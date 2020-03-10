曼城客场0比2不敌曼联，瓜帅被索帅三杀的确令人意外，赛后曼城主帅表示不会责备个别球员的失误，这也是间接的给球员们减压。不过事实证明近三次连败给红魔的比赛中，曼城出错的次数太多，的确该反省而不是藏拙。本轮比赛前多数人认为是平局收场，或是一球小负而已，因为人们相信曼城的实力和瓜帅的应变，而事实上本场比赛则是完败。

这场比赛的赛后数据显示曼城射门7比12，射正4比6，角球11比2，控球率72%比28%，黄牌4比2。除了控球率外，这样的数据其实在曼城的比赛中不常出现的，一般都是球队射门的次数多于对手很多，而黄牌基本都是对手多于曼城，所以本场的数据也折射了比赛中蓝月亮的无力。曼联本轮比赛的确有效的限制了曼城核心球员的发挥，而且还能在比赛中制造更多的威胁，这也是极其可贵的一点。

本赛季两队第一次碰面曼城1比2输球，数据方面却是有绝对优势的，曼城射门22比11，射正5比7，关键传球17比10，角球16比3，犯规都是10次，扑救5比4，黄牌3比2。遗憾的是数据的优势没有保定主场赢下德比对手，射正的次数也不及对手，最为重要的原因是球员们在比赛中的错漏比对手多，而对手总能利用失误取得进球。

本轮德比战拉波尔特和德布劳内因伤缺席，部分人认为两员大将的缺席是最为重要的原因，而事实上德布劳内在上一场德比战中是首发打满全场的，只有拉波尔特缺席了本赛季两场德比战，所以也不能拿两员大将伤停来为败仗开脱。本场比赛也证明了拉波尔特的关键性，缺少他了球队的防线有更多的漏洞。因为上赛季两队交战曼城均拿下了对手，本赛季拉波尔特受伤休息的时间比较长，球队的战绩下滑也很明显。

曼城防线的问题拖累了球队的进攻，这也是不争的事实。之前的赛季伤病增多，瓜帅还能弥补不足，但是本赛季却有一些应对无力，也可以说是巧妇难为无米之炊，尤其是防线上的确可用的人不多。费尔南迪尼奥本赛季被瓜帅委以重任，但是客串中后卫出现的错漏也是比较多的，或许人们无法责怪他完不成额外的任务，但是也不得不承认他的问题直接导致失球的次数也比较多。

索帅在应对博格巴阿和拉什福德伤停的时候，启用了年轻球员和新援，而目前的曼联似乎已经摆脱了对博格巴和拉什福德的依赖症，这的确是搏命式的成功。近期球队零封场次增多，近14场比赛完成10次零封，近10场比赛有8场零封对手，这的确是很惊人的数据，也是曼联能双杀曼城的一个关键因素。

曼城冬季没有补充防线的球员明显是错误的，指望拉波尔特伤愈之后连续作战也成为了奢望，所以本赛季如果只拿到联赛杯的奖杯也是必然的，球队战略性的错误加上瓜帅执教思维上的瓶颈也将成为了主要原因，球队本赛季注定无法超越上赛季的结果。上赛季国内三冠在握，而本赛季输掉德比战后，如果利物浦随后三轮赢球的话就将提前染指英超冠军，即便曼城随后拿下足总杯冠军，也注定只是斩获国内双冠，而不是大满贯。欧冠冲冠就目前的状态和应变能力，的确是不需要有太多想法了。

曼联防守端有明显的精进，曼城却依旧持续的不稳定性，曼城近11场比赛只有足总杯4球大胜富勒姆是酣胜，其他比赛最多打进2球，2球优势拿下比赛的也只有1场是2比0西汉姆，其余比赛都是1球之差小胜。这其中1比0拿下对手的比赛有3场，其余比赛都有失球，3场败仗都是被对手零封，对手是曼联和热刺，近期就被曼联两次零封的确是更明显的差距。

在索帅的指导下，布鲁诺、伊哈洛很快的融入了球队的战术体系，卢克肖都开始发威了，威廉姆斯、詹姆斯、万比萨卡更是带给球队更多有利面，这样的全面激活球队对于曼联来说更为不易和值得夸赞。昔年穆帅的大巴车困住了很多球员，包括英超豪强和西甲的宇宙队巴萨，而今索帅也用自己的方式从争冠球队身上不断拿分，曼城和切尔西被三杀的确是可以振奋士气的。

在英超征战，争夺第四都需要防线稳固，何况是想争夺冠军的球队，所以曼城本赛季防线屡屡出错也注定了球队无法有更为理想的战绩。毫无疑问的本场比赛曼城门将是最为低迷的一员，回看球队两次对阵曼联的比赛，埃德森的表现都有问题。首战红魔是曼城主场作战，拉什福德赢得点球机会，埃德森判断错了方向。马夏尔在6分钟后的进球，曼城门将倒地慢了一拍，皮球从腋下进入球门。短时间丢了两球，球队也陷入了被动中。下半场即便曼城进球次数增多，但是曼联防守加固没有出错，所以蓝月亮也只能无功而返。

本轮比赛的第一粒失球是布鲁诺赢得的定位球机会，他挑传禁区，马夏尔低射破门，门将再度慢了半拍，皮球从他侧扑的一边滑入球门。费尔南迪尼奥犯规送位置不错的定位球机会也是不该，这位老将也是越来越难言稳健了。必须提及的是在下半场刚开始埃德森就停球失误险些导致再度失球，所幸的他抢在马夏尔之前将球解围了，但是这样的错漏的确少见，足见曼城门将的心态有一些失衡。

随后的比赛中埃德森扑出了詹姆斯的一次射门，比赛进入最后时刻，埃德森手抛球出现低级失误，导致麦克托米奈在外围远射空门得手，这粒失球则是耻辱，也让曼城失去了扳平比分的希望。从瓜帅入主曼城之后，这样输球的场次的确是极少的，所以球队和埃德森都需要尽早找到解决问题的方式。

不过必须提及的是本场比赛中曼联进攻球员3次直接面对曼城门将，这也是防线疏漏导致的，所以也需要反省。本场比赛后防线是坎塞洛、费尔南迪尼奥、奥塔门迪和津琴科，门迪在第77分钟登场，这也是因为瓜帅认为防线上的问题太多，因此冒险上门迪，但是他没有想到的是门将末尾出错。

论及本场的换人索帅也更有针对性，曼联换人是在第78、和第88分钟，主帅先后用麦克托米奈、拜利、伊哈洛换下马夏尔、威廉姆斯和布鲁诺，前者打进锁定胜局的进球，足见换人的效果。瓜帅的换人是在第59分钟连换两人，他用马赫雷斯、热苏斯换下了阿奎罗和贝尔纳多，后者出错的确应该被换下，但是热苏斯登场后也没有太多的威胁。门迪换下津琴科则是加强防御，希望进攻端更全力的施压和追分。

热苏斯替补登场打了31分钟的比赛只有1次射门且射正，马赫雷斯替补登场传2次威胁球，4次过人，发挥要好于热苏斯，但是同样没能帮助球队得分。被换下的阿奎罗打了59分钟的比赛只有3次过人，无射门。贝尔纳多也是有3次过人和1次解围的数据，很明显这两人极其的低效，也可以说是被对手防线完全限制了。