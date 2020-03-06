足总杯1/8决赛曼城客场1比0谢周三晋级，热刺常规时间1比1战平诺维奇，点球大战2比3出局。切尔西和阿森纳以2比0的淘汰了利物浦和朴茨茅斯，可以看出群雄都没有大比分赢球，这和球队阵容的安排有关，和对手的顽强和发挥也是相关的。因为足总杯一直都有爆冷的传统，所以热刺被淘汰也有一定的必然性。

曼城这场比赛的阵容也是多数主力出战，只有德布劳内没进大名单，斯特林替补登场打了很少的时间。席尔瓦、马赫雷斯、阿奎罗和热苏斯首发出战，这样的火力点应对低级别的球队也是游刃有余的。比赛中只打进一球也是运气不济，因为球队先后两次击中立柱，不过全场的数据上是占据优势的。曼城本场比赛射门20比1，射正9比0，角球6比2，普基0比8，控球率80%比20%，越位4比4，球队处于围攻的模式，但是对手的防线还是很有韧性的，所以小胜也是必然的。

弱旅能小比分输球或平局都是因为防线稳固，曼城的这场比赛就印证了这一点。谢周三的门将8次扑救加门框两次阻挡的确是左右的赛果的，曼城运气不济也能折射出球队核心球员近期的效率不太高。从球队近期比赛的比分来看很能说明问题，球队上一次大比分赢球是足总杯主场4比0富勒姆，那之后被曼联和热刺零封，两场比赛丢了3球。连败之后球队取得5连胜的佳绩，但都是小比分获胜。

曼城近五场比赛是先后2比0西汉姆、1比0莱斯特城、欧冠2比1逆转皇马、联赛杯2比1维拉夺冠、本轮足总杯1球小胜低级别联赛的球队。除了逆转皇马很提升士气外，其他比赛都有一些有力使不出的感觉，球队很难重启之前的大比分酣胜模式，这对于接下来的两场大战是不利的。从上赛季开始瓜帅就不会在杯赛大面积轮换，所以上赛季才能成为国内三冠王，本赛季杯赛同样是轮换阵容出战，所以才能斩获联赛杯的冠军。不过球队进攻效率降低也是比较明显的事情，接下来联赛客战曼联则需要全力以赴，还需要运气不错和有核心球员进球救主，因为曼联近期的状态是不错的。

回看足总杯的比赛的过程，奥塔门迪和门迪先后击中横梁，唯一进球是阿圭罗打进的，当时是下半场第53分钟，来自门迪的传球，阿奎罗直接起脚劲射破门，皮球还穿了对手门将的裆。可以看出阿根廷锋霸的脚下感觉还是很到位的，全场比赛他有2次射门全部射正打进唯一进球，此外还传1次威胁球，没有浪费球队的太多进攻机会。赛后数据显示阿圭罗已经为曼城打进254球，这个数据超过了鲁尼效力曼联期间的进球数。

截至目前为止阿圭罗为曼城出战367场比赛，打进254球，鲁尼在为曼联出战559场贡献253粒进球，接下来阿奎罗还可以刷新自己的数据，因为今夏曼城大腿也不会挥别球队，所以个人进攻数据还会更华丽。不过这场比赛也有一个场外的话题，当阿奎罗下场后却被瓜帅训斥，原因是跑位的问题，而让斯特林在第86分钟登场只是要让后者去跑位，言外之意是示范给阿奎罗看看。

这也不是瓜帅和阿奎罗第一次意见相左，在场边发生一些小插曲，所幸的是这些不妨碍两人的关系，也不会影响随后的比赛各自做好自的工作。从目前球队的情况来看，曼城还是很依靠阿奎罗的发挥的，其他人暂时是无法真正的取代阿根廷人对于球队的重要性。就本场比赛其他进攻球员的发挥来看就有差距，马赫雷斯本场比赛6次射门3次射正，传3次威胁球，击中1次立柱。热苏斯两次射门无射正，传5次威胁球。罗德里和贝尔纳多都1次射门且射正，席尔瓦1次射正，传4次威胁球，所以战曼联应该还需依靠阿奎罗的发挥。

赛后瓜帅表示德布劳内没进大名单是因背部受伤，也可能缺席随后的曼彻斯特德比战，这一点对于球队是不利的，瓜帅必须让一些球员连场出战才行，尤其是对阵曼联的比赛的首发需要好好运筹一些。斯通斯近期的确是比较低迷的，对阵谢周三的比赛中他开场不久有一次传球失误很致命，战曼联是不可能首发的。奥塔门迪虽然本赛季也有一些问题，但是在刚结束的比赛中曾又一次极具威胁的射门，可惜他有球击中了横梁。

进入赛季末后半程的比赛总会出现一些问题，占据数据上的优势也可能有低迷的点被揭示出来。对阵谢周三的比赛中，曼城上半场9次射门无射正，而对手1次射门居然射正了，曼城控球率高达78％，这样的尴尬点的确是曼城需要注意的。接下来的同城德比战德布劳内缺阵的话，大卫席尔瓦应该要更多的出场，他在刚结束的比赛中曾妙传门迪，后者直接射门击中横梁，此外还几次传球很有威胁，接下来战曼联席尔瓦的发挥也很关键。

曼城近期遭遇5个连续客场的赛程，目前4个客场已经战罢，球队能连胜就已经不易了。曼城这段时间先后拿下莱斯特城、皇马、维拉、谢周三，对阵曼联将是最后一个客战，因为随后曼城将回到主场迎战伯恩利和皇马，所以熬过这一关曼城可能会打出更为漂亮的比赛，同时取得大胜。因为本赛季首战曼联的比赛是曼城主场1比2输球，所以本场的排兵布阵和战术变化的确更为关键。







