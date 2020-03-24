近期五大联赛暂停，今夏转会上的运筹也会提前，引援方面豪门球队相互竞争则会更为激烈。曼城已经对目标人选有一些跟进，此外队内今夏需要送走和可能离开的人员也需要确定。除了表现不佳的球员外，一直陷入转会传闻中的萨内的去留也很关键。拜仁一直都对萨内不放手，虽然此前曾传出悍将希望继续为曼城效力的消息，但是近期的趋势则更倾向拜仁不惜代价纳入萨内。

短时间出现改变是有原因的，萨内的转会形势可能是互换交易模式，最终两支球队各得其所。曼城希望将拜仁的阿拉巴加入到交易中，这员虎将也是瓜帅执教拜仁时期的爱将，和进攻端相比曼城更需要解决后防线问题，所以因伤缺席了近一个赛季的萨内并没有后防线的大将重要，此外伤愈后能否找到最佳状态也是一个问号。

阿拉巴是拜仁青训出来的人才，按理说是该和球队续约的，但是目前还没有完成续约，所以瓜帅才有可能挖角。阿拉巴和拜仁的合同明夏到期，所以对于拜仁来说也会有意愿今夏完成交易，毕竟合同结束离开的损失是很大的，球队自然不愿意冒险了。球员之所以选择不续约也是因为登场的时间有限，无法成为球队绝对主力自然就有想离队的想法，所以这笔交易达成的话是多方位的利好。

曼城和拜仁各自纳入强援，两位悍将也会有更好的前景，萨内加盟拜仁之后，在国家队的重要性也会提升，明夏欧洲杯开启自然更有祭出出色的发挥。阿拉巴到恩师帐下自然也可能再度爆发，职业生涯同样可以攀升一个新的高度。现在阿拉巴擅长的位置被阿方索戴维斯取代，悍将不得不被安排在左中卫的位置上，而这个方法还是当年瓜帅制定的，改打其他位置显然无法发挥球员的优势，何况这个位置也有主力首发球员，所以阿拉巴想离队也正常。

英超球队多线作战，赛程更密集也能让多数球员得到首发出战的机会，合理轮换也能让球员们有更为出色的发挥，所以阿拉巴加盟曼城是最好的选择。瓜帅也一直有点拨球员拔高的优势，可以提升球员的整体实力，战术方面的安排也能人尽其用，所以拜仁悍将必定来投，这样也间接的促成萨内的转会。

如果纳入这员虎将的话，曼城防线上不稳定的球员也有离队的可能，奥塔门迪和斯通斯本赛季发挥不稳定，极其可能今夏离开。门迪和安赫利尼奥各自都存在劣势，同样可能轮换、边缘或离队，因为门迪每个赛季都会遭遇伤病的侵扰，下赛季依旧是存有隐患的，他的位置必须有合格的替补储备。安赫利尼奥租借到莱比锡之后发挥不错，目前该球员已经不想归队了，所以也可能会在今夏交易掉，即便回归球队也需要时间磨练才能成为真正的主力球员。拉波尔特本赛季长期养伤，接下来则需要合理使用，避免出现长时间伤停的现象。

津琴科和费尔南迪尼奥本赛季都被瓜帅改造打其他位置，但是两人明显是勉为其难了，所以今夏势必要真正的完成防线的再度打造，也只有这样才可能在联赛中重夺冠军。阿拉巴还有一个最为重要的优势是很少受伤，这样的球员很明显更适合在英超征战。

孔帕尼的离开的确对曼城有很大的影响，阿拉巴则有后防领军人物的气质，所以这笔引援是必须拿下的。除了吸纳拜仁大将外，瓜帅还要将国米后卫什克里米亚纳入阵中，这样的话才能完成去年夏天的引援任务，可以看出瓜帅纠错还是很到位的，因为防线的补强刻不容缓了。

以往的夏季都是皇马开超市的时候，今年也不会例外，在寄望送走一些老将的同时，球队也想纳入新援。齐达内也看重了萨内，原因是因为巴萨同样看上了这员虎将，西甲双雄的搅局也可能影响拜仁和曼城的交易，此外也可能产生多方交易的情况。虽然巴萨今夏还在争取重新引内马尔重返球队，但是因为成功的几率不大，所以宇宙队开始将目光锁定在萨内的身上，因为德国人加盟巴萨要比内马尔回巴萨更为容易一些。皇马也需要边路快马，所以加入引援争夺也是必然的。

萨内因为伤病和合同即将到期，所以转会费不会太高，这也是西甲双雄都看到的，所以萨内陷入了激烈的竞争中似乎是不可避免的。不过对于萨内来说加盟拜仁还是第一选择，因为关乎国家队的前程，皇马和巴萨也有诱惑力，就看萨内最终更倾向哪一方。个人认为三强抢人还是拜仁更有利，因为此前拜仁体育主管萨利哈米季奇和萨内的经纪人已经会面了，的确有捷足先登的可能。

数据显示此前的两个赛季中萨内有意向数据很是惊人，5大联赛只有3名球员连续两个赛季完成进球和助攻次数上双的数据，这三名球员就是梅西、萨内和斯特林，梅球王也需要助力者，而萨内恰恰也喜欢做球和助攻，所以被巴萨看中也是必然的。17/18赛季萨内完成19次助攻，18/19赛季半程过后萨内就交出了两双的数据，各项赛事打进10球，送出12次助攻。一个半赛季23次联赛助攻的数据也是英超第一，斯特林18次，这样的优势数据也证明萨内对于曼城的重要性。