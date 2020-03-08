本周末的英超切尔西将坐镇主场迎战埃弗顿，两队本赛季第一次交战蓝军在客场1比3不敌太妃糖，那段时间的确是切尔西最低迷的时期，比赛前5场战绩是2胜1平2负，不过值得一提的是蓝军近5场战绩也是一样，所以本轮比赛仍然被预测有爆冷的可能。事实上切尔西上一场足总杯2比0淘汰了利物浦之后士气大振，本轮比赛复仇的几率增加。

切尔西下一轮联赛是客战维拉，球队并不需要留力，所以可以全主力力挫埃弗顿，毕竟联赛已经到了不能失分的地步了。目前切尔西排名联赛第四，比身后的曼联多3分，比第三的莱斯特城少5分，球队需要尽可能的升至第三位才能减轻联赛的压力。阵容方面本场比赛克里斯滕森可以复出，奥多伊、亚布拉罕、普利西奇则还在伤停中，兰帕德还是有足够的人员来部署，因为队内老将在对阵利物浦的比赛中大爆发，本轮比赛同样可以连场首发。

上赛季切尔西两次对阵埃弗顿不胜，主场0比0、客场0比2，太妃糖的确有效的限制了切尔西的发挥，也有克星的味道。本赛季中途前切尔西主帅安切洛蒂拿起埃弗顿的教鞭，本场比赛则会为球队运筹，所以这场比赛有特殊的意义。兰帕德在安帅执教切尔西时期是主帅的帐下大将，并一起帮助球队斩获联赛冠军，也曾在一个赛季7球大胜对手，那也是切尔西崛起之后大比分酣胜最多的一个赛季。当时战术上部署的菱形中场更是让球队全面开花，兰帕德在其中也有更为关键的作用，所以当这位战术大师再战旧主的时候，兰帕德如何应对也是一大看点。

兰帕德是智商极高，这也是执教生涯不上的时间可以得到老板阿布垂青，并让他临危执教切尔西的主因之一，这是信任也是对兰帕德执教能力的认可。兰帕德职业生涯经历的主帅的确不少，阿布请来的都是名帅，相信兰帕德职业生涯也累积了一定的经验，在日后的执教岁月中也能得以利用。穆帅的战术保守但是总能在应变上技高一筹扭转败局和困顿，安帅的战术谋略更高级，兰帕德如今的不保守正是他自己的追求，也有一些昔年主帅的影响。

当年的兰帕德在每场比赛中都是被对手重点盯防的球员，受到阻力让他无法发挥出组织能力，更无法后插上得分。安帅当时决定让他的位置回撤到中场偏左的位置，并将德科推到大禁区前沿，菱形中场就形成了，兰帕德可以更多回撤拿球组织，攻防两端都能有效的形成连接，加上他和队友的默契度，所以球队得分更加容易，才有了那样多的大比分酣胜的比赛。兰帕德职业生涯有远射能力和极高的点球命中率，所以进攻端的参与进球和助攻的数据也很高，当赛季的一些比赛中兰帕德甚至得到9分的高分，由此可见他在安帅帐下的游刃有余。

切尔西近6场比赛的战绩是2胜2平2负，战绩并不理想，不过这是因为球队先后对阵排名联赛第三的莱斯特城，随后连续对阵曼联、热刺、拜仁、伯恩茅斯和利物浦，这样的魔鬼赛程谁又能保证取得佳绩呢。何况近期球队锋霸亚布拉罕也伤了，队内还有几位核心因伤休战，所以取得目前的战绩也是可以接受的。蓝军的两场败仗分别不敌曼联和拜仁，兰帕德还是需要加固防线，联赛不能接受输球，但是平局还是可以的。

安帅是在2019年12月22日开始执教埃弗顿的，开局取得两连胜的佳绩，球队先后拿下伯恩利和纽卡，随后进入2020年后，球队就承受了两连败，埃弗顿先后不敌曼城和利物浦。之后至今的7场比赛战绩是3胜3平1负，倒是在回暖和稳定的模式。不过球队近两场联赛不胜，球队客场2比3不敌阿森纳，上轮联赛主场1比1平曼联。连续三场对阵英超豪门球队，安帅也是接受了一些考验，埃弗顿近期的战绩是不理想的，因为本赛季的阿森纳的确比较孱弱。

安切洛蒂执教埃弗顿之后的客场战绩是2胜1平3负，的确不太理想。

切尔西进入2020年之后的主场战绩是4胜1平2负，较之赛季初期主场战绩是提升了。切尔西和埃弗顿英超交锋55场比赛，蓝军取得25胜19平11负的战绩，本轮比赛是双方历史第184次对阵，此前切尔西取得72胜55平56负的战绩。切尔西过去10次和埃弗顿交手取得4胜2平4负的战绩。

本赛季连队在第英超第16轮碰面，当时理查利森率先破门，勒温随后连续进球上演梅开二度的好戏，最后科瓦契奇打进一球。切尔西在第5分钟失球，当时西迪贝传中球助攻里查利森头球破门，蓝军防守不稳导致开场就落后。不过那场比赛亚布拉罕也错失了绝佳的得分机会，当时詹姆斯利用角球机会射门射偏，威廉得球后再度传中到近期，可惜亚布拉罕近距离射门居然差之毫厘。

上半场切尔西获得不少的进攻机会，可惜没能破门，下半场一开始埃弗顿再度抢开局成功。第49分钟克里斯滕森头球解围出现失误，祖马解围也没化解险情，导致卡尔弗特-勒温轻松推射扩大领先优势。切尔西在第52分钟由阿斯皮利奎塔低传禁区被解围，但是科瓦契奇把握机会将球打进，遗憾的是随后切尔西无数次进球都无功而返，克里斯滕森有一脚远射险些建功。

值得一提的是埃弗顿的第三球是第84分钟打进的，当时出现失误的是门将凯帕，沃尔科特拦截后传给勒温，后者脚后跟妙传汤姆-戴维斯，后者助攻勒温锁定胜局。可以看出失球都是防线疏漏造成的，克里斯滕森和凯帕是罪人，巧合的是蓝军一号门神在对阵利物浦之前遭遇6场板凳观战，但是却在零封红军的比赛祭出职业生涯高光的一战，本场比赛有望连场首发，这一次再度面对埃弗顿则需要延续强势的发挥才能保送球队拿分。

埃弗顿中锋勒温目前联赛打进打进14球，排名射手榜第7位，蓝军的亚伯拉罕打进13球排名第9，所以本场比赛防线需要严防勒温。本赛季切尔西失分的比赛比上赛季多，但是比赛数据并不难看，即便客场1比3不敌埃弗顿，但是当场比赛切尔西控球率70%比30%，角球5比1，射门15比13，射正4比7，埃弗顿射正率高也是赢球的主因。