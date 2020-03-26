近期关于英超最新的消息显示20家俱乐部要继续讨论一些相关的事情，具体到的内容是所有俱乐部是否延缓支付球员薪资的可能性，因为联赛暂停对于俱乐部都有影响，目前国内的赛事起码要到4月30日之后才可能开始，目前球队都处于等待状态，球员们也都在家里自行练习。

不过这其中曼联、阿森纳和水晶宫在内的一些俱乐部是确定在未来几周向球员支付工作的，只是其他的一些俱乐部有一些困难，所以必须统一决策，这样不会造成混乱，也能减轻一些经济上无法应对的俱乐部的难题。应该说豪门球队面对这样的事情是有解决能力的，中下游球队则需要一些策略来解决目前的困境，毕竟是各方面收入都受到了影响。

不过这样的讨论并不妨碍球队提前引援的策略和行动，因为每年的夏天的转会大战都是至关重要的，因为引援的情况可以预知下赛季球队的走向和战绩。今夏炙手可热的球员也将得到多支俱乐部的橄榄枝，这其中的博弈的确是很激烈的。本赛季的英超利物浦一枝独大，曼城苦苦追赶，狐狸城稳居第三，切尔西则幸运的占据第四的位置。曼联状态回升紧追蓝军，近期也有一些球迷是看好红蓝两军下赛季的前景的，因为任何一支球队都需要经历更新换代，切尔西和曼联的年轻阵容经过一个赛季的磨合已经比较到位，今夏纳入几笔强援就可能成为下赛季的夺冠热门。

本赛季利物浦三叉戟不同程度的有一些下滑，哪怕球队多半个赛季都极其强势，但是赛季暂停之前，红军却暴露了严重的不足。这也说明利物浦的这套阵容有漏洞，只要对手做足针对性之后就可能从红军身上拿分，所以今夏利物浦还需要纳入强援才稳。曼城就是很好的例子，因为上赛季的强势和本赛季不断爆冷，在英超任何一支球队夺冠后的赛季都可能遭遇冷雨。

和其他豪门相比，切尔西和曼联今夏只要在关键的3到4个位置上进补就可以，因为球队还是要立足于给年轻球员更多的机会。两支球队有一点不同，切尔西是因为去年夏天无法引援而被迫开启年轻军团，曼联则是索帅更立足于长远的计划才更多的启用年轻人。年轻阵容也会有一些不稳定，本赛季切尔西联赛29轮不胜的场次有15场，曼联则有17场。

切尔西的优势是外租球员不少，今夏也可能收回来一些为己所用。目前在外租借的查洛巴很希望今夏能回到切尔西，因为他看到和自己同期的芒特、托莫里、亚伯拉罕等人在一线队的表现和被委以重任，所以更渴望能在兰帕德的帐下效力。切尔西如查洛巴这样的外租球员的确不少，今夏主帅兰帕德也需要好好筛选一下，能为己所用是最好的引援。

查洛巴也是一个多面手，2007年在切尔西青训营，随后租借到其他两支球队锻炼，的确有一些提高。球员本人希望和吉尔莫成为中场搭档，也有自信可以胜任英超的比赛。必须承认的是这批切尔西培养起来的年轻球员彼此都不缺乏化学效应，这一点是其他球队加盟的球员所不能比的，所以队内挖掘潜力股跻身一线队也是正选。

切尔西一向有带刀后卫的传统，查洛巴的远射也是很犀利的，并且在孔蒂的处子赛季得到器重，也曾有不错的表现。在2016年夏天的热身赛及中查洛巴还曾打进一球，球队当时3比0佩莱茨，那场比赛还是孔蒂在切尔西的第一场胜局。

那个夏天的热身赛后中查洛巴还曾利用战术任意球打进一球，他和队友配合后连过2人强突到禁区将球打进，脚法比进攻端的球员还华丽。当时还有人认为查洛巴有成为博格巴的潜力，因为潜力还可以挖掘，遗憾的频繁换帅和每一位蓝军主帅的压力让这位小将并没有更多的在一线队征战。

此外目前租借到RB莱比锡的切尔西球员阿姆帕杜也是可造之材，本赛季德甲劲旅也跻身积分榜前列，甚至力压拜仁占据榜首位置。目前莱比锡只比拜仁少5分，本赛季仍有夺冠的机会。欧冠赛场莱比锡两回合4比0淘汰了热刺，在这样的球队中历练自然也会提升实力。不过去年夏季转会莱比锡的阿姆帕杜本赛季只获得两次首发出场的机会，小将还需要争取更多的出场机会才能得到历练，这样才能更快的回转蓝桥成为主力。

不过这员小将只有19岁，一直租借在外个人能力还是有不小的提升。阿姆帕杜优势方面长传球比较到位，直塞球也能撕开防线，如果身体更强健一些会更好，也能更适应英超的激烈冲撞。阿姆帕杜能打中后卫、中前卫和后腰，在莱比锡打后腰也有一些亮点，寄望能更多出战提升实力。本赛季切尔西防线不稳，的确需要多面手，假以时日这员虎将可能归队。

切尔西的年轻储备是很充足的，启用人才还需要主帅把关。此外近期的消息也传出切尔西也会引入一些新援，有传球的包括多纳鲁马、皮亚尼奇和劳塔罗，此外还希望租借库蒂尼奥。不过近日劳塔罗的经纪人已经和巴萨达成了协议，巴萨只需要对方需要的转会费就能纳入这员悍将，所以这个选择可以忽略了。多纳鲁马是被认为会取代凯帕，其实这个传闻也是子虚乌有，蓝军门神已经证明了自己，接下来的赛程稳定发挥的话，俱乐部就不太可能送走这位最贵门神。

就目前的情况吉鲁和巴舒亚伊其中之一可能离队，这也是一个比较难的取舍，吉鲁经验丰富，进攻和助攻方面都更到位，本赛季得到的机会不多，但是仍能有关键的表现，所以兰帕德还真需要好好想想。巴舒亚伊还是可以给予更多时间的，兰帕德也可能根据今夏纳入的球员来定两位大将的命运。目前队内主力球员今夏离队的不多，兰帕德还是希望留下这些有外战经验的大将，若日尼奥和坎特是重中之重，一旦威廉离队还需要倚重这两位，球队也绝对不会放走这两人。

个人认为切尔西不需要引入大牌球星，避免过高转会费加盟球队之后背负压力，从而导致赛季中的表现不佳，此外托雷斯就深受其害。库蒂尼奥在巴萨表现不佳，但是租借到拜仁是有不错的发挥，如果回到英超还是比较能适应的，毕竟此前在利物浦打出了名气，对于英超群雄还是很了解的。不过按照目前球队的引援投入来看，的确租借库蒂尼奥更为合适，参见伊瓜因的模式。不过这员大将被多支球队看中，蓝军也未必能如愿。

目前相关的一些专业人士也并不看好库蒂尼奥重返英超的前景，尤其不适应青春风暴的切尔西，这其中最大的原因还是更衣室能否完全被年轻的少帅掌控的问题，因为切尔西经不起内乱。切尔西还需要从其他联赛纳入更为适合的年轻一些的球员，或从英超劲旅阵中挖宝更为合适。



