因为切尔西球员奥多伊感染了新冠病毒，所以全队近期是在自行隔离，但是芒特却被爆出了和西汉姆球星莱斯等朋友一起踢野球，虽然球员已经向主帅兰帕德道歉，但是这样的行为的确是对自己健康的无视，同时也可能影响到球队。其实本赛季关于芒特的评论就是褒贬不一，唯一不变的是主帅对他的器重和偏爱，寄望芒特今后不要再出岔子让主帅难堪。

这次突发事件也让切尔西上下有一些担心，所幸的是目前芒特没有出现任何疑似症状。回看芒特加盟切尔西之后的表现的确是褒贬不一，这其中兰帕德对他的使用上还需要更多的思考。本赛季开启前热身赛第二场比赛是对阵弱旅，芒特接科瓦契奇传球形成单刀，他冷静的将球打进，巧合的是那场比赛亚布拉罕错失了单刀球机会，而芒特则被人们记住了。不过此后球队对阵巴萨的热身赛中，亚布拉罕接若日尼奥传球率先破门，芒特打了60分钟的比赛没有建功，也没有极具威胁的表现。

所幸的是在4比3拿下雷丁的比赛中芒特在下半场梅开二度，对阵英伦球队的两粒进球让主队对他格外看重，甚至有人认为芒特能让阿扎尔的离队不再感到遗憾，因为年轻人有更多的能量待挖掘。因为当时亚布拉罕被断球，芒特上前反抢之后射门建功。2分钟后芒特再下一城，这一次是对手门将犯错，巴舒亚伊得球后选择传给芒特，后者推射破门，比分也定格在4比2，芒特的这两球的确关键。

遗憾的是热身赛的惊艳并没有延续到联赛中，切尔西首轮0比4惨败曼联的比赛中，当时担任解说嘉宾的穆里尼奥公开批评了芒特，但是赛后主帅兰帕德却不以为然，而且认为这场比赛切尔西踢得更高，只是运气不济而已。这场惨败的比赛芒特打满全场，有2次射正且射正，传4次威胁球，2次过人，3次抢断1次成功，1次解围，38次传球的成功率为81.58%。数据上并不能揭示他的问题，穆帅的话还是有一定道理的，因为在芒特的这个位置更需要的是和队友的化学效应，而不是单干和在防守不投入。

芒特在加盟切尔西之前曾租借加盟维特斯，那个时期他的确有极其出色的发挥，也被兰帕德注意，他的优势是能将球送到对手防线身后的队友跑动的路线上，其实就是能传出威胁球，也比较无私。但是在首场英超的比赛中的表现却比较中庸，缺乏创造力，对手也将他的位置当成一个突破的缺口。

事实上在赛季初期认为芒特发挥不好的不止是穆帅，还有很多球迷也认为这员小将令人失望，因为他传威胁球的能力的确一般，整体的表现都不够稳定，也谈不上犀利，所以多数人认为他只能是一个轮换球员。不过主帅兰帕德还是持续使用芒特先发，后者在1比1莱斯特城的比赛中先拔头筹，芒特是利用对手传球失误及时断球后低射破门，门前的嗅觉还比较灵敏的。全场比赛芒特有两次必进球机会没能把握住，末尾对手定位球破门只能接受一场平局。

切尔西客场3比2险胜诺维奇的比赛中，来自普利西奇的传球，芒特在三人包夹的情况下形成突破后单刀破门，的确展示了自身的实力，因此更赢得了兰帕德的青睐。从赛季开启至今芒特始终都是热门话题，尤其是在亚布拉罕伤停之后，人们对如何使用好芒特更是有很多建议。芒特获得首发次数几多，而一旦他在比赛被隐形之后，球队就会陷入困境，对手也针对这个薄弱点加强了防御，所以球队才会有多长比赛爆冷失分。

除了和亚布拉罕有一些默契度外，在和其他球员的比赛中却有极低的触球次数，这说明芒特跑位也不太好，不可能和队友有更多的连线，也无法破对手的多人盯防，于是他受困，球队的进攻效率也会减弱。初入英超的球员都需要破密集防守和贴身防守，芒特的身体还是有一些单薄，所以很容易被限制。加上亚布拉罕、科瓦契奇和坎特不同时间的受到伤病的引线，芒特都没能祭出预期的关键性。

