队无法摆脱防线不稳的影响。

拉波尔特受伤也将曼城其他球员的不足暴露了出来，奥塔门迪和斯通斯复出后的表现也难以令人满意，后者本赛季状态下滑比较多，今夏也可能离队，或下赛季更多替补。或许有人会说上赛季曼城欧冠不敌热刺就是因为拉波尔特的失误导致的，但是却不可否认整条防线的不足才是主因，拉波尔特的失误也有可能为队友补漏才导致的。曼城的其他防线球员实力不济和不稳定是很明显的，所以他必须补位和更多协防才能加固防线，所以有一些错漏真不是球员个人的问题。

此外关于拉波尔特和范迪克的对比也很多，其实两人的确难分伯仲，就球队对球员的依赖性上看曼城更无法缺少拉波尔特，而利物浦对范迪克的依赖要轻一些。在受伤之前拉波尔特在联赛的出场时间、130次解围、54次铲断都是队内最多，瓜帅对于他的依赖更为明显，正是因为他数据上的优势和稳定的发挥才能确保球队的战绩，也得到主帅的绝对信任。

拉波尔特高空的优势也是蛮明显的，他的个人数据是112次高空争顶，此外还有10次封堵的数，也只有已经离队的孔帕尼可以和拉波尔特相较，其实可以用较为完美来形容拉波尔特，所以巴萨对这样的球员动心也是必然的。无论是哪个联赛，后卫的位置感和控球能力都是最为关键的，控球率方面拉波尔特有3820次传球，其中有460次是能传出了威胁球，这样的数据同样是队内最佳，所以拉波尔特的伤停让后防线缺少了领军人物，所以难免或出乱子导致失球和失分。