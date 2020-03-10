曼城客场0比2不敌曼联，瓜帅被索帅三杀的确令人意外，赛后曼城主帅表示不会责备个别球员的失误，这也是间接的给球员们减压。不过事实证明近三次连败给红魔的比赛中，曼城出错的次数太多，的确该反省而不是藏拙。本轮比赛前多数人认为是平局收场，或是一球小负而已，因为人们相信曼城的实力和瓜帅的应变，而事实上本场比赛则是完败。
这场比赛的赛后数据显示曼城射门7比12，射正4比6，角球11比2，控球率72%比28%，黄牌4比2。除了控球率外，这样的数据其实在曼城的比赛中不常出现的，一般都是球队射门的次数多于对手很多，而黄牌基本都是对手多于曼城，所以本场的数据也折射了比赛中蓝月亮的无力。曼联本轮比赛的确有效的限制了曼城核心球员的发挥，而且还能在比赛中制造更多的威胁，这也是极其可贵的一点。
本赛季两队第一次碰面曼城1比2输球，数据方面却是有绝对优势的，曼城射门22比11，射正5比7，关键传球17比10，角球16比3，犯规都是10次，扑救5比4，黄牌3比2。遗憾的是数据的优势没有保定主场赢下德比对手，射正的次数也不及对手，最为重要的原因是球员们在比赛中的错漏比对手多，而对手总能利用失误取得进球。
本轮德比战拉波尔特和德布劳内因伤缺席，部分人认为两员大将的缺席是最为重要的原因，而事实上德布劳内在上一场德比战中是首发打满全场的，只有拉波尔特缺席了本赛季两场德比战，所以也不能拿两员大将伤停来为败仗开脱。本场比赛也证明了拉波尔特的关键性，缺少他了球队的防线有更多的漏洞。因为上赛季两队交战曼城均拿下了对手，本赛季拉波尔特受伤休息的时间比较长，球队的战绩下滑也很明显。
曼城防线的问题拖累了球队的进攻，这也是不争的事实。之前的赛季伤病增多，瓜帅还能弥补不足，但是本赛季却有一些应对无力，也可以说是巧妇难为无米之炊，尤其是防线上的确可用的人不多。费尔南迪尼奥本赛季被瓜帅委以重任，但是客串中后卫出现的错漏也是比较多的，或许人们无法责怪他完不成额外的任务，但是也不得不承认他的问题直接导致失球的次数也比较多。
索帅在应对博格巴阿和拉什福德伤停的时候，启用了年轻球员和新援，而目前的曼联似乎已经摆脱了对博格巴和拉什福德的依赖症，这的确是搏命式的成功。近期球队零封场次增多，近14场比赛完成10次零封，近10场比赛有8场零封对手，这的确是很惊人的数据，也是曼联能双杀曼城的一个关键因素。
曼城冬季没有补充防线的球员明显是错误的，指望拉波尔特伤愈之后连续作战也成为了奢望，所以本赛季如果只拿到联赛杯的奖杯也是必然的，球队战略性的错误加上瓜帅执教思维上的瓶颈也将成为了主要原因，球队本赛季注定无法超越上赛季的结果。上赛季国内三冠在握，而本赛季输掉德比战后，如果利物浦随后三轮赢球的话就将提前染指英超冠军，即便曼城随后拿下足总杯冠军，也注定只是斩获国内双冠，而不是大满贯。欧冠冲冠就目前的状态和应变能力，的确是不需要有太多想法了。
曼联防守端有明显的精进，曼城却依旧持续的不稳定性，曼城近11场比赛只有足总杯4球大胜富勒姆是酣胜，其他比赛最多打进2球，2球优势拿下比赛的也只有1场是2比0西汉姆，其余比赛都是1球之差小胜。这其中1比0拿下对手的比赛有3场，其余比赛都有失球，3场败仗都是被对手零封，对手是曼联和热刺，近期就被曼联两次零封的确是更明显的差距。