事实证明芒特被安排在右路的时候无法发挥能力，参与进攻的次数更是锐减，更为重要的是芒特在场上的时候，球队防守的力度也会减弱，这也给其他强队有了更多的破门机会。从比赛中可以看出芒特加强防守的话，切尔西则趋于稳健，进攻机会也增多了。英超暂时期间，兰帕德也会进行更多的思考，在老将们也找到状态之后如何部署首发阵容则需要更多的权衡。

本赛季的赛程中不过不能忽略的是普利西奇在伤停前的发挥，的确是更为关键。因为他能给队友们更多的支持，大局观和传威胁球的次数要多与芒特，很多比赛中的进球都和他相关。通过近期的休整时间，美国队长复出的比赛也会有惊喜，接近回归也让蓝军本赛季的前景更被看好。

大比分拿下狼队的比赛中芒特和亚布拉罕再度联手破门，化学效应再度出现也是令人欣慰的，巴舒亚伊则第二次助攻芒特破门。比利时人加盟切尔西之后一直不能成为主力锋霸，但是即便如此还是很乐于给队友做球，芒特则欣然笑纳，并没有在巴舒亚伊极少的登场时间送助攻和必进球机会给比利时人。切尔西足总杯2比1胡尔城的比赛巴舒亚伊率先破门，芒特这次送助攻。

切尔西本赛季强强对话的战绩比较低，球队只是双杀热刺，对阵阿森纳一胜一平，对阵其他争冠集团的球队则一胜难求。年轻的亚布拉罕和芒特还是有不稳定性，前者还要求高薪续约，很显然这名新星是有太多的其他想法，注定无法追赶魔兽德罗巴的高度。

从违反规定打野球可以看出芒特的我行我素，球队目前也仅仅是位居联赛第四，如果接下来有冠军加身的话，年轻球员自我膨胀不易管理的事情还会出现，这些都是兰帕德随后需要做的功课。可以说亚布拉罕和芒特都存在相同的问题，就是太过于自我了。

兰帕德本赛季所依仗还是坎特和一些老将，坎特本赛季临危救助的次数比较多，只是受困伤病的影响，缺席了一些关键比赛，对阵利物浦一战坎特打进唯一进球。再就是长时间不被重用的阿隆索也拯救了几场比赛，1比0纽卡是他打进唯一进球，送出助攻的则是奥多伊。后者复出后几场比赛都是极其关键，除了自己进球外还参与了多粒进球，手术刀的传球跟值得力挺。切尔西客场1比2不敌曼城的比赛中坎特同样打进球队的唯一进球，来自科瓦契奇的传球，坎特摆脱了防守球员后突入禁区后低射建功先拔头筹。

欧冠1球绝杀阿贾克斯的客战也很关键，这粒进球是普利西奇突破后传中球，阿隆索在前点故意漏过皮球，也影响了对手的判断，巴舒亚伊得以完成一次绝杀。比利时人在球队1比2不敌曼联的比赛中同样打进唯一进球，当时还是接门将卡巴列罗开大脚，拿球后面对三人包夹还能完成突破后将球打进，这样的能力的确可以更多次的呈现，前提是得到更多登场机会。

事实上在亚布拉罕低迷的时期，合理使用巴舒亚伊是更正确的事情，从已经结束的赛程来看亚布拉罕难以胜任魔鬼赛程，已经有了伤病的影响，必须做一些预，个人认为兰帕德今夏如果送走巴舒亚伊的确是一种损失，比利时人还是应该得到更多的出场机会。

普利西奇如果没有遭遇伤病也会有更好的发挥和数据，4比4阿贾克斯一战可谓美国队长的正名战，他先是制造了点球，在1比4落后的情况下还是他传球帮助亚布拉罕完成射门，最终队长捅射建功，这两粒粒进球也是球队最终上演奇迹的支撑。美国队长还在球队2比0轻取水晶宫的比赛中打进锁定胜局的进球，这员悍将还在欧冠第5轮2比2瓦伦西亚的比赛中打进一粒进球完成反超，如果末尾不失球就是三分到手，关键性还是很到位的。