英超联赛官方宣布，鉴于新冠肺炎疫情状况，英超联赛将不会在4月30日之前恢复，这也会很多英超俱乐部失望，但是出于健康的考虑也会接受。五大联赛暂停的确对很多豪门球队产生了很大的影响，所以希望早日开战也是可以理解的。此前包括曼联等11支英超球队都已经开始计划着近期恢复训练，这样的积极性也意味着球队希望英超尽早开启。此外还有消息称如果剩余赛事无法完成的话，利物浦将不会得到冠军，这样一看联赛无法进行对于利物浦的伤害最大。

近期具体到本周恢复训练的球队有曼联、曼城、热刺、狼队、阿斯顿维拉、布莱顿、伯恩利、谢菲联、南安普顿、西汉姆联等。切尔西方面只有奥多伊正在恢复中，兰帕德近期公开表示这位球员接近康复，其余人员和球员都没有问题，球员们目前都还在家里自行训练。为了做好备战的准备，切尔西也对科巴姆训练基地内的设施进行了彻底的消毒和清洗，不出意外的话球员们将在3月22日归队开启训练。如今有新的开战日期，俱乐部也可能推迟训练。

有希望联赛如期开战的，也有反对的声音，阿斯顿维拉门将雷纳就表对继续比赛的担心。不过如果英超随后如期开启的话，球队只需要备战英超的赛事，因为欧冠涉及其他联赛的球队，应该还需要更长的时间。近期京多安接受了一次访问，谈及了曼城对阵皇马的比赛，披露了队内的球员们虽然都是在家里自行训练，但是始终都和主帅瓜迪奥拉有联系，应该是随时和主帅谈及合理保持状态的方法，由此可见曼城备战的准备是很充足的，而且这样的方式既安全也能保持球员们的状态。

对于英超群雄来说除了备战的工作，还有引援方面的筹谋可以在近期筹谋。近日和曼城相关的又有一则重磅消息，曼城想和巴萨争夺国米的劳塔罗·马丁内斯，只是不知道消息是否准确。22岁的马丁内斯是于2018年从阿根廷竞技队加盟国米的，为球队出场66场比赛已经打进25球，巴萨已经不惜代价的开出天价想纳入这员虎将，曼城和切尔西都想纳入马丁内斯的确有点虎口夺食的感觉。曼城想纳入这员虎也是想他成为阿奎罗的替代者，切尔西则需要悍将缓解亚伯拉罕的压力。球员本人应该更倾向加盟巴萨，不过今夏引援时间更长，任何可能都存在。

除了引援方面的消息，曼城还有可能送走一些球员，马赫雷斯被巴黎圣日耳曼看重，曼城高层坦言如果能开出8000万英镑转会费就可以如愿。值得一提的是马赫雷斯从莱斯特城加盟曼城的转会费为6100万英镑，已经29岁的大将本赛季表现也还不错。不过对于年龄偏大的球员来说转会离开也可以让年轻球队得到更多机会，回收资金之后曼城也可以纳入更年轻的新援。本赛季马赫雷斯为曼城出场37场比赛贡献9球，不过球员和曼城合同是到2023年，所以如果巴黎和球员本人都有意愿，离队也是三方均得利。

因为曼城可能遭遇了欧战禁令，球员们的内心应该也明白其中的厉害，倘若马赫雷斯也想征战法甲，今夏倒是一个绝好的机会，否则一过30岁想要高转会费就难了。马赫雷斯对于曼城来说绝对不是非卖品，虽然表现中规中矩，并不是绝对不是人们所说的晴雨表。目前曼城想纳入的新援都是22岁至25岁的球员，一旦无欧战的话，下赛季启用年轻球员也是更好的选择，两个赛季征战国内的三座奖杯也更轻松，储备两个赛季之后重返欧冠赛场也可登顶，所以曼城今夏送走老将的可能性极高。

曼城队内目前的非卖品是德布劳内和斯特林，这两人的合同到期同样是在2023年，瓜帅对于比利时人更为看重，所以近期开启续约事宜也是很合适的。此外去年和曼城续约的几名球员应该也不会选择离开，年龄偏大的球员离队的可能性大一些，因为有实力的球员都希望职业生涯触及欧冠奖杯，所以一旦曼城申诉被驳回的话将有2年无缘欧战。

近期关于凯恩的转会传闻也不少，其中包括尤文、曼联、曼城、皇马，热刺本赛季争夺第四都比较困难，凯恩的确可能离队，只是加盟英超争冠球队的几率偏小，曼城虽然也有意但是未必能如愿，其中最重要的理由还是可能两个赛季无缘欧战。热刺此前倒是和曼城有过交易，只是作为队长的凯恩和其他球员不同，热刺高层是不会接受他加盟英超争冠球队阵中的，球员本人也可能排斥这样多次面对老东家。

关于凯恩的转会消息不少，其中还有一个三方交易的可能，热刺送错凯恩之后完成重建，根据穆帅所需买人。曼城纳入凯恩之后将热苏斯交易到尤文，这样三支球队各得其所。不过问题是穆帅很欣赏凯恩，并没有舍弃之一，所以一切还需要看热刺高层和穆帅的想法。热苏斯从加盟曼城就被瓜帅器重，所以主帅也未必舍得送走。

本赛季欧冠莱比锡表现出色，两回合打进4球零封热刺晋级的确是足够犀利，有趣的是莱比锡队内的安赫利尼奥是今年1月从曼城的租借而来的，小将仍希望未来为曼城效力。本赛季安赫利尼奥为莱比锡出场了9次，打入1球，送出2次助攻，从比赛的表现和获得出场的次数来看这员小将的确还需要历练才能回到曼城的怀抱。



