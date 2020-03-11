切尔西4比0大胜埃弗顿是本赛季最为酣畅的一战，因为赛季至今球队没有大比分零封对手，进球多的比赛也基本都有失球，本场比赛是新老球员联袂取胜的一场比赛，对于球队来说也更有意义。兰帕德如果赛季初就有这样的谋略，更早的激发队内所有球员的能量并合理使用的话，球队的战绩一定更好。

回看本赛季切尔西大比分赢球的比赛并不多，球队先后在客场5比2狼队、英联赛杯主场7比1格里姆斯比、联赛客场4比1南安普顿、4比2伯恩利，其他的比赛最多只能进两球。进入2020年之后，蓝军只在主场3比0零封伯恩利，足总杯2比0诺丁汉森林，所以本轮比赛的确带给主帅和球队更多的启示，最强真浮出水面。本赛季蓝军在中下游球队失分的场次也比较多，而近期的阵容则是强弱队通吃。

本赛季切尔西首次对阵埃弗顿在客场1比3输球，此后太妃糖还在客场1比1平曼联，主场0比0阿森纳，本轮比赛前埃弗顿1比1再度逼平曼联，如果不是裁判作梗的话，太妃糖还险些拿下红魔，所以蓝军的本场酣胜也是有含金量的。值得一提的是埃弗顿本赛季对阵曼城和利物浦都小比分输球，球队客场1比2不敌曼城，紧接着足总杯客场0比1利物浦，并不是鱼腩队。

本场比赛建功的是芒特、佩德罗，下半场威廉、吉鲁先后进球，比赛也打得更为流畅，佩刀出鞘的画面也是久违了。事实证明佩德罗依旧是拥有能量的老将，或许人们都没想到本轮比赛切尔西能大胜克星，因为除了本赛季首次交战输球外，切尔西上赛季两战埃弗顿也没赢过。球队先后在主场0比0战平对手，随后在客场0比2败北，所以本轮比赛也是完成复仇了。

本赛季两队第一次交手是理查利森先进一球，勒温梅开二度，末尾科瓦契奇回敬一球。蓝军上下半场都是开始不久就失球了，防线的问题比较严重。第49分钟克里斯滕森头球解围失误，祖马再度救险也没成功，勒温轻松进球。本场比赛克里斯滕森没有出场，后防线是阿斯皮利奎塔、吕迪格、祖马、阿隆索，能零封对手的确说明4位大将表现稳健，不过更稳的还是门将凯帕。

这位被放在板凳上坐足6场比赛的第一门将，再度出战的两场比赛完成零封，球队2比0利物浦、4比0埃弗顿，本场比赛凯帕化解对手多次进攻，成为连胜零失球的绝对功臣。本场比赛也可以说是攻防俱佳，切尔西17次射门有11次射正，打进4球也是必然的，同时还有61%的控球率。埃弗顿只有3次射门1次射正，通过变化的进攻也都无功而返，甚至没有出现在威胁的地带。如果本场的比分能延续到随后的欧冠比赛中，切尔西则能逆转拜仁晋级，只是完成4球零封的难度极大。

值得一提的是切尔西近两场比赛是老将不死的经典战，佩德罗本场比赛带球内切后传球，对手盯防漏人，芒特劲射建功。第14分钟就领先对于切尔西来说也比较难得，更为给力的是7分钟后佩德罗接巴克利直传球直接单刀破门，短时间取得两球领先的优势也基本定格了本场的赛果。下半场第51分钟巴克利再度送助攻，这次威廉扩大领先优势，3分钟后蓝军战术角球，威廉传中助攻吉鲁锁定胜局。

切尔西似乎是用埃弗顿的得分方式力挫了对手，因为两队上一次交战埃弗顿的三粒进球分别是第5、49、52分钟打进的，蓝军3分钟丢两球，本场比赛则复制了相同时间命中两球的高效率。终结本轮比赛切尔西致胜的关键，首发的部署是值得一说的。蓝军两次对阵埃弗顿的首发上是有几个人员的改变，通过变化可以读懂兰帕德的心思。

第一次交手首发的是凯帕、詹姆斯、祖马、克里斯滕森、阿斯皮利奎塔、科瓦契奇、坎特、威廉、芒特、普利西奇、亚布拉罕首发，巴舒亚伊、奥多伊替补出场。本场比赛詹姆斯和克里斯滕森被吕迪格和阿隆索取代，吉尔摩、巴克利、吉鲁、佩德罗取代科瓦契奇、坎特、普利西奇和亚布拉罕。此前赛季的功臣老将们成为本场酣胜的主力军，兰帕德的确是反思后的觉醒，也可以说是被伤病逼出来的变法，所幸的是见成效了。

上一次切尔西对阵埃弗顿的阵型是4231，本场则是433，蓝军主帅也是在不断改变来谋取最佳阵容。本场比赛佩德罗是最为关键的，他传射建功参与前两粒进球是很锐利的，这也让人们想起来了孔蒂时代的佩刀出鞘所向披靡的精彩画面。接下来的比赛只要威廉、吉鲁和佩德罗延续高效和化学效应的话，欧冠客场的生死战才有转机，因为这几人都是有丰富的欧战经验的。

此外和近期处于伤病中的亚伯拉罕相比，芒特随着比赛的推进越来越有威胁，本场比赛一开场他就利用射门敲山震虎，埃弗顿门将皮克福德及时化解险情。此后不久还是芒特给佩德罗做球，后者横传助攻芒特建功，后者脚下的技术和默契度很足，新老双将化学效应明显。芒特本场打了60分钟的比赛2次射门全部射正打进1球，5次过人，传1次威胁球，2次抢断，整体状态是持上升趋势的。

近两场比赛除了老将发威，芒特精进外，还有一位小将也是关注的焦点人物。因为在零封利物浦的比赛中吉尔摩获得首发机会且打满全场，18岁小将也是有不俗的表现的。比赛中他传1次威胁球，3次过人，2次解围，比赛中极其稳健，所以本轮联赛才获得连场首发的机会。

对阵埃弗顿一战也是18岁的吉尔莫的英超第一次首发机会，没想到他的表现延续了关键性。比赛中他有74次传球，成功率达到92.5%，同时成为当场比赛中完成传球次数最多的球员。其他数据还有1次射门，传1次威胁球，2次过人，1次抢断成功，1次解围，80次传球的成功率92.50%，连续两场有这样高传球成功率的确是球队最终致胜的关键因素之一。

赛后吉鲁和芒特都对小将赞赏有加，锋霸认为吉尔莫踢球很成熟，更为可贵的是愿意听取其他队友的建议。芒特则认为自己的好友有很好的统治力，控球能力强，还很自信，未来还会有更好的表现。队友的夸赞也是很真实的，因为这员蓝军小将在近两场比赛获得全场最佳，他在中场组织方面的确有亮点也够犀利，埃弗顿则显得难以招架，所以才会丢了4球。经此一战后兰帕德内心一定了欧冠生死战的最佳阵容，接下来联赛客战维拉的比赛中则需要进一步检验，小将吉尔莫有望继续出战。



