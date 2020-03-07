本周末的英超只有一场强强对话，曼联在主场迎战曼城，主队近期保持着9场不败战绩，近5场比赛3胜2平，刚结束的足总杯的比赛客场3比0淘汰德比郡，两位冬季引进的新援都有极其出色的表现。曼城近5场连胜，只是都是小比分拿下对手，球队足总杯客场1比0淘汰谢周三，比赛中击中两次立柱，运气不济所以才没有大比分赢球。

两队都保持着很好的战绩，人员上曼联有几位伤号，曼城基本都摆脱了伤病的影响，近期只有拉波尔特和德布劳内有一些小的伤病存在。本轮曼市德比开战前比利时人请缨出战对阵曼联的比赛，但是曼城方面则认为次回合对阵皇马的欧冠比赛更为重要，所以没有特殊情况的话，德布劳内将在下一轮欧冠的比赛中再复出。

德布劳内是在联赛杯决赛中肩部受伤的，目前他已经缺席了足总杯的比赛，这场杯赛球队还是有一些问题存在的，所以本场不排除德布劳内替补备战的可能性。曼城赛前的消息也可能是是烟幕弹，毕竟德比战也是不能失分的，战略性放弃也是不可能的。曼城随后的赛程是回到主场迎战阿森纳，连续两场战豪门球队还是可能让两位大将登场的，这要看比赛前两位核心的身体情况来定。

本赛季曼城比曼联更为稳健，因为球队近期保持着连胜的战绩，瓜帅对阵容的轮换也是比较合理的，而曼联的战绩则不稳健。红魔此前联赛杯次回合虽然1比0拿下曼城，但是两回合总战绩仍是红魔出局。随后球队主场0比0狼队，客场拿下切尔西之后，欧冠客场1比1平布鲁日又是再度爆冷。接着联赛3比0沃特福德和欧冠5比0狂胜布鲁日之后就又一次爆冷，球队在客场被埃弗顿逼成1比1平。如果按照曼联大胜后就再度爆冷的惯例，在3球零封德比郡之后，本轮德比战极其可能输给曼城。

曼联进入2020年主场的比赛是4胜1平2负，曼城的客场战绩是7胜1负，蓝月亮唯一的败仗是0比2不敌热刺，也是有隐患的，只是球队的战绩要优于曼联。曼联客场3比0德比郡的比赛，进球功臣有点意外，因为是此前被认为是漏洞的卢克肖率先破门，此外新援伊哈洛打进两球。赛后也有人认为索帅开启了两柄利器，但是也有人认为这只是两名悍将偶尔的灵光一现，自因为对手太弱了，只能是印证了虐菜的能力。

不过必须承认的是布鲁诺的表现更为关键，而且这位悍将已经在多场比赛中证明自身的实力，索帅冬窗引进的两位悍将的确是令人惊喜的，而对阵曼城一战则是检验关键性的大战。

曼联近9场比赛保持不败，布鲁诺表现越来越好。曼联上一场对阵德比郡的比赛占据优势，球队射门26比13，射正8比5，关键传球17比11，控球率62%比38%，角球5比5，扑救5比4。值得一提的是卢克肖的进球是反弹球建功，有一定运气的成分。伊哈洛的进球是卢克肖配合后，利用自身能力突破后进球的，对手的防线不足以阻挡悍将的突破，门将的实力也很一般。第三球是伊哈洛和马塔的联赛，对手已经缴械了。

赛后相关的数据显示伊哈洛在6场比赛贡献3球，布鲁诺在球队被埃弗顿逼平后的数据已经超出了预期，因为那场比赛后他已经有16次射门，还在比赛中给队友创造了8次射门得分的机会，这个数据也超出了同期的球员们的数据，成为同时间内参与进球最多的英超球员。加上对阵德比郡的比赛中的3次射门，传4次威胁球的数据，这位强援的确是战曼城的关键球员。

曼城近两场比赛中，阿奎罗打进唯一进球，球队才客场1比0淘汰谢周三，马赫雷斯6次射门3次射门击中1次横梁。热苏斯两次射门无射正，贝尔纳多1次射门1次射正，进攻端球员的表现都有一些无力，不过储存了足够的体能后倒是可以出战本轮德比战，毕竟比赛的过程是比较轻松的。因为球队射门20比1，射正9比0，的确是半场围攻模式。之前客场2比1维拉的比赛是阿奎罗和罗德里先后破门，阿根廷人5次射门1次射正打进1球，福登5次射门无射正，斯特林3次射门无射正，罗德里3次射门2次射正打进1球。罗德里和阿奎罗近期保持着很好的状态，本场比赛还是会连场出战的。

本轮比赛前两队都只有三天的备战时间，两队上一场比赛都是客场作战，本场曼联坐镇主场有球迷助阵的优势。上赛季曼联主场0比2不敌曼城，也没有心理优势，本场比赛还也要看核心球员的发挥，这其中阿奎罗和斯特林PK曼联两位新援也的确有很多的看点。



