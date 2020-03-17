近期引援动向剧增，曼城也爆出了重磅的引援目标，和预期的一样是要纳入后卫加固防线。其实去年夏天送走孔帕尼的时候就加强防线的引进，冬季转会无引援更是败笔，因为这两点直接导致曼城本赛季无缘联赛冠军，欧冠想触及奖杯也变得很困难。目前曼城的引援目标是国米后卫什克里尼亚尔，俱乐部将斥资9千万欧元从国米阵中挖角，这样的金额相信蓝黑军团无法拒绝。

目前积分榜上曼城少赛一轮比榜首的利物浦少25分，上赛季则是一分优势夺冠，所以说本赛季阵容不整对于球队的影响是很大的，今夏引援则必须尽早落定关键位置的球员。上赛季曼城38轮积98分夺冠，战绩是32胜2平4负，打进95球，失23球。利物浦上赛季38轮积97分，战绩是30胜7平1负，打进89球，失22球。进攻端曼城更猛，防线的表现相近。但是本赛季利物浦29轮积82分，战绩是27胜1平1负，打进66球，失21球。曼城积28轮积57分，战绩是18胜3平7负，打进68球，失31球，进球数相近，失球数却比对手多丢了10球，这明显是因为防线不稳所导致的，所以今夏补充防线是必然的。

这笔强援也是瓜帅钦点，曼城俱乐部也给主帅足够的支持有是为挽留主帅，这也意味着今夏瓜帅也不会离开曼城，这样对于球队来说也是最大的利好。如果什克里尼亚尔就目前的转会费加盟蓝月亮的话，也将创下后卫身价新纪录。本赛季国米在孔蒂的带领下的确是令人眼前一亮，球队甚至一度占据意甲榜首，虽然欧冠出局但是球队还有欧联杯可以争冠，所以本赛季国米也有可能触及冠军奖杯，队内攻防俱佳，防守更被人们称道，所以曼城早下手才能走在群雄的前面。

目前的意甲尤文图斯26积63分位列榜首，战绩是20胜3平3负，打进50球，失24球。拉齐奥积62分钟，战绩是19胜5平2负，打进60球，失23球。国际米兰联赛少赛一轮，球队25轮积54分，战绩是16胜6平3负，打进49球，失24球。意甲其他球队失球数都是30球以上，也只有三强的防守端做得更好，因为国米本赛季是重新组建新帅继任，年轻球员为主，所以能取得目前的战绩更为不易，也得到更多的认可。

25岁什克里尼亚尔是球队的后防核心球员，目前他的身价高达6000万欧元，在意甲高居第3，只比德里赫特和库利巴利少。本赛季孔蒂很器重这员虎将，什克里尼亚尔出场32场比赛全部都是首发出场，且保持着很稳健的表现，体能足够也没有伤病困扰。瓜帅近几个赛季的引援都是比较到位的，目前后防最得力的干将是拉波尔特，他之前效力毕尔巴鄂竞技，加盟曼城的转会费为6500万欧元，本赛季因为受到伤病的干扰，所以导致球队战绩受到影响。

曼城其他后卫也有稳健的，也有表现不稳定的，之前从摩纳哥引入的门迪的转会费是5750万欧元，近两个赛季门迪都受到伤病的影响，状态也有一些影响。斯通斯是埃弗顿转会曼城的，当时的转会费是5560万欧元，但是近两个赛季他的表现不够稳定，也有伤病的影响，状态下滑比较明显。沃克从热刺加盟曼城的转会费是5270万欧元，这员大将出勤率高，还算是比较稳健的一员，不过应对魔鬼赛程，曼城必须储备更多的后防线球员。

目前足坛最贵后卫是从莱斯特城加盟曼联的马奎尔，当时的转会费8000万英镑，约合8750万欧元，虽然红魔本赛季排名不理想，但是近期回暖在不断追分，这也说明这笔巨资引援是值得的。

诚实的说国际米兰很难拒绝曼城这样的报价，有趣的是巴萨也看中了国米的劳塔罗·马丁内斯，还将给出1.1亿欧元违约金，如果送走双将得到这样的巨资的话，再纳入一些合适的球员也是球队可以接受的。

什克里尼亚尔是比较稳健的球员，也累积了一定的比赛经验，他的个人特点是小技术不错，防守果断，判断也准确，但是对高空的控制力一般，英超比较习惯于长传冲吊，这一点会在加盟曼城后成为问题。曾经国米认为这员大将是非卖品，也是认定了他各方面的作用，而这员小将也曾经历过一些磨砺，孔蒂则是慧眼识珠，所以球员本人现在才能有这样出色的作用和超高的身价。

这员小将是在2016年1月加盟意甲桑普多利亚队，当时转会费是100万欧元，21岁的什克里尼亚尔处子赛季一直没有得到重用，赛季末尾才得到三次出场机会，联赛收官战是客战尤文图斯，但是什克里尼亚尔在第14分钟对曼朱基奇的犯规被红牌罚下，还给了斑马军团一粒点球，球队0比5惨败收官。随后的赛季虽然逐渐得到主力位置，但是仍有犯规送点导致球队失分的比赛，所幸的是主帅对他还是选择了支持，所以球员得到成长，越来越稳健和到位了。

这员悍将每个赛季的出勤率都极高，这一点也是豪门球队最为需要的，因为后防线轮换不能更彻底，还是需要更多参战且能保持稳健表现的球员。从本赛季的数据上看什克里尼亚尔传球次数多，且在传球成功率上高于同位置的球员，前几个赛季一度是在同位置的传球成功率上位列第一。什克里尼亚尔向前传球和回传率都不错，只有一点是短板，因为他不擅于长传球，传球率高的是短距离传球。不过孔蒂在执教英超切尔西时期曾斩获联赛冠军，本赛季调教什克里尼亚尔一个赛季也能给球员拔高一些他之前不擅长的技术，曼城纳入之后则可以坐享其成。

瓜帅在引援上的眼光还是很到位的，所以什克里尼亚尔的表现绝对是征服了曼城主帅的眼球，接下来就看曼城相关引援是否能早日敲定这位新援吧。对于曼城来说近期的利好不只是要大笔纳入强援，因为此前曾传闻绝对会加盟拜仁的萨内在考虑留队，这无疑是第一大利好，事实证明缺少了这员虎将球队的进攻端也逊色了不少。