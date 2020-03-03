联赛杯决赛曼城2比1力挫维拉登顶，斩获赛季首冠对于球队来说是极大的利好。球队近期三线作战豪取4连胜，其实已经走出两连败的阴影，接下来足总杯客战谢周三的比赛还可以比较轻松的应对。联赛杯夺冠的功臣是阿奎罗和罗德里，这也是老将和新锐同时发威的一战，但是前者伤退则给球队带来不利面，因为球队接下来还有欧冠次回合的关键战，阿奎罗若多场伤停的话则会让主帅头疼。

曼城下一轮联赛的对手是曼联，球队还要客场作战，在德比大战前夺冠也是很及时的，因为本赛季两队第一次交手是曼城主场1比2惜败红魔，所以这场比赛是必须抢三分的。值得一提的是瓜帅入主曼城后，率领球队连续三个赛季斩获联赛杯冠军，连续两个赛季拿到联赛冠军，目前的瓜帅在曼城只缺一座欧冠奖杯。不过联赛杯也可能成为本赛季曼联唯一一座冠军，因为目前球队联赛夺冠无望，欧冠登顶也是有难度的，球队接下来最可能斩获的是足总杯的冠军，所以接下来对阵弱旅也不能大意。

目前英超积分榜曼城排名第二，少赛一轮的情况下比身后的莱斯特城多7分，所以联赛失分并不影响排名，球队的重心应该放在欧冠对阵皇马的次回合比赛中。不过按照瓜帅的个性也不会轻视曼彻斯特德比战，所以对阵谢周三的比赛一定是以年轻球员为主的阵容。阿森纳已经提前晋级八强，20岁的小将尼尔森参与两球，率领年轻阵容零封朴茨茅斯晋级，曼城本场比赛也可以派遣年轻阵容展示球队的储备更丰厚。

值得一提是联赛杯的这座奖杯也是瓜迪奥拉执教生涯的第29个冠军，冠军数排名足坛第五名，接下来的第30座冠军奖杯也会更有意义，所以本赛季瓜帅是不可能放弃多线争冠的机会的。球队目前最需要摒弃的伤病的增加，只要核心球员和后防线大将不再受到伤病的干扰，主帅是有能力应对三线作战的考验的。

赛后相关的统计显示瓜帅执教生涯先后在三大联赛征战，其中执教巴萨期间，用247场夺得14座冠军是冠军数量最多的，其中包括3个西甲、2个欧冠、3个西班牙超级杯、2个国王杯、2个欧洲超级杯和2个世俱杯。此后转战德甲执教拜仁的161场比赛中，瓜帅率领球队夺得7座冠军，其中包括3个德甲、2个德国杯、1个欧洲超级杯、1个世俱杯。来到英超执教曼城之后至今的217场比赛中率队夺得8个冠军，其中包括2座英超、3个联赛杯、1个足总杯、2个社区盾。

相关的数据显示瓜帅执教23场比赛就获得一座冠军奖杯，这样的效率的确是惊人的，只是瓜帅欧冠登顶只是在执教巴萨期间，执教拜仁和曼城期间则总是半途被淘汰，瓜帅也因此而深感遗憾。一部分人认为瓜帅离开巴萨和梅西就无法在欧冠傲视群雄，所以巴萨欧冠的辉煌和梅西是紧密相关的，而事实上这样说是没有依据的。事实上曼城错失奖杯的确有其他的原因，而巴萨曾经的强大也不仅仅是梅球王一人之功，那是整体阵容在瓜帅打造下制造的神奇时代。

因为足坛主教练冠军排行榜弗格森以49座冠军奖杯排在第一位，瓜帅还需要20座奖杯才能与之比肩，所以人们也在猜想瓜帅的下一站可能是意甲和法甲，毕竟在这两个联赛争冠比较容易一些。意甲的尤文和法甲的大巴黎应该都对瓜帅有意，尤其是斑马军团更为渴望。不过在曼城被欧足联宣布禁赛处罚之后，瓜帅和斯特林都先后表示会留队，且专注接下来的赛事，如果赛季结束后选择离队则要被打脸，所以瓜帅极其可能在合同到期之后离队。

瓜帅目前已经为球队斩获8座奖杯，其中2个英超，1个足总杯，3个联赛杯和2个社区盾的冠军，上赛季国内三座冠军尽收囊中也是俱乐部历史上没有的。如果本赛季欧冠夺冠的话，瓜帅倒是真可以功成身退的挥别英超转战其他联赛。

回看曼城对阵维拉的比赛，球队数据上是占据绝对优势的，曼城射22比5，射正4比3，角球13比3，关键传球17比5，越位2比0，控球率70%比30%，赢球也是必然的。阵容上基本是主力阵容，只是个别位置进行了轮换。德布劳内和贝尔纳多以及热苏斯是替补登场，阿奎罗和福登以及席尔瓦都获得首发机会，后者因伤休息了几场比赛，本场比赛则祭出了关键的表现，依旧是有定海神针的作用。

上半场席尔瓦给津琴科做球，后者射门偏出，曼城角球机会，阿奎罗头球攻门再度偏出，之后曼城就进球了。当时罗德里传球，福登头球摆渡助攻阿奎罗进攻。福登和阿圭罗的默契度十足，小将本赛季虽然出场的时间并不多，但是登场的表现还是有一些提高的，他也很愿意给队友制造进攻的机会。随后津琴科给福登制造机会，后者的射门被门将挡出。随后曼城利用这次角球机会扩大比分，京多安开角球，罗德里头球破门，随着赛后的推进新援也是越来越到位了。也可以说现在的曼城是最好的阶段，只要不增加伤病，还是可能在赛季末开启一波小高潮的。

本赛季斯通斯被弃用还是引发了一些争议的，这位国脚本赛季的表现的确是比较低迷的，瓜帅也一段时间将他排出在大名单之外，多数人认为这样做是有点浪费人才，而本场比赛他的表现的确证明了瓜帅是正确的。本场比赛就是因为他在关键位置突然滑倒，给了埃尔加齐传中机会，萨马塔才能冲顶破门将比分改写为1比2。即便球队最终保持着个比分夺冠，但是下半场的险情还是存在的。球队一旦被逼平就有一些不稳定的情况出现，极其可能失去这座冠军奖杯，所以赛后如果瓜帅再度弃用这员大将，相信很多人都不会有意见。因为面对这样的弱旅都能出现如此低级的失误，的确是该板凳上学习或送走了。



