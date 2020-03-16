近期五大联赛暂停，所有俱乐部都在积极防御新冠疫情的发生，确保球员的健康，相关的感染者也将得到及时的治疗，期待尽早康复。与此同时俱乐部也会针对今夏的引援做一些准备工作，因为这个阶段提前抢人效率更高。前段时间已经有一些豪门提前抢签年轻小将，而那些本赛季在豪门球队不得重用的球星也会有转会的需求，如果可以早早联络的话转会费也会更合理。近期的消息称皇马的J罗可能加盟英超的狼队，而一些名宿则认为他应该转会曼城这样级别的球队才符合自己的水平，也利于他职业生涯的发挥。

本赛季英超战罢29轮，曼城少赛一轮的情况下比榜首的利物浦少25分，而狼队本赛季发挥比较出色，一度跻身前四。目前排名联赛第6位，比曼联少2分，比第四的切尔西少5分，这也是可以超越的积分差距，所以下赛季的欧战资格是可以拿到的。曼城和狼队相比优势更为明显，自然也是球星们希望效力的球队，J罗加盟皇马之后也曾租借到德甲征战，如果能加盟曼城自然是最好的结果。

巧合的是2017年3月瓜帅曾报价J罗，但是4000万欧元的报价被皇马拒绝，银河战舰需要6000万欧元才放人，所以这笔交易最终没有达成。本赛季J罗没有得到相应的出场时间，年龄也增加了2岁，所以曼城想纳入他的想法也会因为年纪和近几个赛季的表现而改变。J罗成名是在2014年世界杯获得最佳射手之后，那个夏天以8000万欧元加盟皇马。处子赛季他贡献13球13助攻的两双数据的确是可圈可点。遗憾的次赛季失去主力位置，齐达内入主皇马之后重用卡塞米罗，J罗彻底沦为替补，此后还曾租借离队，遗憾的是在一些转会期本来可以选择离开的J罗都选择留队令人不解，这也导致球员在今夏无法加盟自己更为心仪的球队。

从多个方面分析曼城纳入J罗的几率很小，因为球队更寄望发掘新锐的能力，即便是近几个赛季加盟曼城的球员也都未必能保证主力位置，一切都需要自己用出色的状态来赢得机会。曼城显然不是一支可以给球员养老的球队，终上所述J罗还是加盟狼队可以发挥自己的能力，毕竟他的最大意愿是得到更多出场的机会。

近几个赛季的英超曾经有莱斯特城奇迹，15/16赛季狐狸城登顶，所以劲旅也同样有力压豪门夺冠的机会，本赛季狼队的表现也很稳健，如果今夏大笔资金投入的话，新赛季也可能有更好的战绩。对于J罗这个年龄的球员来说，能在拥有欧战资格的球队中成为绝对主力，的确是双方位的利好。

曼城不会坚持选择J罗的还有一个原因，那就是这员悍将也是饱受伤病困扰，从而影响了状态。瓜帅的球队本赛季就是因为伤病增多导致战绩不佳，所以引援方面一定会选择年轻球员。英超比西甲更为激烈，也更容易造成伤病的困扰，J罗如果真加盟狼队也需要规避伤病的影响。

现任埃弗顿主帅安切洛蒂执教皇马期间很器重J罗，但是安帅离开之后J罗就不得重用了，因此在17-18赛季租借到德甲拜仁慕尼黑，倒是有不错的表现。如果今夏J罗如愿加盟英超球队的话，也可以领略一下第一联赛的魔鬼赛程。有趣的是狼队是曼城克星，曾多次逼平瓜帅的球队，本赛季球队两次逼平目前排名第三莱斯特城，还先后逼平曼联和阿森纳。更为重要的是在客场2比0、主场3比2双杀曼城，客场3比2拿下热刺，足总杯逼平曼联。可以说狼队是英超的第一黑马，也足见球队的顽强，J罗如果加盟狼队将会在随后的赛事中直接对阵曼城，倒也是很戏剧的一个画面。

从目前来看曼城的引援还是会放在防线上，因为本赛季伤病让防守端漏洞百出，必须加以补充。此外席尔瓦今夏会离队，中场的补充也是必然的，J罗攻强守弱也不符合目前曼城的要求。本赛季如果曼城无缘欧冠奖杯的话，下赛季势必要纳入攻守均衡的新援。

本赛季J罗在各项赛事出场13次，打进1个进球，送出2次助攻，所以离队也将是必然的。个人认为J罗还有一个选择，他加盟狼队不如选择埃弗顿，安帅对J罗一直都很欣赏，在那不勒斯期间也想纳入这员爱将，所以两人再度携手的确可能有第二次高潮。埃弗顿邀请安帅执教也更见雄心，球队是想跻身联赛前四的，不过这个前提是埃弗顿高层也想纳入J罗。