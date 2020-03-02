刚结束的英超莱斯特城率先爆冷，利物浦跌破爆冷的底线，曼联和热刺末尾爆冷加重了冰冷的程度，赛后球迷们总结了一些，车子翻车，诸强多数会跟随，尤其是真爱级的曼联。虽然红魔三杀切尔西，但是跟随性爆冷失分的次数的确是太多了，所以目前仍居切尔西身后。

曼联的这场比赛开场不久德赫亚开大脚出现失误，皮球被卡尔弗特-勒温封堵反弹后入网，这粒进球来得太轻松了，也折射出红魔防线的漏洞。曼联在上半场第31分钟扳平比分，马蒂奇助攻布鲁诺劲射建功，新援还是延续着高效率，但是随后的比赛中也制造了一些威胁，遗憾的是没能力挽狂澜。埃弗顿末尾的进球被吹掉也成为赛后的争议点，曼联的确该为这侥幸到手的一分而偷乐。

热刺本轮主场2比3负于狼队，球队近2个联赛在主场都被狼队拿下，英超黑马的确是热刺的克星。和曼联一样热刺本场比赛也是冬窗新援先拔头筹，贝尔温进球之后狼队的多尔蒂扳平了比分，随后阿里助攻奥利耶进球，热刺似乎要走出克星的阴影。但是遗憾的是下半场球队防线再度暴露不足，若塔和劳尔-希门尼斯先后进球继续克星角色。热刺近期三连败的确是已经陷入谷底了，能否反弹还需要主帅运筹，下一轮联赛热刺将在足总杯对阵刚刚拿下莱斯特城的榜尾球队诺维奇。

诚实的说本轮比赛最大的冷门当属沃特福德主场3比0赐予利物浦联赛首场败仗，赛后红军18连胜终结，跨赛季的44场不败结束，球队此前一直寄望能创造不败夺冠的战绩，这也是阿森纳保持的纪录。

沃特福德赛前深陷降级区，球队攻防两端都有问题，此前也没有爆冷豪门球队全取三分的例子，球队在本轮开赛前对阵强队的战绩是3平6负，先后2比2阿森纳、0比8曼城、客场1比1和主场0比0热刺、1比2切尔西，0比2不敌莱斯特城、曼联和利物浦，上轮联赛还0比3被曼联零封，本轮比赛也是本赛季第一次爆冷拿到3分，但是此役已经震惊了足坛。

更为重要的是沃特福德向所有球队展示了如何限制利物浦，因为本赛季联赛中的利物浦的确有极其强势的发挥。红军唯一一场平局也是客场1比1战平曼联，并没有被零封，所以这场比赛成为红军三叉戟最低迷的一战，也是弱旅惊艳一战。

本场比赛中沃特福德的防线有效的限制了红军三核的连线，这一点是致胜的关键点，因为在有失球的比赛中，利物浦总能比对手多进一球，而本场比赛则全面哑火。全场比赛利物浦射门7比14，射正1比5，控球率71%比29%，角球5比3，关键传球5比10，这的确是很罕见的数据对比，红军除了控球率占优外，关键数据不及对手。

利物浦爆冷和近期的表现不稳也有关系，因为球队此前在欧冠的比赛客场0比1不敌马竞，上轮联赛在主场3比2西汉姆，如果不是马内末尾进球，上轮联赛就平局收场了。所以本轮爆冷不是偶然性的。近期马内复出有几次关键表现，但是本场比赛也无法扭转败局了。马内本场比赛0射门，4次过人和1次抢断，2次被犯规。萨拉赫2次射门，2次过人，1次解围。菲尔米诺无射门，3次过人，1次抢断，2次犯规，后者下半场被换下，可见克洛普不满意后者的表现。

沃特福德的三粒进球都是在下半场，第54分钟杜库雷传中球助攻萨尔破门，红军防线被对手轻松的撕开，下半场注意力不集中也是一个因素。第60分钟迪尼直传球助攻萨尔单刀挑射破门，上演梅开二度的好戏，利物浦6分钟丢两球也是很罕见的。第72分钟的失球和阿诺德回传失误有关，萨尔面对出击的阿利松无私回传助攻迪尼空门建功，前者传射建功，参与本场3粒进球的确是一战封神。

值得一提的是利物浦上半场只有1次射门，这也是克洛普执教球队以来很少出现的情况，甚至可以说绝无仅有的一次。下半场利物浦6次射门1次射正，射门的次数增加，但是效率仍是极低的，这也是克洛普和三大核心需要反思的一点。联赛还有10轮，目前利物浦比少赛一轮的曼城多22分，联赛夺冠没太大的问题，但是球队仍需要拒绝在联赛连续爆冷，因为欧冠首回合输球，次回合的比赛也需要分心，所以利物浦近期仍需要防冷。

接下来利物浦将在客场对阵切尔西，这是足总杯的比赛，球队需要主力加替补迎战，因为随后的赛程是一周双赛，这其中有欧冠的生死战。红军随后将对阵本轮逼平切尔西的降级队伯恩茅斯，这场比赛后就要在主场迎战马竞，客队要再进一球的话就可能终结这个系列赛的悬念，可以说未来三战对于利物浦同样是考验。

如果利物浦三连败的话两项杯赛将会出局，的确需要防冷。对于切尔西来说同样如此，目前球队已经两场不胜，接下来战罢利物浦后要主场迎战埃弗顿，之后是欧冠客场对阵拜仁的生死战。切尔西首回合主场0比3输球，欧冠的次回合比赛的确可以战略性放弃，但是球队还是会全力以赴出战，寄望一雪前耻，所以联赛杯的比赛也会选择替补加主力阵容，这样一来切尔西对阵利物浦这一战就会有更多的可能性，双方都想不想延续不胜的模式。



