欧联杯1/8决赛首回合曼联客场5比0拿下林茨，新援伊哈洛传射建功，布鲁诺助攻伊哈洛先拔头筹，下半场伊哈洛助攻詹姆斯再下一城，马塔、格林伍德、佩雷拉先后建功，多点开花虐杀弱旅也是必然的。曼联的冬季双援的效率的确比较高，伊哈洛6次出战打进3球，这员虎将还参与了曼联力挫曼城的进球，所以强强对话中红魔新援的表现也是不俗的。

本轮比赛伊哈洛在曼联各项赛中8次出场打进4球1次助攻，平均每64分钟制造一球，另外一位新援布鲁诺9次出场贡献3球4次助攻，平均每95分钟制造1球。全面性上布鲁诺比伊哈洛更到位，不过在曼彻斯特德比战中布鲁诺对瓜迪奥拉做出一个闭嘴的手势，对于世界级名帅这样的做法也引发了很多指摘，近期球员本人也公开谈及了这个事情，他认为是瓜帅对他缺乏尊重，并没有提及瓜帅对他说了什么。

事实上很多初入英超的新援都可能迎来蜜月期，自然也有一些球员会水土不服难以融入球队，布鲁诺的到来正巧是曼联两大核心球员伤停的阶段，面对的对手也多数是中下游球队居多，这样的赛程也给了新援融入球队的机会。即便2020年之后7场比赛2胜1平4负的战绩足够低迷，但是人们不会将这些问题归咎于新援，而此后至今的11场不败的比赛两位新援则得到了很多赞誉，但是这不代表随后不会被限制，所以布鲁诺还需要戒骄戒躁。

瓜帅执教生涯也极少在场边和对手球员发生口角，所以这次事件更多的还是曼联新援的小膨胀导致的。因为疫情曼城欧冠和联赛的比赛都会延期，球队本周末对阵伯恩利的比赛也将延期戴4月初，届时是空场进行还是有球迷观战还处于待定中。目前曼城队内没有球员出现感染者，只有门迪进行了相关的检测，目前还没有出结果，俱乐部近期也会采取一些安全的措施避免有球员意外感染。因为英超暂停至4月4日，还有22天的时间，未来十天估计不会有集体训练，但是球员要保持状态还需要分开展开训练。

在英超暂停前，瓜帅就曾公开表现没有球迷观战的比赛没意义了，很显然曼城主帅对于健康更为看重，所以接下来球队内部的一些举措也会以球员健康为最重要的一点。目前英超俱乐部中阿森纳主教练阿尔特塔感染新冠病毒，全队隔离。切尔西奥多伊确诊，此外埃弗顿、沃特福德、伯恩茅斯、伯恩茅斯均称队内有疑似病情所以隔离检测，所以英超暂停也是正确的。

目前英超、西甲、意甲、法甲、欧足联、荷甲、葡超都暂停了比赛，所以接下来各家俱乐部则需要内部安排度过这段非常时间，同时为赛季开启之后的赛事做准备。本赛季的曼城遇到了很多问题，伤病成为最大的阻力，先后有多名球员受到伤病的影响，联赛暂停的时间则可以让球员得到休整和康复的时间，这一点对于曼城是有利的。

无论俱乐部本赛季结束是不是被勒令未来两个赛季无缘欧冠，有一位球员是要挥别球队，他就是大卫席尔瓦。近期有消息传出贝克汉姆邀请后者今夏加盟迈阿密国际，席尔瓦可以成为美职联中收入最高的球员之一，不出意外的话曼城大将会同意这个提议，那么接下来的比赛席尔瓦则是焦点。

目前联赛还有9轮，瓜帅还会进行一些轮换，席尔瓦也不可能场场首发，所以随后赛程中每一次出战都值得关注。34岁的席尔瓦在曼城征战10年，每个赛季的数据都极其的到位，并被誉为中场灵魂人物，即便近几个赛季德布劳内的关键性不断提升，人们依旧不能忘记席尔瓦的作用，很多比赛中也印证了这一点。相关的数据显示席尔瓦本赛季在英超19次出场打进3球，送出7次助攻。这位核心是2010年从瓦伦西亚加盟曼城的，此后至今为球队斩获14座奖杯，其中有4个英超冠军和2个足总杯冠军。

虽然英超赛后暂停，但是随后的赛程是不会变的，曼城接下来的联赛的对手是伯恩利，本赛季第一次对阵这个对手，曼城在客场4比1赢球，热苏斯和罗德里以及马赫雷斯先后建功。第一球是在第24分钟打进的，妙传助攻者就是席尔瓦，他的斜传球很精准找到热苏斯，后者切入禁区直接起脚射入远角。第二球是下半场贝尔纳多助攻巴西人梅开二度，席尔瓦参与了第三粒进球，当时他安杰利诺传中球直接射门被对手封堵挡回，罗德里补射建功。末尾的进球则是贝尔纳多助攻马赫雷斯锁定胜局。必须承认的是第一球极其的关键，因为对阵弱旅上半场无进球就有平局的危险，而第三球则是定格比赛的进球，这场比赛席尔瓦无疑是关键先生之一。

4月英超再度开战，席尔瓦出战的几率极高，到时候这员大将可能继续发威帮助球队力擒对手，功勋球员的最后一个赛季还可以刷新一些个人的数据，相信球员也寄望在不多的赛事中为球队做出更多的贡献。曼城本赛季只有足总杯和欧冠可以争夺冠军奖杯，球员也会为此竭力。

伯恩利目前排名第10，29轮联赛积39分，战绩是11胜6平12负，打进34球，失40球。这支球队在进入2020年之后爆冷拿下过一些豪门和排名前列的球队，伯恩利曾在主场2比1拿下莱斯特城，随后0比0阿森纳，上轮联赛主场1比1逼平热刺，的确有后程发力的感觉，所以任何球队都不可以轻视对手。

伯恩利本赛季还有争夺欧战资格的想法，所以每轮比赛也都会力拼，所有4月后开战的联赛也会力拼，单线作战的球队在赛季末的冲刺也会更猛烈一些。伯恩利本赛季的联赛进球数是前十球队中第二少的，失球数最多，防守端的确有待加强。伯恩利保持着5场不败的战绩，这期间赢了2场，整体表现是不错的。