在索帅的指导下，布鲁诺、伊哈洛很快的融入了球队的战术体系，卢克肖都开始发威了，威廉姆斯、詹姆斯、万比萨卡更是带给球队更多有利面，这样的全面激活球队对于曼联来说更为不易和值得夸赞。昔年穆帅的大巴车困住了很多球员，包括英超豪强和西甲的宇宙队巴萨，而今索帅也用自己的方式从争冠球队身上不断拿分，曼城和切尔西被三杀的确是可以振奋士气的。
在英超征战，争夺第四都需要防线稳固，何况是想争夺冠军的球队，所以曼城本赛季防线屡屡出错也注定了球队无法有更为理想的战绩。毫无疑问的本场比赛曼城门将是最为低迷的一员，回看球队两次对阵曼联的比赛，埃德森的表现都有问题。首战红魔是曼城主场作战，拉什福德赢得点球机会，埃德森判断错了方向。马夏尔在6分钟后的进球，曼城门将倒地慢了一拍，皮球从腋下进入球门。短时间丢了两球，球队也陷入了被动中。下半场即便曼城进球次数增多，但是曼联防守加固没有出错，所以蓝月亮也只能无功而返。
本轮比赛的第一粒失球是布鲁诺赢得的定位球机会，他挑传禁区，马夏尔低射破门，门将再度慢了半拍，皮球从他侧扑的一边滑入球门。费尔南迪尼奥犯规送位置不错的定位球机会也是不该，这位老将也是越来越难言稳健了。必须提及的是在下半场刚开始埃德森就停球失误险些导致再度失球，所幸的他抢在马夏尔之前将球解围了，但是这样的错漏的确少见，足见曼城门将的心态有一些失衡。
随后的比赛中埃德森扑出了詹姆斯的一次射门，比赛进入最后时刻，埃德森手抛球出现低级失误，导致麦克托米奈在外围远射空门得手，这粒失球则是耻辱，也让曼城失去了扳平比分的希望。从瓜帅入主曼城之后，这样输球的场次的确是极少的，所以球队和埃德森都需要尽早找到解决问题的方式。
不过必须提及的是本场比赛中曼联进攻球员3次直接面对曼城门将，这也是防线疏漏导致的，所以也需要反省。本场比赛后防线是坎塞洛、费尔南迪尼奥、奥塔门迪和津琴科，门迪在第77分钟登场，这也是因为瓜帅认为防线上的问题太多，因此冒险上门迪，但是他没有想到的是门将末尾出错。
论及本场的换人索帅也更有针对性，曼联换人是在第78、和第88分钟，主帅先后用麦克托米奈、拜利、伊哈洛换下马夏尔、威廉姆斯和布鲁诺，前者打进锁定胜局的进球，足见换人的效果。瓜帅的换人是在第59分钟连换两人，他用马赫雷斯、热苏斯换下了阿奎罗和贝尔纳多，后者出错的确应该被换下，但是热苏斯登场后也没有太多的威胁。门迪换下津琴科则是加强防御，希望进攻端更全力的施压和追分。
热苏斯替补登场打了31分钟的比赛只有1次射门且射正，马赫雷斯替补登场传2次威胁球，4次过人，发挥要好于热苏斯，但是同样没能帮助球队得分。被换下的阿奎罗打了59分钟的比赛只有3次过人，无射门。贝尔纳多也是有3次过人和1次解围的数据，很明显这两人极其的低效，也可以说是被对手防线完全限制了。
曼联阵中布鲁诺与马夏尔的默契很足，前者登场88分钟有3次射门，送出1次助攻，传3次威胁球。马夏尔4次射门3次射正，打进1球，的确更有威胁的球员，赢球也是必然的。曼城问题已经被揭示出来，接下来球队回到主场对阵阿森纳的比赛则需要看瓜帅的运筹和球员的发挥了。曼联接下来的比赛是欧联杯客战LASK林茨的比赛难度不大，但是因为不了解对手同样需要防平局，本场消耗比较大，下一场比赛会多人轮换。
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