近日的消息称本赛季的英超目前暂定于6月1日开启，这也意味着接下来球队有更长的备战时间，那些正在康复和处于隔离的球员也可以放心的等待和休整，因为一切都有了足够多的时间，而因为赛事推迟球员们得到备战下赛季的时间也会缩短，所以近期的安排还是需要进行多方位的考量。具体到剩余赛程会在6周内结束，占用的时间也不多，这样的安排也是合适的。本来今夏就有欧洲杯的赛事会在6月开战，如今已经延期到明夏，所以五大联赛都有可能在6月开启，这样也不影响下赛季8月份的赛事。

因为切尔西球员奥多伊感染了新冠肺炎，目前已经接近康复，但是全队都在各自家中隔离，这也是必须做到的事情。近期威廉有表示希望回到巴西，因为他害怕时间越长自己的身体状态会下滑，这也会影响随后赛程中的表现。可以看出威廉是很敬业的，只是目前的他也没有办法去健身房保持状态，不过为了大局他也接受在家里做一些相应的备战准备。

今夏对于切尔西和威廉来说也是关键的一年，因为巴西人就续约事宜无法和俱乐部打成协议，威廉也可能在赛季结束后离队。目前俱乐部可以给出的是2年合同，但是威廉希望是3年，而事实上切尔西一直都有30岁以上球员一年一签的规定，给威廉续约2年已经是破例了。奈何巴西人目前仍没有做出妥协，所以今夏这位中场核心离队的几率增加了。不过近期威廉也表示如果赛季剩余赛事推迟到合同到期之后，他也会打完剩余的赛事，这一点是蛮令人感动的。如果英超果然要到6月进行，威廉和切尔西的合同是6月后到期，所以巴西人的确会履行诺言完成赛程。

威廉选择和球队完成剩余赛事的确也可以保证战绩，作为经验丰富的大将的确能在比赛中起到关键作用。切尔西从崛起至今的确有很多楷模级人物，特里出自切尔西青训也是年轻球员的榜样。托莫里本赛季也在一线队征战，他表示特里对于球队青训的影响是巨大的，本赛季这员小将在切尔西出场22次，也有极其稳定的表现，所以因此推断兰帕德执教的切尔西是不会强留老将们的。

如果威廉离队可能去的地方还不少，之前有传闻的一些强队都可能得到威廉，只是巴萨已经放弃引进巴西人了，此外近期的消息则指出威廉可能加盟热刺再度和穆帅携手征战英超。因为此前也有马蒂奇随穆帅加盟曼联的例子，威廉如果选择加盟热刺也是很可能的，穆帅历来也有习惯引入旧将在自己帐下开启新的时代，所以这笔交易还是可能的。不过切尔西的传统还是不希望核心加盟到争冠集团的球队阵中，特里为了不直接和切尔西对战选择加盟了低级别球队，球员职业生涯不与切尔西对战也成为美谈。

威廉的选择也会决定他在切尔西和球迷心目中的位置，穆一期的很多球员都不会留在英超，也更受到尊敬。威廉加盟切尔西之后的确有不少贡献，但是和阿扎尔相比还是有一些逊色的，比利时球王加盟皇马之后，本赛季威廉的作用更加大化，如果留队的话的确可以在一起强强对话和一战定胜负的比赛中发挥关键性。相关的数据显示威廉上赛季为球队出场了56场比赛，这期间巴西人打进8球，送出13次助攻。本赛季联赛29轮加三线作战的比赛中，威廉出场37次打进7球，送出6次助攻，如果本赛季随后的赛程继续的话，他的个人数据还会更漂亮。

本赛季是威廉效力切尔西的第7个赛季，巴西人也拿到了所有国内杯赛和欧冠以及欧联杯的冠军奖杯，接下来留在队内可以在蓝桥挂靴，如果加盟其他球队则有很多的选择。因为威廉和路易斯是同一个经纪人公司的，此前切赫也曾为枪手效力，所以威廉也可能和路易斯再度在阿森纳聚首。切尔西如果将老将送走的话，注定会有一段时间迎接考验，毕竟外战还是需要经验的。赛季暂停前佩德罗、吉鲁、威廉等老将都有不俗的表现，所以兰帕德还是需要挽留住一些愿意驻守蓝桥的老将的。

回看威廉近7年的表现，最为惊艳的是穆帅第二次回转蓝桥的几个赛季，在重新夺回联赛冠军之后的赛季切尔西遭遇困顿，威廉则祭出绝对出色的表现。他起码有5场以上的比赛中凭借一己之力扭转败局，也是从那个时候开始威廉被誉为切尔西大腿，那个赛季的威廉的确有无所不能的感觉，一脚定位球直接破门的绝技也数次扭转乾坤。

威廉在切尔西最为惊艳的赛季是17/18赛季，在英超第30轮的比赛中切尔西2比1力挫水晶宫，上半场威廉利用个人能力打进漂亮进球，全场比赛6次射门4次射正，8次突破。那场比赛后威廉近5场比赛打进5球，当赛季各项赛事贡献13粒进球，也创造了自己俱乐部生涯进球最多的赛季。更为重要的是威廉那场比赛前18次首发参与17球，打进12球，送出5助攻，可以说那时候的威廉既是进球者也能助攻队友破门，还可以发动多次有威胁的进攻。

本赛季球队在联赛第20轮2比1拿下阿森纳的比赛中，威廉单场创造7次机会刷新了本赛季的队内纪录，球队先失一球的情况下完成逆转，大腿的特点和优势再度回来了。此外在17/18赛季中威廉还被评为英超6大关键球员，因为加盟球队初期巴西人还是替补登场的次数多，但是在那个赛季他却用出色的表现为己正名了，除了出场时间有所增加外，助攻次数多了，进球数和上赛季持平，传球次数则大幅度提升，传关键球和进球效率更是拔高不少。

综上所述可以确定的是威廉的职业精神和努力以及能力都是得到了全面的印证的，接下来这位蓝军10号领军人物是选择驻守蓝桥，还是离开，球迷们拭目以待吧，不过无论如何威廉都是切尔西阵中绝对的功勋。



