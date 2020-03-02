英超第28轮多场比赛都爆冷了，除了曼城和阿森纳的比赛延期外，排名前列的豪门球队都失分了。这其中利物浦、热刺、莱斯特城都输球、曼联和切尔西平局。本轮英超目前位列联赛第三的莱斯特城率先开战，结果在客场0比1不敌榜尾的诺维奇，后者本赛季一直排名垫底，28轮比赛只赢了5场。

周六开战的切尔西目前排名第四，本轮主场迎战倒数第三的伯恩茅斯，占据主场之利的蓝军居然在领先一球的情况下连丢两球，末尾阿隆索建功才拿到1分。更大的冷门是本轮前保持不败的榜首球队利物浦客场0比3不敌沃特福德，后者排名联赛倒数第四位，和倒数第三的伯恩茅斯同积27分，红蓝两军可谓是手牵手爆冷失分。周日的比赛热刺主场2比3不敌狼队，曼联客场侥幸和埃弗顿战成1比1平，不是VAR护佑红魔也要输球。

在英超一直都有保级队爆冷拿分的情况出现，所以很多人都知道英超无弱旅，第一联赛也的确是很激烈且有难度的所在，不过鲜见本轮比赛这样5强集体爆冷的情况，这其中三支保级队则展示了赛季末的冲刺实力。个人认为爆冷失分和欧冠分心有关，和保级队搏命也相关，更重要的是强弱队交战最忌讳的是轻敌，球员的疲惫也应该是爆冷的主因之一，自然还有比赛中的一些意外和犯错。

莱斯特城对阵诺维奇一战的丢球是在第70分钟，当时贾马尔刘易斯接阿伦斯传球在大禁区左侧起脚左脚射门将球打进，进球后主帅速度换人来稳定局面，将1比0的比分维持到了终场。

全场比赛莱斯特城射门19比11，射正4比6，角球7比6，莱斯特城击中1次立柱，但是射正率不及对手。狐狸城本赛季算是神奇的发挥，长时间位居第二和第三位，本场爆冷并不影响球队的排名，因为莱斯特城比切尔西多5分，但是不敌榜尾队也揭示出球队的问题。

切尔西客场2比2伯恩茅斯，阿隆索率先破门，但是随后球队连续失2球，最终还是凭借阿隆索绝平对手。不过伯恩茅斯有切尔西克星之称，两队近10次交手蓝军7胜2负，近两次交战都是切尔西输球。本赛季第一次交战切尔西主场0比1输球，本轮比赛率先破门后，进攻机会不少，但是遗憾的是球队并没有把握住机会扩大分差。

半场数据显示切尔西射门9比3，射正4比2，角球7比2，蓝军是占据优势的。阿隆索的进球是第33分钟来自詹姆斯的右路传中球，吉鲁射门击中横梁，阿隆索抢到时机抽射破门。上半场末尾阿隆索和克里斯滕森先后利用头球威胁球门，可惜都差之毫厘，后防线在进攻端的表现要优于进攻端，这一点有一些奇怪。

下半场吉鲁接阿隆索传球形成射门，可惜偏出了。之后对手开始形成威胁，并赢得角球机会，莱尔马抢到落点头球破门，虽然卡巴列罗扑到皮球，但是没能阻挡皮球入网。这位老门将已经多场比赛获得首发机会，并且将主力门将凯帕压在板凳上，但是他整体的表现并不稳健。只是兰帕德固执己见，凯帕极其可能在今夏离队，这对于球队是不利的。

令人不解的是切尔西3分钟丢2两球，防线的确太多的漏洞，伯恩茅斯的第二粒进球是斯泰西一脚低传找到约书亚-金，后者直接推射反超比分，卡巴列罗站位偏向一边，所以没能及时调整位置化解险情。切尔西本赛季防线是比较糟糕的，上一场欧冠对阵拜仁的比赛也是短时间丢两球。当时比赛进行到第51分钟来自格纳布里直传球，莱万多夫斯基传中助攻格纳布里破门，3分钟后莱万多夫斯基直传球再度和格纳布里连线，后者低射破门。

可以看出切尔西防线的漏洞无法弥补，连续两场都是短时间丢两球不是偶然，球队似乎走进了一个死循环，一旦失球就不能及时应对，反而成为习惯性的连续失球。本场如果不是阿隆索末尾进球，切尔西还可能品尝连败的滋味，联赛两场比赛都是黑色三分钟的确令人失望，这样的切尔西何来血性气质。阿隆索末尾的进球是在第85分钟，阿斯皮利奎塔给佩德罗做球，后者射门被扑出，阿隆索这次冲顶入网。

值得一提的是切尔西近期的进球多少是带刀后卫们打进的，本场比赛两粒进球是阿隆索打进的。欧冠对阵拜仁的比赛是被零封，联赛2比1热刺的比赛是吉鲁和阿隆索建功，后者传射建功，吕迪格自摆乌龙丢了一球，后两位都是后卫。再往前的比赛切尔西主场0比2不敌曼联被零封，球队客场2比2莱斯特城的比赛吕迪格梅开二度同样是后卫，所以人们都在质疑切尔西中前场的进攻端的无力，这多名球队长时间的哑火了，这样长期靠后卫进球才能拿分的球队的确很难被看好，本赛季保证前四依旧任重道远。