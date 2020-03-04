足总杯1/8决赛切尔西主场迎战利物浦的比赛前，有多少人会想到最终是切尔西2球零封对手晋级下一轮，相信更多的人会认为利物浦会疯狂反扑拒绝连败，而打破多数人预期的则是蓝军主帅兰帕德。当凯帕坐在板凳上多达六场之多，人们都认为最贵门神只能等到夏季挥别蓝桥，自然赛季战绩不佳的话新帅兰帕德也可能挥别球队，而令所有人没有想到的是兰帕德在这场红蓝大战中会派遣凯帕首发出战，而后者则祭出本赛季最惊艳的一战为己正名。

全场比赛他扑出了对手的多次必进球机会，这其中最为精彩的是三连扑力保球门不失，利物浦三员悍将左右开弓却无功而返的那一刻，比赛的赛果或许就已经被定格了。昔年的切赫把守蓝军大门就曾多次祭出绝佳的表现，并且帮助球队度过艰难的赛季，他也成为切尔西最稳健的功勋门将，而本场比赛的凯帕只是重现了当年蓝军门将的神勇和稳健了。

很多时候玉不雕不成器，凯帕或许也需要这样的磨练。兰帕德此前认为主力门将的表现不佳是球队战绩差的一大主因，而门将并不想背这个黑锅，因为蓝军防线的问题比门将的问题更大。因为观念不同，所以凯帕被弃用了，兰帕德是不允许有人挑战他的权威的。

值得一提的是蓝军替补门将出场的6场比赛中，切尔西战绩是2胜2平2负，第一场比赛是足总杯2比1赫尔城，随后客场2比2莱斯特城、主场0比2曼联、2比1热刺、欧冠0比3拜仁、客场2比2伯恩茅斯。可以看出这几场比赛是没有零封过对手的，哪怕这6场比赛只有两支球队是豪门球队，但是卡巴列罗还是没有一场比赛保证不失球。

其实兰帕德或许也早早意识到了一点，所以才会在对阵利物浦的大战中派遣凯帕登场，因为一旦后者表现不佳还可以继续被打压在板凳上，而表现不错的话则可能回到主力门将的位置，这的确是双全的想法。自然兰帕德也有可能只是让凯帕打一场杯赛，随后还给老门将机会，不过按照本场比赛凯帕的表现，再放在板凳上浪费人才的话，相信当地的切尔西球迷们也不答应。

本场比赛后防线4位首发是阿斯皮利奎塔、吕迪格、祖马、阿隆索，前两位自然是球队的绝对主力，祖玛虽然赛季初得到重用，但是随后因为失误增多而被放在板凳上了。阿隆索同样遭遇过类似的事情，只是因为近期表现极佳而被连续委以重任。但是这套后防线组合还是开场阶段出现了两次失误，首先是祖玛传球失误，拉拉纳传中球帮助马内完成一脚扫射，凯帕将球没收。紧接着吕迪格也出现问题，对手在禁区中路射门再度被门将化解，开场的两次考验凯帕是接住了。这样的情况也揭示了防线的问题，战绩不佳绝对不该只怪门将。

切尔西开场的威胁被范迪克解围，队长浪费了一次建功的机会，巴克利的远射才考验到利物浦门将阿德里安的应对能力。不过紧接着法比尼奥后场出现失误，威廉的射门造成阿德里安扑球脱手反而落入网内，门将这样的低级失误就不能只怪队友失误了。利物浦近4场比赛吃到3场败仗，门将的位置也不只是替补门将，所以球队输球的确是攻防两端都存在问题。

本场比赛凯帕5次扑救的确极其的稳健，这其中5秒中的3连扑更为精彩，当时是马内的一次近距离的补射，还有奥里吉和琼斯此后的连续攻门，蓝军门将游刃有余的化解了险情。当时门前两支球队的球员很多，凯帕能在门前的乱战中判断准确化解危机的确很难得。

此外马内在上半场末尾还有一次射门被凯帕化解，下半场利物浦球员远射不中后，马内再度完成一脚垫射，凯帕再度没收，马内本场是利物浦最具威胁的球员，但是也无法过凯帕这一关。此外萨拉赫和菲尔米诺随后先后替补登场，但是两人的射门也都无功而返，凯帕如有神助。马内本场比赛4次射门3次射正没能进球，萨拉赫和菲尔米诺各自有1次射门也没能打破凯帕的十指关，足见蓝军门将的实力所在。

或许有人会说本场比赛阿利松没首发也是输球的主因，而事实上利物浦0比3输给沃特福德一战，阿利松首发出场有2次扑球，但是丢了3球，所以论近期的状态上也无法和凯帕比肩。经此一战切尔西似乎找到了取胜之匙，因为曾经被认为的替补球员如今都可以拿下利物浦，这说明老将和新锐都有能量可以继续为蓝桥带来胜局，如果兰帕德赛季就可以合理使用年轻球员和老将，那么蓝军本赛季的战绩会更好。

这场比赛后相关的数据平台给凯帕打出了7.9分的高分，寄望随后的比赛可以延续上佳的状态。切尔西接下来的赛程是联赛主场迎战埃弗顿，这个对手也比较难缠，目前排名英超的第11位，这也说明球队本赛季的表现并不好。不过埃弗顿目前的主帅是安切洛蒂，也是切尔西前任主帅，虽然这位主帅可能因为上轮联赛吃到红牌无法临场督战，但是兰帕德还是需要全力应对。



