



欧冠1/8决赛次回合的比赛英超双雄全灭，更为悲惨的是利物浦和热刺都是被对手双杀出局的。热刺首回合0比1、次回合0比3莱比锡出局，德甲劲旅羞辱了穆帅。利物浦激战到加时赛却被马竞绝杀，红军首回合0比1、次回合2比3出局，主场雨战中沉沦也难复上赛季的神奇。值得一提的是利物浦和热刺是上赛季欧冠冠亚军，本赛季却无缘8强，这的确需要找寻一下落败的根源。

莱比锡本赛季在德甲的表现不错，不过也只屈居于拜仁和多特身后，并不具备可以爆冷热刺实力。马竞本赛季的表现更差，目前球队位居西甲第六位，比榜首的巴萨少13分，强强对话的战绩也一般，欧冠两回合力挫利物浦的确是人们没能预判得到的。马竞首回合赢球是凭借第4分钟球队的角球机会，法比尼奥在角球混战中助攻萨乌尔推射入网，此后球队扎紧防线将1球优势延续到最后。比赛中马竞射门7比8，射正2比0，角球2比7，利物浦无射正的确暴露了球队的低迷，这也是随后比赛中红军不断爆冷失分的一个主因，遗憾的是克洛普始终没有找出问题并加以解决。

首回合不敌马竞之后，利物浦随后的两场主场的比赛都赢球了，对手是西汉姆和伯恩茅斯，两队都是联赛的中下游球队。两个主场比赛中间的两场客战都输了，利物浦先后在客场0比3、0比2不敌沃特福德和切尔西，客战的无力是很明显的，但是这不妨碍人们看好利物浦主场的优势，遗憾的是欧冠主场输得更惨。

和客战马竞不同的是欧冠次回合利物浦的比赛中，红军占据绝对的数据优势，全场比赛的射门34比10，射正11比6，控球率71%比29%，角球16比3，越位2比4，扑救3比9。占据绝对的优势却无法更早的杀死悬念，心情也会越来越急切，体能消耗也会增加，这两点则可能导致赛果不尽如人意也有一定的必然性。

利物浦的进球利器就是三叉戟的表现，萨拉赫本场比赛有7次射门、2次射正、传4次威胁球，但是没有斩获进球，也是浪费机会最多的核心球员，也没有参与球队的两粒进球。马内是制造了不少的威胁，全场比赛5次射门1次射正，传2次威胁球，10次过人，但是所有的威胁都是差之毫厘。菲尔米诺是三核中表现最好的一人，他有5次射门2次射正，打进球队的第2粒进球，倘若2比0的比分维持到终场，巴西人将是球队的无二功臣。

本场比赛为红军的进球功臣是维纳尔杜姆和菲尔米诺，第一球是第43分钟张伯伦右路传中球助攻维纳尔杜姆破门，第94分钟是维纳尔杜姆突破后传中助攻菲尔米诺头球攻门，皮球击中立柱后弹回，巴西人空门得手。后面这粒进球有一定的运气成分，但是却是可以扭转乾坤的进球。遗憾的是利物浦在随后的27分钟内连丢三球葬送好局，这也是本赛季利物浦很少遭遇的情况，克洛普的应对方式则更人齿寒。

本赛季联赛29战罢利物浦只丢了21球，排名第二的曼城比红军多丢10球，红军在联赛中的防线是极其稳固的，所以欧冠出局一定有其他原因。第一是心态问题，首回合的失利，加上近期连吃几场败仗，球员们的心态急切，更想只主场早早杀死比赛的悬念。遗憾的是造成机会多，浪费机会也增多。门将阿德里安在第97分钟解围失误很致命，这导致菲利克斯助攻略伦特将比分扳回一城。巧合的是热刺门将洛里在次回合的比赛也有错漏，两位英超豪门的门将都送分，出局也是在所难免的。

加时赛一直都考验体能，利物浦一直在进攻，体能消耗也更多一些，马竞客战本场就做好的全力防御的准备，从精神层面上更有耐心和韧性。虽然球队获得一些反击机会，也因为速度不足而没有打成，但是这不妨碍球队继续寻觅机会。更为重要的是马竞主帅西蒙尼也是做足了打加时赛的准备，本场换人明显是做好的了安排的。马竞主帅看到球队比分落后，他就在第56分钟用略伦特换下了表现一般的科斯塔，这员虎将参与了球队的三粒进球，可谓神换人。

马竞的第二个换人是在第103用莫拉塔换下了菲利克斯，第120分钟莫拉塔就助攻略伦特梅开二度，第121分钟略伦特传球助攻莫拉塔单刀破门绝杀利物浦。两人相互成全，替补奇兵虐杀了卫冕冠军利物浦，的确是神奇的夜晚。伊斯坦布尔一直都是利物浦最神奇的一战，而本赛季的马竞在安菲尔德上演奇迹，也会被人们深深记住。

有趣的是克洛普的换人都是换下功臣，第82分钟送出1次助攻的张伯伦被用米尔纳换下，第106分钟奥里吉和南野拓实换下了两位进球功臣维纳尔杜姆和菲尔米诺，所以说克洛普的确必须为这场败仗负主责。

本场比赛半场数据显示利物浦射门12比2，射正4比0，打进一球。可以说下半场的威胁更多，马竞中场休息后也也承受了足够的压力，但是令利物浦没有想到的是马竞到加时赛则开始发威，并且拿下对手，所以这也是后程发力的经典战役。

本场比赛后利物浦和热刺4败出局，接下来是曼城和切尔西继续在欧冠征战。曼城首回合首回合客场2比1逆转皇马，次回合回到主场还有胜算。切尔西主场0比3不敌拜仁，次回合在安联球场也极难晋级。英超四强的淘汰赛战绩是1胜5负，的确也很凄惨。