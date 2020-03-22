近期英超20家俱乐部召开视频会议，讨论本赛季是否提前结束，如果一旦宣布结束的话利物浦就将直接夺冠，因为目前排名第二的是曼城，本赛季球队还有希望追赶积分，所以蓝月亮方面并不认同这个提议。此外排名在降级区的伯恩茅斯、阿斯顿维拉和诺维奇也不接受这样结束，除非本赛季没有降级的球队。这的确是关乎俱乐部的利益，不同意也是必然的。

此外其他在争夺前四位置的几支球队应该也不甘心，这其中有曼联、狼队和谢菲联以及热刺，甚至包括阿森纳，尤其是目前连欧战资格都够不上的球队，其实这些劲旅还是有机会提升排名的拿到欧战资格，所以这次提议有多支俱乐部反对很难达到。因此英超随后赛程空场进行完成的几率很大，因为这样这能满足所有人需求。

值得一提是如果现在结束本赛季的话，也会出大量金额的赔偿，英足总应该要吐出一些赞助费，所以完成赛季剩余赛事的几率增加。如果英超最终出台相应的决定也会影响其他联赛。接下来的这段时间针对各方面的权衡也会是一场拉锯战，至于最后的赢家是谁不好推测。

近期无赛事，所以回眸本赛季的优势与不足也成为热点。相关的数据也揭示了本赛季利物浦和曼城的相关数据，结果的确令人吃惊，其实曼城本赛季还是有很多亮点是其他球队难以相媲美的所在。球队本赛季共打进110球，29名球员出战本赛季的比赛取得32场胜局，球队斩获社区盾和联赛杯的奖杯，荣誉上也力压利物浦。

红军目前也只有联赛冠军可以争夺，虽然基本已经纳入囊中，但是欧冠早早出局也是有一些遗憾的。毕竟本赛季联赛杯被维拉淘汰，足总杯被切尔西淘汰，欧冠被马竞双杀淘汰无缘8强，只拿到一个世俱杯的冠军，对手也是弱旅，红军只是1比0拿下弗拉门戈夺冠的确难称强势。

曼城本赛季英超28场比赛赢了18场，共有542脚射门打进68球，进球数位居联赛第一，场均进球数2.43。球队共18925次传球的数据排名第一，场均675.89次，传球准确率89%，传中次数718次同样占第一位。此外抢断次数392次，拦截次数263次，也同样是很到位的数据。曼城本赛季失分的场次增多和伤病不断增多有关，和欧冠赛程期间遭遇强强对话次数较多也相关。欧冠小组赛第四轮之后曼城客战利物浦，第五轮欧冠前对阵切尔西，第六轮比赛前主场迎战曼联，这三轮欧冠1胜2平，联赛这三场强强对话的战绩是1胜2负，双线的战绩都受到影响。欧冠淘汰赛1/8决赛首回合客战皇马前，曼城还打了对阵联赛第二的莱斯特城的比赛，所幸的是球队双线都取胜了。

曼城近期的三场不胜的比赛都是对阵争冠集团，对手是热刺和曼联，强强对话输球也有一定的必然性，球队本赛季依旧保持四线争冠也是症结之一，因为多人伤病兼顾四线作战也是可能失分的，下赛季则需要有一些取舍。

目前联赛射手榜上阿奎罗打进16球位列第三，斯特林打进11球位列第12位，射手榜前12位只有三支球队有两名球员在内，曼城双核打进30球。曼联的拉什福德和马夏尔合力贡献25球，利物浦萨拉赫和马内一共打进30球，这个数据上曼城和利物浦是平分秋色。

欧冠射手榜上热苏斯和斯特林位列第7和第8位，两人都打进5球，也是英超球队进攻端表现最为出色的。比曼城多的球队是拜仁，莱万和格纳布里分别打进11球和6球。此外大巴黎的姆巴佩和伊卡尔迪也都打进5球，其他球队都不及曼城。

此外球员个人数据上曼城也有极其惊艳和关键的，这其中德布劳内送出17次助攻是位列榜单第一，比利时人76脚射门也是他本人的职业生涯新高。德布劳内的中场搭档罗德里有1996次传球数位居第二，第一是范戴克。阿奎罗本赛季已经超越亨利成为英超第一外籍射手，超越阿兰·希勒加冕英超帽子戏法之王，个人数据上的确更为华丽，阿根廷人也一直都是曼城队内进球最多的球员。

很多时候联赛排名和赛果会遮盖一些漂亮的数据，也只有在赛季中段和赛季临近结束的时候才会盘点整个赛季的优势与不足，这些内容都是被忽略的所在，但是不该被掩盖。同理2019年对于利物浦来说也是极其珍贵的，球队赢下42场比赛，而曼联和热刺两队在2019年共计赢了51场比赛，由此可见利物浦的强势。利物浦2019年各项赛事攻入129个球，其中12场比赛打进4球以上，欧冠半决赛次回合主场4比0逆转淘汰巴塞罗那一战最为惊艳，这场比赛也是最终登顶欧冠的关键。

2019年利物浦单场比赛第80分钟之后进球高达27个，有几粒进球是绝杀球，可以看到球队在比赛末尾还保持着较高的进攻效率，血性气质也是球队战绩彪炳的一个关键点。值得一提的是2019年利物浦所有正式比赛中有18场比赛是一球之差拿下对手，也有一些险情。这其中0比0握手言和的比赛有3场，1比1平局的比赛有5场，被零封的输球的比赛有3场。

2019年利物浦的马内打进30球，萨拉赫24球，菲尔米诺15球，奥里吉11球，队内只有这四名球员进球数上双，多点开花加替补奇兵的进攻效率也是欧冠夺魁的关键。2019年金球奖评选利物浦范戴克排名第二、马内第四、萨拉赫第五、阿利松排名第7，可以看出红军攻防两端都有被认可的球员。进入2019年后利物浦主场25个主场不败，各项赛事取得了21胜4平，18场主场联赛的战绩是17胜1平，16连胜也有势如破竹的感觉。2019年队内有18名球员有进攻，这个多点开花的确令对手防不胜防，同时也揭示了克洛普是合理的使用队内的人员储备，做到这一点也是极其不易的。