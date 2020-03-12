1/8决赛次回合的比赛都有一些意外，瓦伦西亚主场3比4亚特兰大仍出局，热刺客场0比3输球，两回合0比4被零封出局更是耻辱。热刺在欧冠淘汰赛也极少两回合无进球出局的，这也让波切蒂诺的支持者们高兴，因为事实证明穆帅不及波帅，而主席列维则是战略性失策酿了苦果。热刺从上赛季欧冠亚军到本赛季无缘8强，这样的落差的确令球迷痛苦。穆帅认为伤病是输球的主因，不过必须承认的是5员大将没有伤停之前，热刺的战绩也一般。

穆帅拿起热刺教鞭之后，先是率队豪取三连胜，球队在客场3比2西汉姆、主场4比2奥林匹亚科斯，联赛3比2伯恩茅斯，可随后的8场比赛战绩是3胜1平4负，输球的场次比较多，这也是热刺上下始料未及的。此后凯恩才伤停，再之后孙兴慜和其他球员才先后出现伤病的情况，所以说近期的6场不胜只拿伤病说事的确是不正确的思维，主要的问题还是球队的战术打法和球员发挥不到位。

热刺对阵莱比锡的两回合比赛中，首回合热刺射门12比16，射正都是5次，角球6比7，扑救4比5，球队是1球小负。次回合的比赛中热刺射门6比13，射正3比5，角球3比6，越位1比3，黄牌4比2。从射门次数到射正上可以看到球队次回合的无力，所以大比分输球也是必然的。

赛后的小卢卡斯伤心流泪，这也是因为他比赛中尽了全力却无奈接受惨败的赛果，年轻的球员们总是在这一刻无法掩饰自己的失望和痛苦。穆帅安慰了小卢卡斯，并搭着肩膀一起下场，这个背影的确令人感伤。一直以来穆帅都是钢铁一般的狂人，不过入主曼联之后至今，人们都在质疑这位名帅的能力，并对于他的战术打法持怀疑态度，并认为这种战术已经落伍了，甚至有人认为热刺没有战术，所以很难看好穆帅执教的球队坐上冠军宝座上，而热刺主帅则信誓旦旦的认为自己可以给球队冠军。

本场比赛小卢卡斯打满全场，有1次射门，传1次威胁球，5次过人，1次解围，1次被犯规，26次传球的成功率是76.92%。球队上半场就0比2落后，加上首回合0比1输球，应该说上半场就已经定格了出局的结果。值得一提的是上赛季半决赛热刺首回合也是0比1不敌阿贾克斯，对手在15分钟进球，齐耶赫长传找到内雷斯，后者内切后回传舍内，齐耶赫接球后直塞助攻范德比克推射破门。那场比赛凯恩和孙兴慜也缺席，球队数据和对手相近，不过射正是1比2，对手更幸运一些，2次射正就打进1球。

神奇的是次回合的比赛中，热刺客场3比2逆转阿贾克斯，总比分3比3平，热刺以客场进球多的优势晋级了决赛。比赛中德利赫特在第5分钟进球，齐耶赫扩大领先优势，下半场热刺两回合0比3落后对手，压力是极大的，但是球队却创造了奇迹。第55分钟孙兴慜传球给罗斯，后者长传球给到小卢卡斯，后者传给阿里再传禁区，小卢卡斯前插得球后斩获进球。4分钟后对手门将抱球脱手，小卢卡斯再下一城。补时第6分钟阿里传球到禁区，小卢卡斯低射破门绝杀对手，并成为球队晋级的第一功臣。正是因为小卢卡斯曾经有这样的超级表现，所以在本轮比赛前还是充满信心的，只是他无法接受这一次客战居然是0比3惨败出局。

值得一提是那场逆转战波帅换人很到位，下半场他第一时间用略伦特换下万亚马，第81分钟拉梅拉和戴维斯换下特里皮尔和罗斯，略伦特参与了末尾的绝杀球，他争到第一落点后，传球给阿里，后者送助攻。本场比赛穆帅用了两个换人名额，他在第91分钟用马拉奇-沃尔科特换下奥利耶，第80分钟用热德松-费尔南德斯换下洛塞尔索。主帅没有更早的进行调整其实就是认输了，球队的压力也会更大。

或许人们也预判到伤病比较多的热刺会输球会出局，但是0比3的结果一定是没有想到的。到了比赛后半段球队的锐气已经没有了，对手的替补球员福斯贝里第一次触球就斩获了进球，这样的情况更揭示了热刺的无力和颓废。赛后穆帅还公开表现莱比锡的替补球员能在热刺打上主力，这样的吹捧也会令热刺球员心寒。

莱比锡本场比赛5脚射正打进3球，洛里本该扑出前两粒进球，遗憾的是他的发挥也有一些失常，所以无法继续神扑救主。赛后相关的数据指出穆帅执教热刺后，球队已经失球数高达38球，同期失球最多的是维拉的42球，可见热刺防线有多么糟糕，穆帅执教的法宝防守稳固也不在了何谈冠军。热刺近6场比赛的战绩是1平5负，也跌破近几个赛季热刺的底线了。

穆帅对于输球的借口是伤病和对手的身体对抗很出色，防守限制了热刺进攻，所以才会被零封。事实上亚特兰大并没有那样强大，只是针对性上完全压制了热刺。回看亚特兰大本赛季欧冠的赛事，球队曾0比4、2比0迪纳摩，1比2、3比0矿工，1比5、1比1曼城，这支球队首次和对手交战的战绩不佳，但是第二次碰面则能拿分，但是即便如此也只是逼平了曼城，所以说热刺近期的表现和曼城的差距也很大。

有趣的是曾经黄油手的英格兰前国门格林在解说期间也觉得洛里需要为两粒失球负责，因为那是他失误造成的，两次扑救都碰到了皮球，最终无法阻挡皮球入网，也就是说判断上有了失误，但是门将的低迷不能成为输球的唯一主因。