欧冠1/8决赛次回合的比赛英超双雄全灭，更为悲惨的是利物浦和热刺都是被对手双杀出局的。热刺首回合0比1、次回合0比3莱比锡出局，德甲劲旅羞辱了穆帅。利物浦激战到加时赛却被马竞绝杀，红军首回合0比1、次回合2比3出局，主场雨战中沉沦也难复上赛季的神奇。值得一提的是利物浦和热刺是上赛季欧冠冠亚军，本赛季却无缘8强，这的确需要找寻一下落败的根源。
莱比锡本赛季在德甲的表现不错，不过也只屈居于拜仁和多特身后，并不具备可以爆冷热刺实力。马竞本赛季的表现更差，目前球队位居西甲第六位，比榜首的巴萨少13分，强强对话的战绩也一般，欧冠两回合力挫利物浦的确是人们没能预判得到的。马竞首回合赢球是凭借第4分钟球队的角球机会，法比尼奥在角球混战中助攻萨乌尔推射入网，此后球队扎紧防线将1球优势延续到最后。比赛中马竞射门7比8，射正2比0，角球2比7，利物浦无射正的确暴露了球队的低迷，这也是随后比赛中红军不断爆冷失分的一个主因，遗憾的是克洛普始终没有找出问题并加以解决。
首回合不敌马竞之后，利物浦随后的两场主场的比赛都赢球了，对手是西汉姆和伯恩茅斯，两队都是联赛的中下游球队。两个主场比赛中间的两场客战都输了，利物浦先后在客场0比3、0比2不敌沃特福德和切尔西，客战的无力是很明显的，但是这不妨碍人们看好利物浦主场的优势，遗憾的是欧冠主场输得更惨。
和客战马竞不同的是欧冠次回合利物浦的比赛中，红军占据绝对的数据优势，全场比赛的射门34比10，射正11比6，控球率71%比29%，角球16比3，越位2比4，扑救3比9。占据绝对的优势却无法更早的杀死悬念，心情也会越来越急切，体能消耗也会增加，这两点则可能导致赛果不尽如人意也有一定的必然性。
利物浦的进球利器就是三叉戟的表现，萨拉赫本场比赛有7次射门、2次射正、传4次威胁球，但是没有斩获进球，也是浪费机会最多的核心球员，也没有参与球队的两粒进球。马内是制造了不少的威胁，全场比赛5次射门1次射正，传2次威胁球，10次过人，但是所有的威胁都是差之毫厘。菲尔米诺是三核中表现最好的一人，他有5次射门2次射正，打进球队的第2粒进球，倘若2比0的比分维持到终场，巴西人将是球队的无二功臣。
本场比赛为红军的进球功臣是维纳尔杜姆和菲尔米诺，第一球是第43分钟张伯伦右路传中球助攻维纳尔杜姆破门，第94分钟是维纳尔杜姆突破后传中助攻菲尔米诺头球攻门，皮球击中立柱后弹回，巴西人空门得手。后面这粒进球有一定的运气成分，但是却是可以扭转乾坤的进球。遗憾的是利物浦在随后的27分钟内连丢三球葬送好局，这也是本赛季利物浦很少遭遇的情况，克洛普的应对方式则更人齿寒。
本赛季联赛29战罢利物浦只丢了21球，排名第二的曼城比红军多丢10球，红军在联赛中的防线是极其稳固的，所以欧冠出局一定有其他原因。第一是心态问题，首回合的失利，加上近期连吃几场败仗，球员们的心态急切，更想只主场早早杀死比赛的悬念。遗憾的是造成机会多，浪费机会也增多。门将阿德里安在第97分钟解围失误很致命，这导致菲利克斯助攻略伦特将比分扳回一城。巧合的是热刺门将洛里在次回合的比赛也有错漏，两位英超豪门的门将都送分，出局也是在所难免的。
加时赛一直都考验体能，利物浦一直在进攻，体能消耗也更多一些，马竞客战本场就做好的全力防御的准备，从精神层面上更有耐心和韧性。虽然球队获得一些反击机会，也因为速度不足而没有打成，但是这不妨碍球队继续寻觅机会。更为重要的是马竞主帅西蒙尼也是做足了打加时赛的准备，本场换人明显是做好的了安排的。马竞主帅看到球队比分落后，他就在第56分钟用略伦特换下了表现一般的科斯塔，这员虎将参与了球队的三粒进球，可谓神换人。
马竞的第二个换人是在第103用莫拉塔换下了菲利克斯，第120分钟莫拉塔就助攻略伦特梅开二度，第121分钟略伦特传球助攻莫拉塔单刀破门绝杀利物浦。两人相互成全，替补奇兵虐杀了卫冕冠军利物浦，的确是神奇的夜晚。伊斯坦布尔一直都是利物浦最神奇的一战，而本赛季的马竞在安菲尔德上演奇迹，也会被人们深深记住。
有趣的是克洛普的换人都是换下功臣，第82分钟送出1次助攻的张伯伦被用米尔纳换下，第106分钟奥里吉和南野拓实换下了两位进球功臣维纳尔杜姆和菲尔米诺，所以说克洛普的确必须为这场败仗负主责。
本场比赛半场数据显示利物浦射门12比2，射正4比0，打进一球。可以说下半场的威胁更多，马竞中场休息后也也承受了足够的压力，但是令利物浦没有想到的是马竞到加时赛则开始发威，并且拿下对手，所以这也是后程发力的经典战役。
本场比赛后利物浦和热刺4败出局，接下来是曼城和切尔西继续在欧冠征战。曼城首回合首回合客场2比1逆转皇马，次回合回到主场还有胜算。切尔西主场0比3不敌拜仁，次回合在安联球场也极难晋级。英超四强的淘汰赛战绩是1胜5负，的确也很凄惨。
这场在安菲尔德的比赛也让马科斯·略伦特成为焦点，这位皇马青训人才是2019年夏季加盟马竞的，没想到在如此关键的比赛中惊艳全场。在这样的新锐面，萨拉赫相形而怯，接下来不知道利物浦还需要多长时间才能从这场失利的阴影中走出来。球队随后赛程是客战埃弗顿、主战水晶宫、客战曼城，赛程上也是有一定难度的。
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