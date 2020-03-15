英超暂停赛事到4月4日，群雄都将暂时得到休整，确诊和有疑似症状的球队也将全队隔离，接下来寄望这些球员顺利康复，可以在4月初为队征战。3月13日切尔西宣布签下16岁的芬兰新秀吉米-陶里亚宁，这也是为下赛季筹谋的举措，目前的蓝军一线队也更年轻化，这位新秀假以时日就能进入一线队。盘点近些年切尔西最强引援当属比利时球星阿扎尔，新援和扎球王有一个共同点就是都是足球世家，球迷们也寄望队内有第二个阿扎尔。

吉米-陶里亚宁是前芬兰国脚帕西-陶里亚宁的儿子，哥哥目前效力德国弗莱堡队，切尔西是和尤文图斯、国际米兰竞争之后纳入这员小将的，目前双方签约三年。陶里亚宁效力赫尔辛基HJK队期间以速度占优，边锋位置踢的风生水起，定位球能力也极强。国家队层面曾在芬兰U16队6次出战打进4球，也是储备了一定的外战经验的，切尔西边锋犀利屡屡建功的有当年的小飞侠罗本和阿扎尔，后者更全面，但是人们都很难忘他初入英超时候在边路无所不能的那个时代。

目前英超暂停后也可能无法在既定日期开战，也有一些消息称如果无法继续随后的赛程，也可能按照目前的积分排名定格，目前蓝军战绩联赛第四，也会拿到下赛季欧冠资格，这样的结果对于球队来说是有利的。自然也可能如期开启随后的赛程，切尔西目前除了避免球员被感染外，还要保持球员的竞技状态，毕竟联赛随后9轮比赛不能爆冷失分，下赛季的欧冠资格对于球队来说是极其重要的。

令人担心的是奥多伊确诊患染新冠病毒，切尔西一线队也有和他有一些接触的球员都必须自我隔离，如果有类似症状的话也需要进行检测，这其中队内的相关教练组和医疗人员也都需要进一步的排查。本赛季初期奥多伊处于伤病中，虽然去年8月下旬伤愈复出，参与了球队的合练，但是也并没有更早的登场。本赛季第一次出战是9月26日联赛杯的比赛中，切尔西7比1大胜格里姆斯比，切尔西多点开花共有6人进球，奥多伊也打进一球，算是一个开门红。

比赛中奥多伊有一次任意球传中帮助巴舒亚伊完成1次头球攻门，可惜偏出了，下半场奥多伊再次妙传给巴舒亚伊完成射门，依旧偏出了立柱。比赛末尾巴克利给奥多伊做球，后者单刀球射门被门将抱住，第89分钟巴舒亚伊给奥多伊传球，后者突破至小禁区起脚射门将比分定格为7比1，两人的化学效应还是很明显的。

随后切尔西主场2比0布莱顿的比赛中奥多伊下半场第63分钟登场，第76分钟就送出一次助攻可谓高效，当时他一脚斜传球交给威廉，后者突入禁区射门将比分定格为2比0，这也是锁定胜局的进球。可以看出从前两场的比赛中来看奥多伊依旧延续着上赛季的强势效率，兰帕德也很器重这员大将，所以随后欧冠第二轮的比赛奥多伊也是在第67分钟替补出战，切尔西第77分钟他在左路传中助攻威廉抽射建功，帮助球队客场2比1里尔取得欧冠首胜，这也是兰帕德执教生涯的第一场欧冠胜局很有意义，奥多伊依旧是共产。

接下来切尔西客场4比1大胜南安普顿的比赛中获得首发机会，开场不久他就先后给队友制造射门机会，第16分钟奥多伊半场断球后长传球助攻亚布拉罕打破僵局。下半场他接威廉传球直接射门被门将扑出，但是也威胁到了球门。可以看出奥多伊复出后连续4场比赛都有极高的效率，他的能力和作用都被认可。此后奥多伊连场首发出场，在下半场第73分钟接阿兹皮利奎塔的传球后选择分球助攻阿隆索打进唯一进球，切尔西主场可以以1比0的比分小胜纽卡斯尔，奥多伊依旧关键。

切尔西客场1比0险胜阿贾克斯的比赛是奥多伊本赛季欧冠第一次首发出战，这场比赛中他也制造了一些威胁，先后给阿隆索做球，自己也有两次射门威胁到球门，只是没有直接参与进球，末尾巴舒亚伊接普利西奇传球绝杀了对手。此后蓝军主场1比2不敌曼联的比赛中，下半场奥多伊多次制造进球机会。他先是接阿隆索传球直接推射可惜偏出了，随后还是奥多伊带球后继续传球，帮助普利西奇在禁区前形成一次射门。随后不久来自普利西奇的长传，奥多伊起脚抽射可惜射高了。

切尔西此后就扳平了比分，当时是卡巴列罗大脚开球，巴舒亚伊在3人包夹下突破到禁区将球打进。必须承认的是奥多伊在比赛多次制造危险令对手防线慌乱，所以才有队友随后的进球，遗憾的是比赛末尾拉什福德定位球直接破门，红魔才全取了三分。遗憾的是之后的比赛奥多伊没有获得首发机会，有几场比赛替补登场打了不到十分钟的比赛，主帅或许也是希望他得到休息，或有状态更好的球员得到了首发的机会。随后欧冠切尔西4比4战平阿贾克斯的比赛中，奥多伊第60分钟替换受伤的芒特登场，3分钟后球队将比分改写为2比4，此后又在11分钟打进2球扳平比分，奥多伊也发挥了自己的作用。

随后的三场比赛奥多伊没有登场，此后三场比赛替补，切尔西0比1西汉姆的比赛奥多伊打了19分钟的比赛，这6场比赛中奥多伊失去了之前的关键性。悍将再度获得首发机会是在第19轮对阵南安普顿的比赛中，遗憾的是球队0比2输给了对手，蓝军的失球和奥多伊有关，第31分钟他在前场丢球，赫伊别尔反击中助攻奥巴费米破门，第67分钟奥多伊就被普利西奇换下了。个人认为长时间没有得到首发机会是第一症结，此外奥多伊还不同程度的受到伤病的影响，否则主帅不会不给首发机会。

值得一提的是在出现失误之后的2场比赛奥多伊都是替补登场，随后在足总杯2比0诺丁汉森林的比赛中才再度首发出场，利好的是第6分钟他接佩德罗传球后选择切入禁区低射破门。第33分钟奥多伊接巴克利传球起脚射门被扑出，巴克利后点空门得手，参与两粒进球的奥多伊的确找回了刚复出时候的感觉，关键性再度回来了。奥多伊此后连场首发且连续两场都进球，球队3比0伯恩利。切尔西2比2阿森纳的比赛中奥多伊利用战术角球助攻阿兹皮利奎塔打进扳平比分的进球，状态的回温也很明显。